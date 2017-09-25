 Первая часть из $200 млн конфискованных активов "семьи" Януковича поступила в бюджет. ВИДЕО

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"Спецконфискация $200 млн мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - рассказала она и опубликовала видео того, как председатель "Укрэксимбанка" принял к исполнению решение Сосновского райсуда г. Черкассы, предоставленное ему Генпрокурором Луценко.
Сарган уточнила, что Генпрокурор предоставил главе "Укрэксимбанка" решение суда, и тот его выполнил.
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Смотри правде в глаза, адепт руцкаго мира.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6138
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овоща :D
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Дворцы и яхты президента Украины Порошенко и его советника Косюка.
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И вследствие этого героический пйокуйой имеет дополнительное право на еще 5 часов личного счастья.
Может хоть отведет жену к толковому психоаналитику.
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ИЗ КОТОРОГО КАК МИНИМУМ ПОЛОВИНА БУДЕТ УСПЕШНО ОСВОЕНА ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТЬЮ.
ТУТ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС В ЛЕГИТИМНОСТИ КОНФИСКАЦИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
ЕСЛИ ЭТО СДЕЛАНО - НЕЛЕГИТИМНО, ТО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ЯНУКООВОЩ ЧЕРЕЗ СУД, ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАЗАД ЭТИ ДЕНЬГИ, ИЗ БЮДЖЕТА СТРАНЫ.
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Прецеденты уже есть.
Портнов в частности выиграл у гос-ва Украина семь или восемь международных судов....
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А что это за деньги - кто знает?
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