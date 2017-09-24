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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18235) пожар (3641) ГСЧС (1413)

 Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Днепровском районе столицы ночью спасатели ликвидировали пожар на территории склада, выгорело 3500 кв. м.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Отмечается, что спасатели получили информацию о пожаре по ул. Вискозная, 17 в 23:42 субботы.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что горит складское здание размером 160х55, на площади 2500 кв. м. (...) Под действием высокой температуры произошло обзрушение кровли по площади пожара, с дальнейшим распространением огня на площадь 3500 кв. м", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что тушение пожара осложнялось большим количеством горючих материалов (полиматериалов, пенопласта, плинтуса, панели и др.), которые находились на территории склада. Кроме того давление в пожарных гидрантах данного объекта было недостаточным, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстоянии более 600 метров от пожара.

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"Работники ПАО "Киевэнерго" только в 2:02 отключили объект от электроснабжения. В 3:17 пожар был локализован, а в 5:00 ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

Из одного из помещений пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив взрывов. Спасатели не дали распространится огню на склад с алкогольными напитками.

К тушению пожара было привлечено 26 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 120 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.



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Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 01Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 02Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 03Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 04Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 05Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 06Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 07Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС 08





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Родился Азаров Николай Янович 17 декабря 1947 года в исконно русском городе Калуга

"был назначен Директором"планирует расширить сеть региональных представительств в Швецию и другие страны Евросоюза
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Пропал чей то бизнес. Жаль. Товара там было на миллионы. Заработать такое снова очень тажело
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Это,что вообще делается по всей Украине ? Это поджоги? Такого раньше никогда не было!
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Звичайно, підпали... А нахабне і незаконне знесення малого бізнесу? А рейдерство сільського сектору, фермерства? Все це притаманно тільки одній країні в світі - москальській імперії...
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Воспитательница из "Виктории" бродит по стране ... :D

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"Бізнес" москальського зразку. Знесення, зпалення, рейдерство. І насадження монополії кримінального походження і капіталу... ПІД ДЕРЖАВНОЮ ОПІКОЮ, І ПІДТРИМКОЮ...
Це - сучасна Україна. Сучасна українська "влада"... Порошенкі, Коломойські, Фірташи, Пінчуки, Медведчуки, Ахметови, Ложкіни, ..... і вся інша ГОПОТА москальського розливу...
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"Спасатели не дали распространится огню на склад с алкогольными напитками.Источник: https://censor.net.ua/v456601"

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У даному випадку бізнес спасе висновок експертів пожежників , що це був підпал.
У іншому випадку, власників майна треба притягати до відповідальності за створення пожежно-небезпечної ситуації.
При Януки знищили інспекторів пожежної безпеки (боролись із корупцією).
А на справді було так , що бізнесу було вигідно купувати мовчання інспекторів про порушення пожежних правил чим усувати їх порушення і підтримувати пожежну безпеку.
Тепер відповідальність за пожежну безпеку несуть самі бізнесмени і бізнесвуменші.
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.....давление в пожарных гидрантах данного объекта было недостаточным, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстоянии более 600 метров от пожара....

***
Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.
Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.
Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.
Тушат, тушат - не потушат,
Заливают - не зальют.

(стих)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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