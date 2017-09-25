 Дипломаты США считают, что встреча Порошенко и Трампа усилит взаимодействие в оборонной сфере, - Чалый. ВИДЕО

"Мы приехали готовыми к этим переговорам (встреча Порошенко и Трампа. - Ред.). Сказать откровенно, мне очень понравилось, как Президент Украины построил этот разговор. Это был диалог, это было постоянное взаимодействие. Как дипломат я получил удовольствие от того, как происходила эта встреча. Я знаю уже реакцию американских коллег, я уже с ними сейчас встретился, переговорил. Они также считают, что эта встреча дает возможность дальше продвигаться по многим направлениям - и совместным действиям в сфере безопасности, в частности обеспечение безопасности в Европе и защиты суверенитета Украины, и по экономическому сотрудничеству", - сказал он.
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Как сообщалось, Президент Украины в рамках рабочего визита в Соединенные Штатов Америки провел 21 сентября встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности, а также то, что сотрудничество Украины со странами-партнерами в поддержке реформ будет продолжаться. Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.
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Коли вже до реальних справ дійде?
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