 Два иракца с поддельными документами задержаны в "Борисполе", - ГПСУ. ВИДЕО

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Двое мужчин прибыли рейсом "Стамбул-Киев" и были задержаны во время процедуры паспортного контроля. Как сообщают в Пограничной службе, первый мужчина предъявил паспорт гражданина Греции и ID карточку, которые по результатам предварительного изучения содержали признаки подделки. По словам иностранца, пакет поддельных документов он приобрел за 5 тыс. евро.
Второй мужчина пытался воспользоваться поддельными документами гражданина Кипра, приобретенными за 1,2 тыс. евро в Турции. С их помощью он планировал попасть в Берлин. Во время проверки, инспектор обнаружил следы частичной подделки документов - замену страницы с установочными данными.
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