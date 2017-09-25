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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Слава Україні! Слава Канаді!", - канадский премьер Джастин Трюдо приветствует украинскую команду "Invictus Games" в Торонто. ВИДЕО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в чествовании украинской команды на "Invictus Games" в Торонто.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, Трюдо пришел на церемонию чествования украинской команды вместе с Президентом Украины Петром Порошенко, который находится в Канаде с визитом.

Украинские спортсмены впервые принимают участие в "Invictus Games".

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"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

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"Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии."

А где воюют Румыны?
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Скорее всего ранения получают в миротворческих миссиях.
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МОЛОДЦЫ ! Спасибо всем кто нас поддерживает ! Побольше побед вам , МУЖЧИНЫ !
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хорошо, когда вся свинячья свора в любом случае не доберется до твоей страны! можно подбодрить в их дурном деле
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Яке щастя бачити представників України серед нормальних цивілізованих країн світу, брати участь у змаганнях різного калібру, виборювати перемоги і знати, що це перемоги українців.
Раніше рашка привласнювала собі всі спортивні перемоги СРСР на міжнародній арені, тепер нарешті це в минулому. Слава Україні!
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а если бы кацапский мордобоец оказался сильнее, то это, наверняка, была бы победа самого Путина?...
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приветствие это конечно хорошо, но пусть оружие обещанное дает... Или так и будет приветственными лайками отмазываться? Тогда и не обещай, если не можешь...ну что за народ - как орды кацапов сдерживать и кровь на фронтах проливать, так мы нужны. А им даже паршивых джавелинов и просроченных сухпаев жалко.
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А ну напомни когда это трюдо оружие обещал дать Украине?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Слава Україні! Слава Канаді!", - канадский премьер Джастин Трюдо приветствует украинскую команду "Invictus Games" в Торонто. ВИДЕО
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