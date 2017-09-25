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Все про:Борисполь (520) Госпогранслужба (3097) документ (297) подделка (273)

 Два иракца с поддельными документами задержаны в "Борисполе", - ГПСУ. ВИДЕО

Работники Отдельного контрольно-пропускного пункта международного аэропорта "Борисполь" задержали двух граждан Ирака, прибывших из Турции с поддельными документами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Двое мужчин прибыли рейсом "Стамбул-Киев" и были задержаны во время процедуры паспортного контроля. Как сообщают в Пограничной службе, первый мужчина предъявил паспорт гражданина Греции и ID карточку, которые по результатам предварительного изучения содержали признаки подделки. По словам иностранца, пакет поддельных документов он приобрел за 5 тыс. евро.

Второй мужчина пытался воспользоваться поддельными документами гражданина Кипра, приобретенными за 1,2 тыс. евро в Турции. С их помощью он планировал попасть в Берлин. Во время проверки, инспектор обнаружил следы частичной подделки документов - замену страницы с установочными данными.
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Трішки каламбуру: "Два підроблені документи виявлені разом з двома затриманими іракцями в "Борисполі". Тут яка справа, на першому місці - все-таки підроблені документи. А нелегали - вони, як додаток до документів. Без імен (справжніх), без прізвищ і всі на одне лице. За тиждень часу прикордонники "Борисполя" не зможуть згадати облич затриманих, а документи будуть пам'ятати довго. Ось чому я ніколи не виїду з України. тут у мене є ім'я, прізвище, репутація. А на чужині я не буду вартий навіть свого документа.
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