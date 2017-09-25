 Нападение на дом главы правления "Киевоблэнерго" Полывяного: хозяина забили до смерти, - полиция. ВИДЕО

Как передает

, об этом сообщает

ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

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"В настоящее время уже установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", - сообщает Нацполиция.

В полиции рассказали, что после того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь. "На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции столичной области, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория", - проинформировали в ведомстве.

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - отметил Ценов.

Он также сообщил, что руководство Национальной полиции уже провело заслушивание первых результатов работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

"Раскрытие нападения на чиновника "Киевоблэнерго" находится на контроле руководства Нацполиции", - говорится в сообщении.

Тело погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается на