 В КНДР показали, как будут уничтожать боевую авиацию и флот США, - "Йонхап". ВИДЕО+ФОТО

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Йонхап".
Отмечается, что государственный пропагандистский сайт Северной Кореи DPRK Today обнародовал постановочное фото и ролик на котором ракета Pukguksong "сбивает" стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Агентство уточняет, что аналогичные самолеты ВВС США, а также истребители F-15C накануне пролетел вдоль восточной границы КНДР.
"Снимки являются демонстрацией силы Северной Кореи на фоне нарастающего противостояния между Пхеньяном и Вашингтоном", - говорится в материале.
На обнародованном видео северокорейская подводная лодка ядерной ракетой "уничтожает" авианосец американских военно-морских сил USS Carl Vinson.
В видео, кроме всего прочего, использованы кадры выступления президента США Дональда Трампа в ООН, которого называют "сумасшедшим".
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