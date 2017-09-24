 ГСЧС обнародовала видео пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Общественное ТВ Донбасса", дрон зафиксировал разрушенные здания, большие выгоревшие участки полей, а также отдельные очаги пламени.
Напомним, 22 сентября в Никольском районе вблизи Мариуполя на складе с боеприпасами начался пожар, сопровождающийся взрывами. Огонь перекинулся на территорию воинской части с сельскохозяйственных полей. Из близлежащих жилых домов были эвакуированы 30 человек.
Пожар был потушен утром 23 сентября. Пострадавших нет.
По факту возгорания поля и воинской части возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Руководство расследованием будет осуществлять военная прокуратура.
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Наши еще в 2014-ом просто сжигали склады урок, когда получали инфу об их возможном наступлении.
И тут орки поняли! ((((((
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