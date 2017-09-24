EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Технологии
  930  10
Все про:технологии (615) ЧАЭС (362) робот (12)

 Инженеры создали роботов, которые будут сортировать радиоактивные отходы на ЧАЭС, - ТСН. ВИДЕО

Энергетики пытаются "приручить" роботов в новом хранилище отработанного ядерного топлива на Чернобыльской атомной станции. Эти машины призваны доставать, разбирать и сортировать урановые стержни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Новое хранилище расположено в нескольких сотнях метров от ЧАЭС, там до сих пор продолжаются отделочные работы, поэтому специалисты ходят в необычной форме - строительной. Тем не менее, испытания аппаратуры уже началось.

Сейчас свыше 20 тысяч отработавших ядерных сборок из реакторов станции хранится в старом хранилище, но пользоваться им можно еще 7 лет максимум. Поэтому возвели новое стоимостью почти в 400 миллионов евро за деньги в основном иностранных инвесторов. Теперь все урановые сборки нужно перевезти: сначала отработанное ядерное топливо из старого хранилища попадет в новое помещение по рельсам, далее контейнер со стержнями перевернут вертикально и поднимут в так называемую "горячую камеру". Ее энергетики называют "сердцем" здания - метровые толщиной стены обшиты стальными листами. Контейнер с 9 урановыми системами после доставки попадет сюда, работы его сразу переместят во временный защитный колодец, а далее будут доставать по одной сборке, разрезать и паковать в новые пеналы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод на промплощадке ЧАЭС по переработке жидких радиоотходов запустят в декабре 2017 года, - Минэкологии. ФОТО

Сейчас в "горячей камере" работают с имитаторами отработанного топлива - эти стальные стержни вполне безопасны. Настоящие урановые стержни смогут попасть сюда уже в начале следующего года. Процессами управляют несколько инженеров, которые наблюдают за всем сквозь толстое стекло, которое не пропускает радиацию, и с помощью камер наблюдения.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пипец,урановые стержни,ну и журнализды дают))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чернобыль из зоны отчуждения превращается в мировую свалку радиоактивных отходов а интересно куда исчезают полученые страной деньги никто о них даже ни гугу а ведь за это платят миллиарды и не гривен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеюсь, это не дешевый вариант таджика или узбека в костюме "робота"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мокші теж створили робота (нано) і приборкують його.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоТехнологииИнженеры создали роботов, которые будут сортировать радиоактивные отходы на ЧАЭС, - ТСН. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти