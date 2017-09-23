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Все про:рекорд (242) спорт (1766) чемпионат (249)

 Тяжелоатлет Пелешенко установил новый рекорд Украины. ВИДЕО

Тяжелоатлет, лидер мужской сборной Александр Пелешенко получил золотую награду на Чемпионате Украины и одновременно установил новый рекорд.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.



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Пелешенко смог достичь результата в 182 килограмма в рывке и установить новый рекорд Украины.

В апреле Пелешенко стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике.

Тяжелоатлет Пелешенко установил новый рекорд Украины 01
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Сборная Украины на чемпионате Украины? Были ещё какие-то сборные?
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В Германии сборникам запрещено выступать на чемпионате Германии ?
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Не, мужик молодец, спору нет. Сама формулировка новости, какая-то кривая)
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пропустили слово відкритий, відкритий чемпіонат України
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А вы знаете, что когда ватники говорят "русские не продаются", они имеют ввиду автомобили ВАЗ российского производства ...
https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
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Ви недостатньо уважні. Там прізвище атлета схоже на Порошенко.
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Глупая аналогия . Порошенко усрется такую железяку поднять . Хотелось показаться умным ?
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Ну не факт. Сейчас-то да, а молодости может и мог бы, после надлежащих тренировок.
А это сейчас мода такая, впихивать шоколадного короля во все места, в т.ч. в которые он никак не впихуется?
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"Как обманчива бывает внешность"... сказал ёжик, слезая с сапожной щётки.
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він би міг брати отак по кацапу в руку, піднімати над головою і розмазувати об помост)))
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Тяжеловес Пелешенко установил новый рекорд Украины.

Сходу прочитал тяжеловес порошенко ... Прикинул, что оно ещё учудило ,спиз...ло, прибрало к клешням? :
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Шановний Білорус!
З усією повагою- Ви за Лукашенка хвилюйтеся. А з Порошенком розбиратися будемо ми, українці.
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Так якби Лука підняв два центнери в прямому ефірі, так я би зааплодував, і пофіг, що то диктатор і т.д. Просто різні аспекти буття.
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Па першае :
З усією повагою ,паважаны украiнскiй сябар з краны паразау (порад), мяркуючы па тым, колькі украінцаў на Цэнзары лічаць агрофюрера і акупанта маёй Беларусі бацькай каму лука бацька, таму пуйло - бацька), яны больш за мяне хвалююцца за вусатую пачвару.

Па другае :
Интернет - территория свободы, не говори что мне делать , и я не скажу куда тебе идти, хотя , скажу!, иди на беларускiя форумы (https://www.tut.by/) , (https://www.onliner.by/) и мочи там вату!, а на меня ты зря тратишь своё время! Поспехау, друже! Слава Украине! Жыве Беларусь!
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Цензор.НЕТВидеоСпортТяжелоатлет Пелешенко установил новый рекорд Украины. ВИДЕО
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