 Тяжелоатлет Пелешенко установил новый рекорд Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Пелешенко смог достичь результата в 182 килограмма в рывке и установить новый рекорд Украины.
В апреле Пелешенко стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике.
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https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
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А это сейчас мода такая, впихивать шоколадного короля во все места, в т.ч. в которые он никак не впихуется?
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Сходу прочитал тяжеловес порошенко ... Прикинул, что оно ещё учудило ,спиз...ло, прибрало к клешням? :
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З усією повагою- Ви за Лукашенка хвилюйтеся. А з Порошенком розбиратися будемо ми, українці.
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З усією повагою ,паважаны украiнскiй сябар з краны паразау (порад), мяркуючы па тым, колькі украінцаў на Цэнзары лічаць агрофюрера і акупанта маёй Беларусі бацькай каму лука бацька, таму пуйло - бацька), яны больш за мяне хвалююцца за вусатую пачвару.
Па другае :
Интернет - территория свободы, не говори что мне делать , и я не скажу куда тебе идти, хотя , скажу!, иди на беларускiя форумы (https://www.tut.by/) , (https://www.onliner.by/) и мочи там вату!, а на меня ты зря тратишь своё время! Поспехау, друже! Слава Украине! Жыве Беларусь!
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