 "На бюст Гитлера я бы плюнула, но он должен быть", - в России открыли "Аллею правителей" со Сталиным и Лениным. ВИДЕО

"У меня дедушку тоже расстреляли, но не знаю дедушка был прав или не прав", - заявил Церители.
В композицию, помимо Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, входит прижизненный бюст первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.
Инициатива создания "Аллеи" принадлежит Российскому военно-историческому обществу, руководимому министром культуры РФ Владимиром Мединским.
"Нельзя из исторической памяти вычеркивать ни одной страницы, какой бы черной она не была...Наверное, я бы плюнула на этот бюст, но я считаю, что он должен быть, потому, что это черная страница в истории Германии, должна навсегда, как рубец остаться в сердце немецкого народа", - заявила депутат Госдумы Елена Драпеко, отвечая на вопрос, что бы она сделала, если бы в Германии поставили памятник Адольфу Гитлеру.
Во время открытия "Аллеи правителей" несколько активистов пытались протестовать против памятников тиранов, устраивая небольшие пикеты с плакатами в руках. Однако, охрана мероприятия, постоянно изымала атрибутику протестующих.
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Тогда почему же нет памятника этому товарищу . ??.
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Орест Лютий - "Взорвали Бюста"
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"... 8 ноября 1923 года около 9 часов вечера Гитлер и Эрих Людендорф во главе вооружённых штурмовиков явились в мюнхенскую пивную «Бюргербройкеллер», где проходил митинг с участием Кара, Лоссова и Сейсера. Войдя внутрь, Гитлер объявил о «свержении правительства предателей в Берлине» ... "
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4 конгресс 5 ноября - 5 декабря 1922 года
5 конгресс 17 июня - 8 июля 1924 года
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В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты!
Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....
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вообще каждому из этих мудаков нужно делать бюсты из того что было символом эпохи . Сталину из костей . Хрущеву из кукурузы и т.д.
вот ка Путина лепить из ботокса это вопрос
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жесть.
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Россия в период с 1922 года (заключение Союзного договора) и до момента избрания Ельцина вообще не обладала никакой государственностью.
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Что касается Брежнева, то с его национальностью вообще вопросов нет (см. ниже).
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Quis custodiet ipsos custodes? тобто, хто сторожить сторожів?
Це я до того, кому ж припаде щастя зробити пам"ятник самому Церетелі?
)))
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Обидется может...Замаетесь извиняться всей расисяй!
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Список государственных деятелей, увековеченных в «Аллее Правителей»:
Рюрик, Ольга, Владимир Святославич (Святой), Ярослав Владимирович (Мудрый), Владимир Всеволодович (Мономах), Юрий Владимирович (Долгорукий), Андрей Юрьевич (Боголюбский), Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо), Александр Ярославович (Невский), Иван Данилович (Калита), Дмитрий Иванович (Донской), Василий Васильевич (Темный), Иван III Васильевич, Василий III Иванович, Иван IV Васильевич (Грозный), Фёдор Иоаннович, Борис Фёдорович Годунов, Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Софья Алексеевна, Пётр I Алексеевич, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Пётр III Фёдорович, Екатерина II Алексеевна, Павел I Петрович, Александр I Павлович, Николай I Павлович, Александр II Николаевич, Александр III Александрович, Николай II Александрович, Львов Георгий Евгеньевич, Керенский Александр Фёдорович.
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Что именно произошло на РАБссии в 1700 году?
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Страна опущенных 3/14дарастических имбицилов...)))
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Читает речь:
- Мы империя света,
Огни предтечь.
Загнивающий Запад -
Содомство и тлен.
Мы себя осознали
И встали с колен!
"Мир немецкий" повсюду,
Где наш патронташ.
Никогда не забудут
На земле "Судетнаш".
Возвеличит германца
Третий Рейх - третий Рим...
...Путин схожие мансы
Твердит про Крым.
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