 Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
Отмечается, что спасатели получили информацию о пожаре по ул. Вискозная, 17 в 23:42 субботы.
"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что горит складское здание размером 160х55, на площади 2500 кв. м. (...) Под действием высокой температуры произошло обзрушение кровли по площади пожара, с дальнейшим распространением огня на площадь 3500 кв. м", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что тушение пожара осложнялось большим количеством горючих материалов (полиматериалов, пенопласта, плинтуса, панели и др.), которые находились на территории склада. Кроме того давление в пожарных гидрантах данного объекта было недостаточным, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстоянии более 600 метров от пожара.
"Работники ПАО "Киевэнерго" только в 2:02 отключили объект от электроснабжения. В 3:17 пожар был локализован, а в 5:00 ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.
Из одного из помещений пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив взрывов. Спасатели не дали распространится огню на склад с алкогольными напитками.
К тушению пожара было привлечено 26 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 120 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.
1998 13
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Це - сучасна Україна. Сучасна українська "влада"... Порошенкі, Коломойські, Фірташи, Пінчуки, Медведчуки, Ахметови, Ложкіни, ..... і вся інша ГОПОТА москальського розливу...
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У іншому випадку, власників майна треба притягати до відповідальності за створення пожежно-небезпечної ситуації.
При Януки знищили інспекторів пожежної безпеки (боролись із корупцією).
А на справді було так , що бізнесу було вигідно купувати мовчання інспекторів про порушення пожежних правил чим усувати їх порушення і підтримувати пожежну безпеку.
Тепер відповідальність за пожежну безпеку несуть самі бізнесмени і бізнесвуменші.
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***
Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.
Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.
Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.
Тушат, тушат - не потушат,
Заливают - не зальют.
(стих)
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