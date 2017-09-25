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 Политика Украины, Общество
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Все про:Жебривский (603) сепаратизм (12831) Донбасс (16177) Штепа (102)

 Освобождение Штепы из СИЗО подает опасный сигнал сторонникам "русского мира", - Жебривский. ВИДЕО

Изменение меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе на домашний арест может привести к росту сепаратистских настроений в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Общественному ТВ Донбасса" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Он отметил, что понимает причины освобождения Штепы после трех лет удержания в СИЗО, а также выступил с критикой такого долгого судебного разбирательства.

Жебривский считает, что нахождение экс-мэра Славянска под домашним арестом показывает безнаказанность за призывы к "русскому миру" и может повлиять на общественное отношение к этому вопросу.

"Вопрос спускания этого на тормоз. У меня такое впечатление, что суд пытается сбить эту волну и как я увидел, сегодня это опасный звоночек. Потому что те, кто вчера еще сидел и помалкивал о своих сепаратистских настроениях, то если Нелю Штепу выпустили, значит ничего нам за наши действия не будет. И сегодня вопрос не в заключении Штепы, а в посыле, который получила та общественность, которая имеет склонность к так называемому "русскому миру", - уверен он.
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А порошенко он кто ? А он и есть самый ярый поборник и представитель того самого русского мира,просто ему сейчас выгодно кричать Слава Украине и косить под украинца а завтра станет выгодно вопить слава росеи и он с удовольствием будет это делать...
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а ты сам-то под кого косишь, под украинца или под настоящего немецкого бюргера?
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Немножко не соглашусь - шоколадник сейчас просто вынужден кричать Слава Украине, а выгодно ему так как и яныку - в русском мире грабить дальше Украину.
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І не кажи, навіщо він тільки по америкам, ООН, всій Європі їздить та розказує про російське вторгнення. Сидів би собі у будинку з химерами та очікував коли йому хуйло занесе пайку, так ні, ще вередує народ європейський турбує, Крим російським не визнає, "громодянську війну" не припиняє.
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Барига через своїх посіпак давно дав "сигнал" торговим партнерам!!!
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Да какие сигналы. Тут уже вате праздничным фейерверком наши суды, прокурорские, СБУ и АП в наглую говорят - не бойтесь, ничего вам не будет.
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да уж....
фашистско-бандеровская хунта на поверку оказывается какой-то уж через чур до бекзобразия мягкотелой
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Барига ніколи й не був бандерівцем - а хунтою є,узарпатором є,корупціонером є,саботажником по відношенню до України та українців є,зрадником є,вбивцею є...
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Надеюсь ШТЕПУ убьют жители города Славянска...
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Нет,ее там любят,я почти уверена,что она снова станет мэром.
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Да как Жебривский смеет так говорить о патриоте? Да она головой кивала под пение адвоката гимна.
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Ситуация когда патриоты пачками сидят в сизо, а штепы выходят на волю выглядит очень нехорошо, и ничего хорошего такая практика не принесет. Складывается впечатление, что шоколадная братва любыми способами хочет создать благоприятные условия для потери Украиной независимости.
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на росии раскрыли семью каннибалов, которая из жертв делала заготовки
Сотрудники полиции выяснили, что на территории Краснодарского края действовала семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала своих жертв.
Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, тела убитых уже найдены.
По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. По данным телеграм-канала, из убитых подозреваемые делали заготовки.
кацапы заготавливайте тушонку а то жрать будет нечаво...
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Вечером к столу мастер пригласил
Верного слугу и его спросил:
Сколько раз ты, встречая моих гостей,
Никого никогда за дверь не провожал?!
И ты поймешь теперь, что я в тайне держал!
В те дни, когда я в настроении бываю,
Сидя у огня, черепа перебираю.

КиШ "Мастер приглашает в гости"
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по-моему, эта история, как и история с отпущенными одесскими сепарами, дает еще и сигнал о преступной некомпетентности прокурорской когорты во главе с Луценко.
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это очевидно, но, раз суд нашел основания отпустить, значит, прокурорские за 3 года не удосужились собрать доказательства виновности этой суки.
Хотя, есть еще один вариант: Рафик не уинават вапще.
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Суди судять за законами мирного часу під час війни. Нонсенс.
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А может кто-нибудь в двух словах объяснить в чем она виновата? Я почитал Википедию и у меня сложилась такая картинка: она была мэром города, пришли сепары, ее куда-то убрали, потом она опять появилась, сказала что не собирается покидать пост, а потом призвала людей придти на референдум (за что голосовать она не говорила). Если это всё, то как-то не тянет на какое-либо наказание.
Очевидно, я чего-то не знаю. Просветите.
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Я тим, хто ниє, що Штепу випустили з узіліща (під домашній арешт) раджу придивитися уважніше хто саме за неї "ходакував", хто клопотався про це. Пані Ірма Крат. Так, саме вона, та, яка закликає скидати Порошенко. З тієж банди, що й "єврооптимісти" та "антикорупціонери".
Нагадаю, що пані Ірма перебувала начебто у полоні в бойовиків. Казали, що це інсценування, але Крат категорично заявляє, що її полон був справжнім, типу як у Савченко.
Нагадаю, що Крат разом з Монтян - одна з ініціаторів Евромайдану, лідер "Жіночої сотні". Але у часть у Євромайдані нічого не значить, панове. Доведено Парасюком, Мочановим, Богомолець, Ківою, Данилюком та десятками інших "ліваруцінерів".
Нагадаю, що Крат систематично бореться із "злочинною владою" на чолі з Порошенко.
Нагадаю, що Крат звинувачувала Порошенко в тому, що він їй підсунув коханця з СБУ. Підсунув коханця.
І ось вона захищає Штепу. І вони уже разом співають гімн України та кричать "Слава Україні". Жінка, яку тіпа викрали і катували сепари і сепарка. По ходу Штепі пора уже давати Героя України. Як Савченко.
Ви питаєте, чому я "порохобот"? Тому що якщо проти Порошенко такі типи як Крат, Мочанов, Зимін-Соболєв, Тимошенко, Парасюк, Гриценко, Монтян, Найєм, Сірожа "квартирний" - то я дію за принципом "Гарні чоботи".
І не треба мені розповідати, що Порошенко такий-сякий. Сам знаю, що він далеко не ідеальний. Ідеали бувають лише у чарівних снах. По кадровому питанню маю багато заперечень і надмірна обережність за принципом "повільніше їдеш - далі будеш" часто дратує.
Але як альтернатива його команді - дуже неоднорідній і з подекуди неоднозначними особами - "контра" у вигляді Ваної або Вілкула. І я розумію, що далеко не ідеальний Порошенко тримає Україну в купі. Байдуже з яких мотивів, але тримає. Ці - розірвуть її на шматки.
Побачу гарного перспективного лідера - підтримаю його.
Як тільки зустріну людину, яка закликатиме не знищувати олігархів, а створити умови, аби великий бізнес працював на суспільство.
Як тільки зустіну політика, який категорично виступає за недорканість майна, не обіцяє пенсії по 200 євро і зарплати по 1000.
Як тільки побачу перед собою особу, яка, мов Черчілль 13 травня 1940 року скаже: "Я не моджу запропонувати вам нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту" - я його підтримаю.
Бо насточортіли брехуни-казкарі з пещеними пиками, об які хоч поросят бий.
А поки найближчим до сера Вінстона бачу пана Петра. Так склалося об`єктивно. Не Толіка ж Гриценка просувати в національні лідери. Вірю, що ми ще оцінимо діяльність цієї людини.
Проти Порошенка - пані Тимошенко і пан Власенко, який особисто постійно дрібними порціями вкидує поправки до судової реформи, роблячи усе, щоб її відтермінувати. Сьогодні побачив інфу: з 1,5 тисячі(!) поправок, що їх постіно вносять, аби судова реформа приймалася протягом найближчих років 50-ти, третина - належить Власенко. Причому поправки ті відверто абсурдні.
І я, згадуючи геніальну українську актрису адигейського походження Лію Ахеджакову кажу: "Значит, гарні чоботи, треба брати".
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Не знаю як кому,а мені вже з "гарними чоботами" і з "альтернативами" насточортіло в корупційно-мафіозній багнюці вовтузитись. А може ще раз, в останнє добре всіх "попросити", щоб насрали і насцяли в штани?Може легким вітерцем всіх їх здує куди небудь? А на вільне місце,за новими правилами вибрати інших добрих,гарних,освідчених людей,які будуть працювати за зарплату і не зазирати в бюджетну скриню.Я за такий варіант. Але,ще раз наголошую,мафію треба ДУЖЕ ДОБРЕ "ПОПРОСИТИ",а не так як 2 останні рази.
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у нас побеждают редуты и прорывы. Они смотрибельны по тиливизеру вместе с мураевыми, савченками, рабиновичами и прочими гришинами. Вилы с граблями уже заготовлены. Ну и, конечно, новая ВР никуда без вилкула, бойко, новинского... ну, народ у нас такой. Жалко же этих неходячих в колясках...
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Да уж! Скоро руцкий мир будет шагать по Украине не пригибаясь, если ярых сепаратистов и предателей страны обеляют и выпускают из СИЗО представители нашего КРИВОсудия! И они ещё вякают с высоких трибун ... Нет слов, просто куча негативных нелитературных эмоций...
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А ніхто не бачить те що в любий момент на Закарпатті може вибухнути ситуація аналогічна Донбасу. Там населення в більшості має мадярські паспорти і не дуже любить Україну а ще ця освітня реформа підлила в вогонь масла. Гасити пожежу там вже буде нікому бо почне горіти по різним провінціям із за дій києвсько-вінницької корумпованої мафіозної влади.
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Якщо Галичина сама патріотична територія України вже втрачає віру в державність та справедливість і пропольські настрої ширяться то що можна говорити про схвдні та пііденні області. Київсько-вінницька влада вже всім остогиділа і люди її не просто зневажають а ненавидят за грабунок та несправедливість.
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Вячеслав Крук.Майже зі всім написаним вами згоден крім(пропольські настрої у Галичині)Звідки ви є,що пишете таке за Галичину???
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Маньяков пожизненно а сепаров выпускают. капец
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОсвобождение Штепы из СИЗО подает опасный сигнал сторонникам "русского мира", - Жебривский. ВИДЕО
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