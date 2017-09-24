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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4193) Минобороны (5378) танк (787) учения (2113)

 Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 23 сентября, на одном из полигонов оперативно-тактической группировки "Луганск" Вооруженных Сил Украины прошли тактические учения с экипажами танков по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"Во время занятий танкисты показали свое мастерство вождения в сложных условиях местности с теоретическим повреждением блоков визуального наблюдения. Суть упражнения заключается в том, что механику-водителю заклеивают приборы наблюдения (тримплексов), а затем командир машины с помощью радиосвязи руководит действиями механика-водителя", - сообщает Минобороны.

Упражнение с теоретическим повреждением тримплексов особенно важно для отработки координации действий членов экипажа, которым нередко приходится сталкиваться с этим во время реальных боевых действий.

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Как отмечается, много заданий, которые должны были выполнить экипажи танков, и прочие элементы упражнений были взяты с проходивших в Германии соревнований танкистов "Сильная Европа-2017" с учетом опыта, приобретенного украинскими военными во время АТО.

По словам одного из участников учений, командира танкового подразделения, основным отличием этих учением является то, что "впервые в Вооруженных Силах Украины взвод имеет 4 танка".

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"Это очень целесообразно, так как при повреждении одного танка другая машина может эвакуировать с поля боя, а пара машин, которая остается боеспособной, может в полном объеме выполнять поставленные задачи", - говорит он.

Также в конце занятий были отработаны приемы фланговой стрельбы на ходу в условиях рейда и танковые "качели" с переходом танкового взвода в наступление без использования боеприпасов.



Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 01Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 02Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 03Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 04Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 05Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 06Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 07Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 08Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 09Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 10Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 11Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 12Танковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны 13.


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Кто то успешно отрабатывает, а кто то бравурно рапортует. Лавры, типо, пополам
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"впервые в Вооруженных Силах Украины взвод имеет 4 танка". Источник:https://censor.net.ua/v456614

И даже в рабочем состоянии? Удивительно!
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Это что за треш "впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины". Потом будем отрабатывать в 5, 6 и 7 машин, пора уже отрабатывать глобальное освобождение Донбасса и Крыма.
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А где Турчинов? Чего-то его давно не видно на учениях?
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Сегодня жена сварила борщ по стандартам НАТО. Дуже вкусный, хотя и з вiтчiзнянной капусти.
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твоя борщ никогда не сварит, твоя умеет только кислые щи варить, в которых хоть х..й полощи ! =)
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У кацапни только счи (хоть хер полощи) получаются обычно .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТанковые учения ВСУ по стандартам НАТО прошли на Луганщине, впервые отработано взаимодействие взвода в 4 машины, - Минобороны. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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