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 Общество, За рубежом
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Все про:Ленин (717) Москва (2990) памятник (2240) Сталин (585)

 "На бюст Гитлера я бы плюнула, но он должен быть", - в России открыли "Аллею правителей" со Сталиным и Лениным. ВИДЕО

В российской столице открыли "Аллею правителей" с бюстами всех генсеков периода Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, автор всех бюстов российский скульптор Зураб Церители, дедушку которого расстреляли во время правления Сталина.

"У меня дедушку тоже расстреляли, но не знаю дедушка был прав или не прав", - заявил Церители.

В композицию, помимо Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, входит прижизненный бюст первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Инициатива создания "Аллеи" принадлежит Российскому военно-историческому обществу, руководимому министром культуры РФ Владимиром Мединским.

"Нельзя из исторической памяти вычеркивать ни одной страницы, какой бы черной она не была...Наверное, я бы плюнула на этот бюст, но я считаю, что он должен быть, потому, что это черная страница в истории Германии, должна навсегда, как рубец остаться в сердце немецкого народа", - заявила депутат Госдумы Елена Драпеко, отвечая на вопрос, что бы она сделала, если бы в Германии поставили памятник Адольфу Гитлеру.

Во время открытия "Аллеи правителей" несколько активистов пытались протестовать против памятников тиранов, устраивая небольшие пикеты с плакатами в руках. Однако, охрана мероприятия, постоянно изымала атрибутику протестующих.

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поставьте тогда сразу статую сатане... Христу же ставят? историки хреновы...
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для сатаны у них мавзолей имеется,,,,туда с челобитной ходют...
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Блин, точно! Как же я забыл про херов зикурат...
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"У меня дедушку тоже расстреляли, но не знаю дедушка был прав или не прав", - заявил Церители. Ха. Ха. Ха. Вот вам и рабская душонка. А сталина счас в дупу целуют и никто не говорит а был он прав или не был. Пипец. И с этой страной ещё разговоры вести. Да это гной полнейший.
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Все гораздо хуже. Это не просто рабство. Это животный страх, что называется впитанный с молоком матери, плюс сознание абсолютной собственной ничтожности. Кто не родился в совке (или в параше), тому не понять.
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Все гораздо проще просто у Путина и иже с ним денег куры не клюют ,а в Церетели на водку не хватает
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Гитлер уничтожил меньше людей чем сталин, но сталин хороший, он убивал и чужих и своих.
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ну мало ли кто на что плюнуть готов ...не каждому же дерьму памятники ставит
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Два "эффективных" менеджера по сокращению ртов нахлебников Европе, по версии кремлядей! Что у ватных с головами случилось? Понятное сто лишняя хромосомка....Предлагаю медицинский термин, Синдром Поклонской. Неизлечимо, только полная изоляция и принудительные физические нагрузки в Сибири.
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О, так это чудо продолжает "творить"?! Какой неугомонный Зураб... Вот на кой хрен эта аллея им понадобилась??? Именно советских... Неисповедимы лабиринты им мыслей.
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просто у Зури накопилось невыставленных с савецких времен чушек - надо было пристроить...
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Не помню он из Колумба Петра1 слепил, или наоборот?
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Гитлер ещё ждёт своего часа. Ещё в заперти хранится его роль в избавлении мира от красной заразы. Впрочем как и ленин. Это два человека которые остановили путь орды к последнему морю и избавили мир от русськой заразы. Так же само, как западом ещё не дооценена роль Украны в сдерживании фашистских орков.
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"Нельзя из исторической памяти вычеркивать ни одной страницы" )))

Тогда почему же нет памятника этому товарищу . ??.
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Если бы в Германии кому-то пришла в голову мысль - поставить памятник Гитлеру, только мысль без всяких памятников и мемориальных досок,... для политика это была бы верная смерть, ну а для общественной организации или какого-нибудь института, скорее всего всеобщее проклятие, уголовное преследование и забвение. Если в россии так дело и дальше пойдет, то в скорости мы сможем увидеть памятники ворам в законе и серийным убийцам.
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В Германии есть партия, официальная, Альтернативная Германия, которая оправдывает гитлера и солдат нацистов. Так что не стоит так заявлять. Есть и там ватаны.
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не бюсты токмо надо было поставить, а нижнюю часть до пояса в природном виде, дабы было видно, как и чем строилось процветание немалой части суши на планете...
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Задумка проста - ради вяличия можно относится к людям как к мусору, а народ должен жить в дерьме и терпеть...
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Медынский должен учредить памятник лишней хромосоме, как квинтэсенции русни.
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Гитлера кормил СССР дохлый задолго до войны,а его Майн кампф перевели на русский для Сралина,когда книгу в самой Германии еще не напечатали.Быдлососки кремлевские.
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За такие слова Церители, в принципе можно плюнуть и на скульптора, заслужил.
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А де погруддя срасєйських царєй? Де ванятко, той, що грозний?Де мироточиве погруддя убієнного сифілітиком лєніним ніколая второво (кровавого)? На алеї має бути такий же історичний бардак, як у кацапських головах.
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да уж... хотели как у всех. Как у Хфранции или как в Будапеште площадь Героев (фото ниже), а получилось как всегда. Такое бывает, если история и херои - дерьмо!

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А где ханы Золотой Орды? Им ханам дань ведь исправно платили, а как памятник так зажали?
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Прочти, как Гитлер хотел поступить со славянами ,а потом подумай, что писать.
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Гитлер был В Москве на Съезде ИНТЕРНАЦИОНАЛА перед Великой Германской Социалистической Революцией 8 ноября 1923 года.
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Сомнительно. Это дата начала Пивного Путча.
"... 8 ноября 1923 года около 9 часов вечера Гитлер и Эрих Людендорф во главе вооружённых штурмовиков явились в мюнхенскую пивную «Бюргербройкеллер», где проходил митинг с участием Кара, Лоссова и Сейсера. Войдя внутрь, Гитлер объявил о «свержении правительства предателей в Берлине» ... "
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Конгресс Коминтерна вообще - то называется.

4 конгресс 5 ноября - 5 декабря 1922 года
5 конгресс 17 июня - 8 июля 1924 года
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Хан Батый придумал коррупцию на РАБссии,памятник обязательно должен быть КОРРУПЦИИ и рядом поставить памятник Александру Невскому :D Сыну Батыя
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***
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты!
Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни рыцаря, ни воина,
ни святости, ни гения достойного,
а только палачи и стукачи....






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а Путину место зарезервировали ?

вообще каждому из этих мудаков нужно делать бюсты из того что было символом эпохи . Сталину из костей . Хрущеву из кукурузы и т.д.

вот ка Путина лепить из ботокса это вопрос
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импортозамещение лос-анжелесской аллеи славы.

жесть.
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Опять мафия Церетели. Представляю сколько он бабла отпилил на этой никому не нужной "аллее".
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Хрущёв, Брежнев, Черненко - украинцы.
Россия в период с 1922 года (заключение Союзного договора) и до момента избрания Ельцина вообще не обладала никакой государственностью.
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Дедушке хоть какой-то памятник поставил?
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Хрущев уроженец Курской области,Брежнев Поволжский Бурлак с Волги,Черненко с Енисея охотник,какие нах они украинцы
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Курская область - это, в общем, пограничные регионы Слобожанщины, т.е. Слободской Украины.
Что касается Брежнева, то с его национальностью вообще вопросов нет (см. ниже).
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ты еще скажи что Джугашвили был рюсский Чувак
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Я скажу ровно то что считаю нужным, и тебя спрашивать не собираюсь.
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Що ви так дивуєтесь, в США Трамп от тоже обома руками за пам'ятники "героям" Півдня, які відстоювали рабовласницький лад, чи мало пам'тників в Європі правителям, за час правління яких тисячі рабів з Африки везли на каторжну працю? Та й статуям демонів люди в своїй історії на коліна падали. Цей світ повсюди недосконалий був і буде.
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Дело в генетике, точнее, в отрицательном отборе. В той же Северной Корее сменилось уже три поколения вождей, шел негативный отбор, наверх пробивались ничтожества, а все позитивное ссылали в лагеря, тюрьмы, расстрельные подвалы. Через это сито прошли несколько поколений. То же самое происходило на территории бывшей Российской империи. Первая мировая, гражданская война, революция 1917-го. Те, кто не принял революцию, либо погибли, либо эмигрировали. В итоге первое поколение СССР - это дети тех, кто либо воевал за большевиков, либо сидел, поджав хвост. После - Вторая мировая, где самая героическая и активная часть народа погибла на фронтах, попала в плен, опять эмигрировала, сгинула в лагерях. Родилось новое поколение - уже от тех, кто никогда не выступал против. Негативное отсеивание длится почти 100 лет(с)
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Кстати по проведению Мировой революции в Германии был создан в Москве в 1919 году,задолго до победы Мировой революции на РАБссии.чЛенин лично распорядился : Бабла для Германии не жалеть,что с успехом и выполнял его шестёрка Яков Ганецкий,типа личный Банкир
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Як казали латинянє
Quis custodiet ipsos custodes? тобто, хто сторожить сторожів?

Це я до того, кому ж припаде щастя зробити пам"ятник самому Церетелі?
)))
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судя по рожам, ни одна из этих гнусных пидорашек не нюхнула сталиных-члениных... Вернуть и ура! Вот уж воистину - не ведают, что творят. Тупорылые мудаки
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И ДО ЦЕРКВИ КГБИСТЫ ДОБРАЛИСЬ !!! ДАЖЕ ДВОЙНИКА ВЛАДИМИРУ САБОДАНУ НАШЛИ !!! СНАЧАЛА УБИВАЛИ ЦЕРКОВНИКОВ И ЦЕРКВИ ЖГЛИ, А ТЕ С НИМИ ДОГОВАРИВАЮТСЯ ТЕПЕРЬ !!! НЕЧИСТИ !!!
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Берлин и Москва стали братанами еще в 1710 году,когда Откопатель Питера Петруха привёз на РАБссию 5 000 немчуры,ДАБЫ научили БЫДЛО коров доить и дома строить...
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шизофрения - это вирус, который передается воздушно-капельным путем...и при просмотре телевизора...
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Э--э-э-э!... Рузьге!... А где этому памятник?!...
Обидется может...Замаетесь извиняться всей расисяй!

"На бюст Гитлера я бы плюнула, но он должен быть", - в России открыли "Аллею правителей" со Сталиным и Лениным - Цензор.НЕТ 4747
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То есть Чечня уже не рфия, ведь у рфии нет титула "правитель".
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Чечня один из Субъектов РФ, реально не понимаешь?
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Лишь на бумаге. В реальности, это территория живущая по своим собственным законам, и собирающая с метрополии дань.
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Когда я работал в одной уже не существующей организации, была у нас бабулька Пантелеймоновна. Она очень уважала журнал "Политическое самообразование". С ее слов, у него было много достоинств. Выходил то ли раз в неделю, то ли раз в две недели. Бумага газетная, формат удобный (рвать не нужно). Говорила, что статьи интересные. А туалетную бумагу тогда выпускали, но продавали в москве. Сам видел не курском вокзале теток с рулонами нанизанными на веревку.
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Чего делается акцент именно на вождях СССР? Это аллея правителей. Там те кто правил Русью, Россией. Если ломать памятники, то это не значит убрать их из истории. Вот Русские правители, увековеченные на аллее

Список государственных деятелей, увековеченных в «Аллее Правителей»:
Рюрик, Ольга, Владимир Святославич (Святой), Ярослав Владимирович (Мудрый), Владимир Всеволодович (Мономах), Юрий Владимирович (Долгорукий), Андрей Юрьевич (Боголюбский), Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо), Александр Ярославович (Невский), Иван Данилович (Калита), Дмитрий Иванович (Донской), Василий Васильевич (Темный), Иван III Васильевич, Василий III Иванович, Иван IV Васильевич (Грозный), Фёдор Иоаннович, Борис Фёдорович Годунов, Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Софья Алексеевна, Пётр I Алексеевич, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Пётр III Фёдорович, Екатерина II Алексеевна, Павел I Петрович, Александр I Павлович, Николай I Павлович, Александр II Николаевич, Александр III Александрович, Николай II Александрович, Львов Георгий Евгеньевич, Керенский Александр Фёдорович.
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Французский картограф и военный инженер Гийом де Боплан нарисовал карту в 1648 году,типа сегодняшней Украины и до Урала,никакой РАБссии там нет,есть Московия.
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В Королевском Музее Швеции хранится древняя карта,на которой стоит дата 1547 год и на ней есть сегодняшний Питиртбюргер,который откопал Петька Первый в 1703 году.странно правда?
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и все же и все же.
Что именно произошло на РАБссии в 1700 году?
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Кто бы сомневался...
Страна опущенных 3/14дарастических имбицилов...)))
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Да ладно, пусть ставят. Вам-то что. "Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь" (с) вроде как Джордж Сантаяна.
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Гитлер занял Судеты.
Читает речь:
- Мы империя света,
Огни предтечь.
Загнивающий Запад -
Содомство и тлен.
Мы себя осознали
И встали с колен!
"Мир немецкий" повсюду,
Где наш патронташ.
Никогда не забудут
На земле "Судетнаш".
Возвеличит германца
Третий Рейх - третий Рим...
...Путин схожие мансы
Твердит про Крым.
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Преклонение перед правителями - особенность российского менталитета. Чем гаже и мерзее негодяй, которого вынесло на властную вершину, тем нежнее шершавые язычки кацапов лижут его задне-филейную часть. Церетели, конечно, не забыл сзади у персонажей на соответствующем уровне отваять округлые полу*опия для удовлетворения скрепных потребностей кацапов.
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Все кацапы с рогами, с копытами, с хвостом и все они пидарасы.
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Сомнений быть не может, если сталин дедушку расстрелял, то дедушка 100% был не прав.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"На бюст Гитлера я бы плюнула, но он должен быть", - в России открыли "Аллею правителей" со Сталиным и Лениным. ВИДЕО
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