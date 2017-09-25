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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13920) США (13483) Чалый (368) Трамп (1400)

 Дипломаты США считают, что встреча Порошенко и Трампа усилит взаимодействие в оборонной сфере, - Чалый. ВИДЕО

Встреча Президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа дает возможность странам продолжить сотрудничество по многим направлениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Мы приехали готовыми к этим переговорам (встреча Порошенко и Трампа. - Ред.). Сказать откровенно, мне очень понравилось, как Президент Украины построил этот разговор. Это был диалог, это было постоянное взаимодействие. Как дипломат я получил удовольствие от того, как происходила эта встреча. Я знаю уже реакцию американских коллег, я уже с ними сейчас встретился, переговорил. Они также считают, что эта встреча дает возможность дальше продвигаться по многим направлениям - и совместным действиям в сфере безопасности, в частности обеспечение безопасности в Европе и защиты суверенитета Украины, и по экономическому сотрудничеству", - сказал он.



Как сообщалось, Президент Украины в рамках рабочего визита в Соединенные Штатов Америки провел 21 сентября встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение сотрудничества в сфере безопасности, а также то, что сотрудничество Украины со странами-партнерами в поддержке реформ будет продолжаться. Отдельно он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.


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Главное,что это сказали не американские дипломаты а Чалый ,ну как же такому парню не поверить ...
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Чалый, только в НАТО. Налогоплательщик зарплату платит- трудитесь
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Розмови,натяки,можливості...
Коли вже до реальних справ дійде?
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А американские дипломаты знают о том, что они так считают? Или это влажные мечты соевых?
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А почему этот Чалый не говорит , что Порошенка в очередной раз тыкали мордой по поводу реформ и отсутствия борьбы с коррупцией...
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а ты типа личный секретарь трампа раз в курсе о чем они говорили на закрытой встрече? или собачка любимая?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДипломаты США считают, что встреча Порошенко и Трампа усилит взаимодействие в оборонной сфере, - Чалый. ВИДЕО
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