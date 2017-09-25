EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  1359  58
Материалы по теме:
Все про:конфискация (403) Луценко (7136) Янукович (32624) Укрэксимбанк (27) Сарган (213)

 Первая часть из $200 млн конфискованных активов "семьи" Януковича поступила в бюджет. ВИДЕО

Первая часть средств из $200 млн окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступила в госбюджет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...

"Спецконфискация $200 млн мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - рассказала она и опубликовала видео того, как председатель "Укрэксимбанка" принял к исполнению решение Сосновского райсуда г. Черкассы, предоставленное ему Генпрокурором Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу, - Луценко

Сарган уточнила, что Генпрокурор предоставил главе "Укрэксимбанка" решение суда, и тот его выполнил.


Первая часть из $200 млн конфискованных активов семьи Януковича поступила в бюджет 01

Первая часть из $200 млн конфискованных активов семьи Януковича поступила в бюджет 02
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Помню как Тимошенко с Рыгами не дада принять закон о спец. конфискации краденого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
понедельник, утро...поход за карамельками начался?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ничего что версий закона о спецконфискации было великое множество, адепт шоколадного свинорыла?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6138
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что? это не помешало соевым намутить эти бабки себе и куриному барыге.ты рад?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ну бумаги, ну чиновники...А народу то что? Ну свадьбу то все видели.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На них можно купить 400 Джавелинов. Как раз должно хватить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это как мантра...почти как Безвиз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
джавелин лучше допотопной стугны. кмпактнее, удобнее в использовании и мощнее
 показать весь комментарий
Ответить
 
Или одну яхту на свадебный подарок синку Югика Апачи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай поспорим что более вероятнее за ети деньги купят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это все лишнее. Косюку надо в Европе еще заводик прикупить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опать зрада зрадная, барыга офшорный обокрал народовоща :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха! Тут Ветерани ЦН уже відкрито мріють про повернення Овоча.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Денег мало и делить их нужно по справедливости, что бьі хотя бьі первой тройке хватило
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где-то уже разрабатывается НИОКР патронного завода..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это хорошо. Значит. спецконфискация миллиардов мафии экс-президента Порошенко произойдет намного быстрее, чем через 3,5 года после его бегства из Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,из стран купивших Джавелины: Катар,Ботсвана,Бахрейн,Ирландия,Чехия,ОАЭ,Южная Корея......никто из них не воюет...а вотс Украиной,ну ни как
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что бы кто не говорил но Луцык, Петя, судья, и остальная ботва честно заслужили бОльшую часть этих денег, все 200%, потому украинцы, не наглейте, меньше жрите, а то путин нападет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Із бригади троллів оппоблока не бачу на темі ще трьох активістів. Сплять, чи п'ятихвилинка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первая часть из $200 млн конфискованных активов "семьи" Януковича поступила в бюджет семьи свинипуха офшорновича
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо у "реформаторов" чуйка, не долго им у корыта пастись осталось...всё вымести и дёру... Хочу предупредить, если кобыла и свин Геращенко поменяются паспортами чтоб их не вычислили, пересадку головы люди сделают сами!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сразу транзитом в карманы косюка-бахматюка??
И вследствие этого героический пйокуйой имеет дополнительное право на еще 5 часов личного счастья.
Может хоть отведет жену к толковому психоаналитику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первая часть из $200 млн конфискованных активов "семьи" Януковича поступила в бюджет.
=====================================================================

ИЗ КОТОРОГО КАК МИНИМУМ ПОЛОВИНА БУДЕТ УСПЕШНО ОСВОЕНА ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТЬЮ.

ТУТ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС В ЛЕГИТИМНОСТИ КОНФИСКАЦИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.

ЕСЛИ ЭТО СДЕЛАНО - НЕЛЕГИТИМНО, ТО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ЯНУКООВОЩ ЧЕРЕЗ СУД, ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАЗАД ЭТИ ДЕНЬГИ, ИЗ БЮДЖЕТА СТРАНЫ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кстати да. Если процедура не была проведена юридически безупречно - плакали денежки. Косюки-бахматюки, разумеется, уже не вернут, а вот бюджет и украинцы, как миленькие. будем платить.
Прецеденты уже есть.
Портнов в частности выиграл у гос-ва Украина семь или восемь международных судов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понтарь. Генеральному прокурору нечем больше заняться, чем исполнительные документы разносить? Безграмотные нарциссы...
А что это за деньги - кто знает?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПервая часть из $200 млн конфискованных активов "семьи" Януковича поступила в бюджет. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти