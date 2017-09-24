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 В КНДР показали, как будут уничтожать боевую авиацию и флот США, - "Йонхап". ВИДЕО+ФОТО

Северная Корея в воскресенье опубликовала пропагандистские фотографии и видео "уничтожения" боевых самолетов и авианосца США.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Йонхап".



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Отмечается, что государственный пропагандистский сайт Северной Кореи DPRK Today обнародовал постановочное фото и ролик на котором ракета Pukguksong "сбивает" стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США. Агентство уточняет, что аналогичные самолеты ВВС США, а также истребители F-15C накануне пролетел вдоль восточной границы КНДР.

"Снимки являются демонстрацией силы Северной Кореи на фоне нарастающего противостояния между Пхеньяном и Вашингтоном", - говорится в материале.

На обнародованном видео северокорейская подводная лодка ядерной ракетой "уничтожает" авианосец американских военно-морских сил USS Carl Vinson.

В видео, кроме всего прочего, использованы кадры выступления президента США Дональда Трампа в ООН, которого называют "сумасшедшим".

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В КНДР показали, как будут уничтожать боевую авиацию и флот США, - Йонхап 01В КНДР показали, как будут уничтожать боевую авиацию и флот США, - Йонхап 02
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Мощная северокорейская армия вчистую разбила ненавистных загнивающих пендосов, какие еще нужны доказательства?
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