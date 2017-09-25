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 Благодаря российским "освободителям" дети Красногоровки учатся в полуразрушенной школе, - Казанский. ФОТО+ВИДЕО

Из-за обстрела российскими оккупантами Красногоровки, которая находится на самой линии разграничения, дети вынуждены учиться в полуразрушенном здании школы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

"28 мая нынешнего года вооруженные формирования "ДНР" обстреляли Красногоровку, которая контролируется ВСУ и стоит на самой линии разграничения. Тогда снаряды попали в жилые кварталы, и в числе прочих объектов была сильно повреждена школа №2. Снаряды разрушили крышу и перекрытия. Начался пожар, из-за которого часть здания выгорела.

Благодаря российским освободителям дети Красногоровки учатся в полуразрушенной школе, - Казанский 01


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Поскольку до начала учебного года оставалось только три месяца, школу восстановить не успели. И сегодня дети, благодаря "освободителям", учатся в полуразрушенном здании. Посмотрите, как это выглядит. Надеюсь, борцы с фашизмом счастливы", - пишет журналист и публикует видео.


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"Сколько боевики вопили о том, как "украинские каратели обстреливают мирных жителей Донбасса". Но вы слышали чтобы кто-то в Донецке или Москве пожалел учеников Красногоровской школы №2? До начала войны дети Красногоровки имели возможность учиться в старом, но все же целом и добротном здании. Сегодня они занимаются на руинах. В классах, где на окнах пленка. Потому что какие-то кровожадные фанатики решили их "освободить" от выдуманных фашистов. По факту же пострадали не "фашисты", не "бандеровцы", а дети, которые теперь учатся в разбитом здании", - отмечает Казанский.
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коли Люди протестували проти якунєвіча і його режиму ці казали що у них работа і їм ніколи. хочу спитати - як зараз у вас з роботою ? а з часом ? все добре ? НУ ТОЙ НЮХАЙТЕ СВОЙ РЮЗЬГЕ МІР ....
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Сподіваюсь,вчителі не втовкмачують дітям в голови,що то винні ВСУ.
Бо ж чекати можна чого завгодно.
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Та да,я тоже это отметила,как буд-то они ничего не видят и не слышат,Ну ничего,зато школа русская.
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таких футбольных полей в наших школах нет!, но все равно, каклы виноваты!!!
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Брехня! Дети Красногоровки из 2-й школы уже 3 года учатся в школе № 5. А школа № 2 разрушена очень давно. Восстанавливать ее нет смысла, т.к. находится около переднего края обороны, та и детей не так много осталось. Двух школ №№ 4,5 на всю Красногоровку с головой хватает. Не понятно к чему эта статья?
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В чому брехня? Ви ж самі все підтвердили,АТО в нас вже три роки,сама школа на передньому краю оборони,тобто страждає від кацапських обстрілів.
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажБлагодаря российским "освободителям" дети Красногоровки учатся в полуразрушенной школе, - Казанский. ФОТО+ВИДЕО
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