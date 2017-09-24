 Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
"Во время занятий танкисты показали свое мастерство вождения в сложных условиях местности с теоретическим повреждением блоков визуального наблюдения. Суть упражнения заключается в том, что механику-водителю заклеивают приборы наблюдения (тримплексов), а затем командир машины с помощью радиосвязи руководит действиями механика-водителя", - сообщает Минобороны.
Упражнение с теоретическим повреждением тримплексов особенно важно для отработки координации действий членов экипажа, которым нередко приходится сталкиваться с этим во время реальных боевых действий.
Как отмечается, много заданий, которые должны были выполнить экипажи танков, и прочие элементы упражнений были взяты с проходивших в Германии соревнований танкистов "Сильная Европа-2017" с учетом опыта, приобретенного украинскими военными во время АТО.
По словам одного из участников учений, командира танкового подразделения, основным отличием этих учением является то, что "впервые в Вооруженных Силах Украины взвод имеет 4 танка".
"Это очень целесообразно, так как при повреждении одного танка другая машина может эвакуировать с поля боя, а пара машин, которая остается боеспособной, может в полном объеме выполнять поставленные задачи", - говорит он.
Также в конце занятий были отработаны приемы фланговой стрельбы на ходу в условиях рейда и танковые "качели" с переходом танкового взвода в наступление без использования боеприпасов.
.
1039 16
В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж(40)
Российские военные провели учения в оккупированной Абхазии(36)
В Украине завершились учения Rapid Trident-2017, - Минобороны(6)
Нападать ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим, - Лукашенко. ВИДЕО(154)
С вертолетов Росгвардии убивать будут, ничего не дрогнет(0)
Россия выводит технику из Беларуси после завершения учений "Запад-2017"(133)
Учения Rapid Trident-2017: военно-транспортная авиация отработала десантирование грузов. ФОТО(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И даже в рабочем состоянии? Удивительно!
Ответить
Слава танкістам!
Ответить
Смерть ворогам !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить