 Нападение на дом главы правления "Киевоблэнерго" Полывяного: хозяина забили до смерти, - полиция. ВИДЕО

"В настоящее время уже установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", - сообщает Нацполиция.
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В полиции рассказали, что после того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь. "На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции столичной области, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория", - проинформировали в ведомстве.
Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.
"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - отметил Ценов.
Он также сообщил, что руководство Национальной полиции уже провело заслушивание первых результатов работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.
"Раскрытие нападения на чиновника "Киевоблэнерго" находится на контроле руководства Нацполиции", - говорится в сообщении.
Тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается на сайте АО "Киевоблэнерго", "вчера трагически погиб председатель правления АО "Киевоблэнерго" Иван Алексеевич Полывяный".
Неужели действительно кому-то из нас могла НЕ понравиться "свадьба Луценко-младшего"? Не верю). Потому что в противном случае, это означает, что все мы совсем не понимаем суть нынешней Системы. Все еще верим в ее стабильность и преемственность. А также упорно не замечаем как морщинистая, беззубая, с вытекшими глазами Кончина фатально так начинает стучать в историческую дверь... А суть нынешней Системы, кстати, обаятельно проста - примитивное, несправедливое и демонстративное запихивание "ресурсной/бюджетной" жратвы себе в рот с попутным агрессивным прессингом всех, кто задает удивленные вопросы. Неужели кто-то всерьез рассчитывал на то, что в нынешней Системе реально за пожар ответит тот, кто украл деньги на противопожарку?) Ну перестаньте). Это уже не смешно. Если правящие ребята, практически не таясь, продают нам концепт "отраслевых смотрящих или/или" (БПП или НФ) и сцепились в жаркой схватке за... Мининфраструктуры, где обильно жиреют карманные деньги в УЗ, Укрпочте, Морпортах, то кому нужны скучные обсуждения реформ? Хаос ради хаоса и клерки, мнящие себя Богами). Таков наш нынешний мир. Даже проще: в этой Системе реальную доходность приносит только одно - продажа на теневом рынке своих должностных функций, админ/возможностей. Не идеи, технологии и даже не сырье, но табличка с должностью... Да, согласен, у нас есть раскол. Цивилизационный, мировозренческий и, увы, несшиваемый. Но совсем не там, где мы привыкли думать. Язык, восток/запад - всего лишь технологии медийной накачки. Яркие, спекулятивные, продающиеся. Сильно опаленные циничным русским огнем. В спину. Когда слабый. Но все-таки, наш базовый раскол в ином. Одна Украина - вчерашняя. Которая не хочет никаких реформ. Которая хочет играть в феодалов и царей горы. Которая хочет обратно загнать в бутылку "джинна социальной справедливости". Оставить "богам" бюджеты/ресурсы, а лохам нищету и зашитые рты. Схемная такая Украина. В такой стране очень органично смотрится и "свадьба сына Луценко", и скупка польских активов миллиардно/дотируемым из бюджета куриным олигархом Косюком и феерический судебный процесс над уволенной воспитальницей сгоревшего лагеря "Виктория". Принцип "я - начальник, ты - дурак" опять правит бал. Не нравится? Тогда искушайте слащавого pr-борщика в национальных одеждах)... Иная Украина - это те, кто хочет ломать схемы, реформировать, волонтерить, создавать иную среду. Они совсем не пересекаются. Они уже ненавидят друг друга. Короче, они враги на тропе очередной войны. И это уже не сшить. Разорванная цивилизация. У этих Украин, разумеется, нет жесткой географической привязки. Это чистая физиология... Золотые правила большой жратвы отличаются невероятной простотой. Только свои. Максимально демонстративно. Под pr-аккомпанент "... из мухи слона". Непрофессионализм покрываем сокращеним доходов граждан. И обязательными наказаниями... "если ты против платить больше, а кушать меньше")...
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