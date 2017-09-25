 Освобождение Штепы из СИЗО подает опасный сигнал сторонникам "русского мира", - Жебривский. ВИДЕО

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Он отметил, что понимает причины освобождения Штепы после трех лет удержания в СИЗО, а также выступил с критикой такого долгого судебного разбирательства.
Жебривский считает, что нахождение экс-мэра Славянска под домашним арестом показывает безнаказанность за призывы к "русскому миру" и может повлиять на общественное отношение к этому вопросу.
"Вопрос спускания этого на тормоз. У меня такое впечатление, что суд пытается сбить эту волну и как я увидел, сегодня это опасный звоночек. Потому что те, кто вчера еще сидел и помалкивал о своих сепаратистских настроениях, то если Нелю Штепу выпустили, значит ничего нам за наши действия не будет. И сегодня вопрос не в заключении Штепы, а в посыле, который получила та общественность, которая имеет склонность к так называемому "русскому миру", - уверен он.
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фашистско-бандеровская хунта на поверку оказывается какой-то уж через чур до бекзобразия мягкотелой
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Сотрудники полиции выяснили, что на территории Краснодарского края действовала семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала своих жертв.
Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, тела убитых уже найдены.
По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. По данным телеграм-канала, из убитых подозреваемые делали заготовки.
кацапы заготавливайте тушонку а то жрать будет нечаво...
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Верного слугу и его спросил:
Сколько раз ты, встречая моих гостей,
Никого никогда за дверь не провожал?!
И ты поймешь теперь, что я в тайне держал!
В те дни, когда я в настроении бываю,
Сидя у огня, черепа перебираю.
КиШ "Мастер приглашает в гости"
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Хотя, есть еще один вариант: Рафик не уинават вапще.
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Очевидно, я чего-то не знаю. Просветите.
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Нагадаю, що пані Ірма перебувала начебто у полоні в бойовиків. Казали, що це інсценування, але Крат категорично заявляє, що її полон був справжнім, типу як у Савченко.
Нагадаю, що Крат разом з Монтян - одна з ініціаторів Евромайдану, лідер "Жіночої сотні". Але у часть у Євромайдані нічого не значить, панове. Доведено Парасюком, Мочановим, Богомолець, Ківою, Данилюком та десятками інших "ліваруцінерів".
Нагадаю, що Крат систематично бореться із "злочинною владою" на чолі з Порошенко.
Нагадаю, що Крат звинувачувала Порошенко в тому, що він їй підсунув коханця з СБУ. Підсунув коханця.
І ось вона захищає Штепу. І вони уже разом співають гімн України та кричать "Слава Україні". Жінка, яку тіпа викрали і катували сепари і сепарка. По ходу Штепі пора уже давати Героя України. Як Савченко.
Ви питаєте, чому я "порохобот"? Тому що якщо проти Порошенко такі типи як Крат, Мочанов, Зимін-Соболєв, Тимошенко, Парасюк, Гриценко, Монтян, Найєм, Сірожа "квартирний" - то я дію за принципом "Гарні чоботи".
І не треба мені розповідати, що Порошенко такий-сякий. Сам знаю, що він далеко не ідеальний. Ідеали бувають лише у чарівних снах. По кадровому питанню маю багато заперечень і надмірна обережність за принципом "повільніше їдеш - далі будеш" часто дратує.
Але як альтернатива його команді - дуже неоднорідній і з подекуди неоднозначними особами - "контра" у вигляді Ваної або Вілкула. І я розумію, що далеко не ідеальний Порошенко тримає Україну в купі. Байдуже з яких мотивів, але тримає. Ці - розірвуть її на шматки.
Побачу гарного перспективного лідера - підтримаю його.
Як тільки зустріну людину, яка закликатиме не знищувати олігархів, а створити умови, аби великий бізнес працював на суспільство.
Як тільки зустіну політика, який категорично виступає за недорканість майна, не обіцяє пенсії по 200 євро і зарплати по 1000.
Як тільки побачу перед собою особу, яка, мов Черчілль 13 травня 1940 року скаже: "Я не моджу запропонувати вам нічого, крім крові, тяжкої праці, сліз і поту" - я його підтримаю.
Бо насточортіли брехуни-казкарі з пещеними пиками, об які хоч поросят бий.
А поки найближчим до сера Вінстона бачу пана Петра. Так склалося об`єктивно. Не Толіка ж Гриценка просувати в національні лідери. Вірю, що ми ще оцінимо діяльність цієї людини.
Проти Порошенка - пані Тимошенко і пан Власенко, який особисто постійно дрібними порціями вкидує поправки до судової реформи, роблячи усе, щоб її відтермінувати. Сьогодні побачив інфу: з 1,5 тисячі(!) поправок, що їх постіно вносять, аби судова реформа приймалася протягом найближчих років 50-ти, третина - належить Власенко. Причому поправки ті відверто абсурдні.
І я, згадуючи геніальну українську актрису адигейського походження Лію Ахеджакову кажу: "Значит, гарні чоботи, треба брати".
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