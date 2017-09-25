 "Слава Україні! Слава Канаді!", - канадский премьер Джастин Трюдо приветствует украинскую команду "Invictus Games" в Торонто. ВИДЕО

Украинские спортсмены впервые принимают участие в "Invictus Games".
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"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.
Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.
15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
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А где воюют Румыны?
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Раніше рашка привласнювала собі всі спортивні перемоги СРСР на міжнародній арені, тепер нарешті це в минулому. Слава Україні!
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Боксер-рашист Кудряшов был «уничтожен» в ринге кубинцем Дортикосом (видео) http://news-video.ru/bokser-rashist-kudryashov-byl-unichtozhen-v-ringe-kubincem-dortikosom-video/
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