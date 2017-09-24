EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  784  13
Все про:армия (8194) пожар (3639) Донецкая область (4693) ГСЧС (1411)

 ГСЧС обнародовала видео пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. ВИДЕО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сняла с дрона видео, на котором зафиксированы последствия пожара на складе боеприпасов под Мариуполем (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Общественное ТВ Донбасса", дрон зафиксировал разрушенные здания, большие выгоревшие участки полей, а также отдельные очаги пламени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Напомним, 22 сентября в Никольском районе вблизи Мариуполя на складе с боеприпасами начался пожар, сопровождающийся взрывами. Огонь перекинулся на территорию воинской части с сельскохозяйственных полей. Из близлежащих жилых домов были эвакуированы 30 человек.

Пожар был потушен утром 23 сентября. Пострадавших нет.

По факту возгорания поля и воинской части возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Руководство расследованием будет осуществлять военная прокуратура.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А цього разу скільки генералів розстріляють за втрату складу з боєприпасами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сильный ветер и сухая трава это бомба конечно,но недоработки на лицо,не переорано нифига ,тут надо спрашивать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всегда, наоборот повысят. Не исключено что хенералы подчищали бухгалтерию и сводили нули. Теперь же все в порядке у них.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що не можна було ті сараї оборати. МТЗ-80 з плугом проблема знайти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а оно им надо? Хоть так. хоть этак. Может они указание такое получили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На сколько миллиардов на етот раз пошло с дымом? И ето когда враг всего в десятке километров стоит и готов в любую минуту атаковать. Зато Бляхер с Гнойсманом считают какие то копейки кто сколько тысяч гривень не заплатил в бюджет и гоняет сигаретных челноков...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Израиль, значит, посылали нашу авиацию для тушения пожаров. А для тушения собственных полей не хватило? Обязательно нужно было ждать, пока огонь до складов доберется? Клоуны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та мы и так понимаем, что украинское руководство точно такое же как и на рахе
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто после всего думает, что главком не при чём?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лайфхак к рашистскому разуму хотите?..
Наши еще в 2014-ом просто сжигали склады урок, когда получали инфу об их возможном наступлении.
И тут орки поняли! ((((((
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГСЧС обнародовала видео пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти