 Благодаря российским "освободителям" дети Красногоровки учатся в полуразрушенной школе, - Казанский. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский."28 мая нынешнего года вооруженные формирования "ДНР" обстреляли Красногоровку, которая контролируется ВСУ и стоит на самой линии разграничения. Тогда снаряды попали в жилые кварталы, и в числе прочих объектов была сильно повреждена школа №2. Снаряды разрушили крышу и перекрытия. Начался пожар, из-за которого часть здания выгорела.

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Поскольку до начала учебного года оставалось только три месяца, школу восстановить не успели. И сегодня дети, благодаря "освободителям", учатся в полуразрушенном здании. Посмотрите, как это выглядит. Надеюсь, борцы с фашизмом счастливы", - пишет журналист и публикует видео."Сколько боевики вопили о том, как "украинские каратели обстреливают мирных жителей Донбасса". Но вы слышали чтобы кто-то в Донецке или Москве пожалел учеников Красногоровской школы №2? До начала войны дети Красногоровки имели возможность учиться в старом, но все же целом и добротном здании. Сегодня они занимаются на руинах. В классах, где на окнах пленка. Потому что какие-то кровожадные фанатики решили их "освободить" от выдуманных фашистов. По факту же пострадали не "фашисты", не "бандеровцы", а дети, которые теперь учатся в разбитом здании", - отмечает Казанский.