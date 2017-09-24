 Инженеры создали роботов, которые будут сортировать радиоактивные отходы на ЧАЭС, - ТСН. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Новое хранилище расположено в нескольких сотнях метров от ЧАЭС, там до сих пор продолжаются отделочные работы, поэтому специалисты ходят в необычной форме - строительной. Тем не менее, испытания аппаратуры уже началось.
Сейчас свыше 20 тысяч отработавших ядерных сборок из реакторов станции хранится в старом хранилище, но пользоваться им можно еще 7 лет максимум. Поэтому возвели новое стоимостью почти в 400 миллионов евро за деньги в основном иностранных инвесторов. Теперь все урановые сборки нужно перевезти: сначала отработанное ядерное топливо из старого хранилища попадет в новое помещение по рельсам, далее контейнер со стержнями перевернут вертикально и поднимут в так называемую "горячую камеру". Ее энергетики называют "сердцем" здания - метровые толщиной стены обшиты стальными листами. Контейнер с 9 урановыми системами после доставки попадет сюда, работы его сразу переместят во временный защитный колодец, а далее будут доставать по одной сборке, разрезать и паковать в новые пеналы.
Сейчас в "горячей камере" работают с имитаторами отработанного топлива - эти стальные стержни вполне безопасны. Настоящие урановые стержни смогут попасть сюда уже в начале следующего года. Процессами управляют несколько инженеров, которые наблюдают за всем сквозь толстое стекло, которое не пропускает радиацию, и с помощью камер наблюдения.
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