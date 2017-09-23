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Все про:Иран (458) ракеты (612) ядерное оружие (519)

 Иран испытал новую баллистическую ракету. ВИДЕО

В Иране прошло успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, дальность полета ракеты - 2 тыс. км, она способна нести несколько боеголовок.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду, 20 сентября, призвал президента США Дональда Трампа извиниться за слова об Иране и ядерном соглашении. По мнению Роухани, "абсурдные и полные ненависти" заявления Трампа перед членами Генассамблеи ООН навредили ядерной сделке, подписанной в 2015 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране заявили о создании "отца всех бомб"

Накануне, говоря о ядерной сделке с Ираном, президент США отметил, что его страна не может "придерживаться соглашения, если она предоставляет прикрытие для развития ядерной программы". Однако Роухани, со своей стороны, исключил новые переговоры по ядерной сделке с администрацией президента Трампа, поскольку, по его мнению, "разговор с таким правительством был бы пустой тратой времени".
Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе заявлял, что ядерное соглашение готовили на протяжении более двух лет в переговорах над каждым словом и каждым отдельным предложением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад поблагодарил Россию, Иран и "Хезболлу" за поддержку


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В Донецке взорвали "министра" террористической организации " ДНР "



https://www.bfm.ru/news/365619
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... свинорейх стремится к миру
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Главного налоговика взорвали....
...ну это точно не укрДРГ...)))

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Взрыв прогремел в центре ДонецкаИран испытал новую баллистическую ракету - Цензор.НЕТ 7147 Мимовільною є така уява, коли створення нових образів не спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети чи події.
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Теперь Иран опять обложат санкциями и цены на нефть полезут вверх на радость хуйлу,а на ядерные испытания сев.кореи всем пох.
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никто ни хера не наложит они только в штаны ложат
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кто-то из этих уродов таки всех нас уничтожит...
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судя по статистике, вы и сами не плохо справляетесь!
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А у нас зато , а у нас ... А у нас есть американская бумажка под названием "Будапештский Меморандум" , вот ! Так победим !
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........а у нас ? Ирану теперь похЪ на Израиль кто не понял .Израилю похЪ на Иран. Пакистану похЪ на Индию и наоборот......А у нас ПОЭТОМУ бесконечное АТО до скончания века, безВиз с тоталитарной соседней страной агрессором, дипломатические отношения с ними , ихтамнет, гражданскаявойна и тамжежнашилюди , минск-1...2...3 и т.д , только мирный шлях в никуда и политический диалог с никем .....Так и живём. По-новому ......со старыми тараканами в своих головах и старыми крысами при власти
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Это не спам а правда . Поняли пдрсы шоколадные ? З-М-22 прямо в точку ....
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Прочитав твою переписку по посиланню, мати ЯО це дуже добре, а ти можеш мені сказати, де Україна буде його тестувати? По Казахстану ракетами лупити або може в Карпатах буде заряди підривати?
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Не , юлебот , с тобой никаких дебатов . У тебя очень хорошо получается топить за Тимошенко , вот этим и занимайся . Брысь с горизонта и не лезь туда , где взрослые дяди общаются .
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Зрозуміло такий дорослий дядько як ти, відповіді на питання не має, краще ярлик приклеїти та далі нести нісенітницю.
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есть еще "кацапский улус" - там простору хватит. но сама идея "ядерного шантажа" мне не нравится. мне кажется это глупость - наш "уряд" патронный завод "не в змозi" построить.
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У кремль пропонуєш ядерними зарядами для випробування стріляти? Давно вже читаю дурниці дорослих людей про створення ЯО у країні, яка не має полігону для його випробування.
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тебя еше пиздозвоном назвали,если тебя на международной арене зделали лохом то это твое достижение а за лохов как известно мазы не тянут
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Концепция изменилась насовсем

Прямо после окончания своего визита в Нью Йорк, на сессию ГА ООН, Порох отправляется в Канаду и никто не скрывает, что в первую очередь, будут обсуждаться вопросы безопасности. В самом деле, вопрос либерализации торговли уже решен и там обсуждать особенно нечего. Теперь - вопросы безопасности. В виде настойчивых слухов до нас доходили сведения о Том, что Канада уже предлагала передать Украине партию боевых самолетов и даже что-то говорилось по поводу возможности передачи боевых кораблей. Наверное, эти предложения были несколько преждевременными, ибо тогда клиент в Европе, да и в Вашингтоне, еще не созрел. А вот теперь - время пришло. Штаты уже объявили о наличии программы поставок вооружений в Украину в виде «помощи», то есть - без оплаты. Понятно, что комплектующие и боеприпасы надо будет докупать, но тем не менее это - сигнал тем странам, которые имеют возможности и желания сделать нечто подобное.

В общем, поездка Пороха должна стать прорывом именно в этом направлении, а байки «ихтамнетов» о группе Абрамсов под Авдеевкой, станет не такой уже и шизофренией. Хотели увидеть американскую боевую технику у своих границ? Что же, надо быть осторожными со своими желаниями. Здесь надо отметить важный психологический момент, который Запад таки переступил. Раньше они категорически не хотели, чтобы их оружие убивало россиян, ибо не хотели провоцировать Путина. Теперь пришло понимание простой истины. Этого негодяя нет смысла провоцировать или подчеркнуто не провоцировать, ибо это - зарвавшаяся шпана, которая воспринимает любые миролюбивые жесты как слабость и обязательно нападает. Поэтому, мазь, подобная руководству РФ, КНДР и другим помойкам, приходит в чувства только после глубокого нокаута, в который их отсылает спокойный, но уверенный удар.

Видимо Порох сумел убедить, что Украина давно переступила тот психологический рубеж, когда ВС НАТО имитируют «перехват» российских боевых самолетов, регулярно нарушающих воздушное пространство или кораблей балтийского флота, постоянно «блуждающих» в водах Балтийских стран. Пока мы не утопили не одного российского корабля и не срубили ни одного самолета. Но это потому, что нам нужно еще подтянуть свои возможности для уверенной драки. А вот на земле, ВСУ уже давно не просто смотрят в оптику на противника, но и наблюдают, как далеко разлетаются мысли, и остальное содержимое головы очередного «ихтамнету», хладную тушку коего отвезут в Улан-Удэ, Псков или Сызрань. По своему духу и умению воевать, в Европе есть две силы, которые способны успешно противостоять, это ВС США и ВСУ. Остальные пытаются проснуться и принять адекватное положение, как Польша или Румыния или продолжают пребывать в глубокой коме, как это делает Германия, Венгрия и некоторые другие страны. В любом случае, без оглядки воевать прямо сейчас и прямо здесь, могут только вооруженные силы приведенных выше стран. Поэтому, если речь идет об адекватном ответе агрессивным действиям РФ в Европе, то боевой обвес надо тащить не в Германию или еще куда-то, а в Украину, которая знает, что и как с этим делать.

Между прочим, недавние заявления руководства ВСУ о том, что военные переходят на интенсивное изучение английского языка не только в ВУЗах и учебных центрах, но и прямо на своих базах, говорит не только и не столько о стремлении привести армию в соответствие со стандартами НАТО, где английский является языком международного общения, но и потому, что ожидается замещение большого количества совкового вооружения, зарубежными образцами. А там - вся маркировка на английском, но самое главное, программы подготовки для сложных систем вооружений тоже - на английском.

Причем, такая конструкция задает самый высокий уровень мотивации в освоении английского языка, ибо это вопрос безопасности и выживания на поле боя. Есть мнение, что через год-два, забыченная часть россиян уже не сможет оперативно реагировать на даже открытый радиоперехват, ибо там будет английская речь. Хотя, к тому времени аппаратура связи будет соответствовать стандартам стойкости НАТО (а большая часть ее уже сейчас соответствует), так что даже английской речи услышать не получится.

То есть, сейчас мы видим уже довольно отчетливое движение в этом направлении. Попробуем предположить, что же стало тем триггером, что запустило этот процесс. Наверняка мы этого не узнаем, но тем не менее, можно предположить с большой долей вероятности.

Читая многочисленные обзоры американских военных специалистов о пределах стойкости объединенных ВС НАТО в Балтии и даже Польше, практически все сходятся во мнении, что наличных там сил - не достаточно. Даже еще большее увеличение контингента, не сможет решительно изменить ситуацию. Понятно, что эти войска будут держать оборону, получая помощь с моря и воздуха, но для того, чтобы отбросить агрессора, надо будет быстро подтянуть войска по морю. Это - несколько дней. В прошлом году мы наблюдали сразу несколько крупных транспортных учений, в которых США отрабатывали именно такую переброску.

Собственно говоря, в этом нет особой тайны и Штаты будут действовать именно так. Другое дело, сможет ли выстоять эта группировка до подхода основных сил? Именно поэтому, США потихоньку формируют резерв в Польше. Но как не крути, перебросить и врыть в землю стотысячную группировку, тоже не очень правильно. Это надо делать в конкреиный момент и на короткий промежуток времени. Поэтому, пока развернут авангард с растянутыми коммуникациями.

И вот тут становится вопрос о том, что будет делать Украина, если Путин решит ударить по Балтии? Наверное уже есть договоренность о том, что именно мы будем делать, а взамен, Штаты могли подробно описать, что они будут делать, если РФ решит двинуть в Украину. Если предположить, что именно в этом вопросе достигнут консенсус, то Штаты получают именно то время, чтобы развернуть свои основные силы в Польше и Балтии, а мы получаем поддержку, в случае, если лысая обезьяна окончательно впадет в старческую деменцию и слетит с катушек. Раз так, то Штатам, в этой конфигурации, выгодно, чтобы Украина смогла сделать то, о чем договорились и у нее для этого было все необходимое.
anti-colorados
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Хуйло всем ракеты и ядерное оружие раздает чтобы США на всех наложило нефтеное ембарго. Отчего выиграет только Рашка. Вот такая дружба Рашки и ее союзников которые Рашке нужны для прикрытия своей жопы и личной выгоды.
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Зачем тогда РФ при Обаме боролась за снятие санкций и нефтяного эмбарго с Ирана? Где логика?
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А она боролась? Правда так думаешь? Ето то же самое как и РФ переживает за економику Украины при етом всячески топит ее и ставит палки в колеса, а так же на окупированной территории кацапы захватив сразу же порезали все украинские химические и другие стратегические заводы которые всегда были ихними конкурентами. А так же с помощью своих олигархов кацапы выкупают украинские работающие заводы, банкротят их и режут их на металл, чтобы подорвать економику Украины а так же уничтожить конкуренцию.
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Может ваши заводы просто неконкурентоспособны?
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Естественно, РФ, как и любое государство в своей международной деятельности исходит из своих интересов. Но в истории с Ираном однозначно боролись, но получилось не всё понятно и однозначно. Например, история с закупкой Ираном самолётов для гражданской авиации - он предпочёл закупку Боингов, а не российских самолётов. Что касается Украины - так здесь всё объяснимо. Если бы РФ было цивилизованным государством, то разошлись бы культурно, как ЕС и Великобритания. Но, увы...
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"Российских самолётов"? У паРашки есть какие-то аналоги Boeing-737?
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Иран, насколько знаю, вообще ничего не закупил в сегменте, который делают Говноджет/Бомбардье/Эмбраер. Возможно эти 3 компании ещё поборятся за персидский рынок.
МС-21? Смешно. Он полетел только в этом году и до сих пор нарезает круги над иркутским заводом, даже в в Жуковский на испытания пока не решаются отправить.
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У Хуйло своя логика и паРаше всегда было - чем хуже, тем - лучше, паРаша всегда мутила воду, чтобы в ней отхватить себе что-то.
Историю Руси (Украины) посмотрите...
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Давайте не будим лукавить - "мутить воду" это привелегия всех государств, которые делают (или пытаются) мировую политику... Посмотрите мировую историю...
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Лукавить? Литва (Беларусь) не сталкивалась ни с США, ни с Китаем. Московия (паРаша) мутила воду когда с немцами сговаривались неоднократно по разделу Речи Посполитой (федеративное государство - ВКЛ, Королевство Польское) и по ослабления РП для оккупации территорий. Отделение от Беларуси, в нынешнем названии, земель, заселённых беларусами для создания мути...
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Молодцы, не покупаются на всякие меморандумы-бусы для туземцев. Думают об обороне страны.
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ЯсенПень шо без парашников не обошлось....
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ще один швидкий прорив у ракетних технологіях ще одного ворога Америки
ну, так співпало просто
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Нам главное принять пенсионную реформу и продать землю,чтобы хорошо было.
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В мире - бардак! Походу , скоро, каждый йопнутый режим обзаведётся ракетами, бомбами и ещё ХЗ чем! А вот нового Рональда Рейгана , увы в телескоп йух найдёшь, куда , млять всё кациццо?, одни херовы озабоченности , тьфуплянакуй! ,слизняки, Иран половине Европы (пока) угрожает, грызун половине мира ... и всем нас-рать! Фиерично, мля.
Рональд Уилсон Рейган :

История учит, что войны начинаются тогда, когда правительства считают, что цена агрессии мала. - 16 января 1984.
History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap.

Я приказал в случае возникновения угрозы национальной безопасности будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства.
I have left orders to be awakened at any time in case of national emergency, even if I'm in a cabinet meeting.
Были люди в наше время, и пошутить могли и по рогам настучать кому надо, хоть Гренаде, хоть сесесеру.
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це цілеспрямована політика педерації
мокшанія - спонсор тероризму №1 у світі
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Кто спорит, только при Рейгане и Тетчер нашли бы способ по щам настучать, а сейчас некому, вот в чём суть. Могут ведь, но ссут, а в те времена другие ссали кипятком.
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Какой Европе угрожает Иран? Где Иран, а где Европа... Враги Ирана - Израиль и Саудовская Аравия.
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Купи карту, циркуль, оцени масштаб и зацени растояние от севера-запада Ирана в сторону Европы, и если не станешь срать кирпичами, то уж точно будешь удивлён. Стокгольм может расслабить булки, ненадолго.
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Вообще-то, я говорю о реальных врагах Ирана, а не гипотетических. Тех врагах, с которыми он враждует (и воюет на территории третьих стран - Йемен, Сирия...) и которым угрожает реально.

А так, конечно, и США для них враг №1.
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Согласен с тобой, но возможность достать до Вены есть, про Балканы и Украину срашей и говорить не о чем. ХЗ что у этих аятолл в бошках, хотя лично я много читал о современном Иране и мне очень жаль молодёжь и интеллигенцию, всех думающих людей , ибо страна (не режим) замечательная и люди неиспорченные, при светской власти страна бы далеко пошла.
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мы с кацапами врагами не были даже гипотетически и каков итог?
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думаю Израиль долго с ними сиськи мять не будет как штаты с хомяком
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прочитала:"Іван випробував нову балістичну ракету"
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Пуск иранской ракеты - это звоночек Порошенко и Турчинову, что прошло уже три года, а "Ракетный щит Украины" остаётся на бумаге, к удовольствию РФ.
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Правильно, уже и Иран испытывает, да и в зубы никому не глядит. А у нас беднота, вроде санкций нет, но ЯО тоже нет. Одно в рот всем заглядываем, кто, где и что скажет. Если честно,уже хочется ,что бы и мы баллистическую испытывали.Так эти кацапы уже затряслись и провалились.Надоела война. Иран будучи под санкциями, а вот несмотря ни на что достиг своего и продолжает достигать.
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Надоела война? Занимайся экономикой, а не ядерным оружием. Кто мешает?
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Во,сразу видно ,что мужчина,сказал как рубанул.После такого среза,однозначно--ЯО.
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ЯО ничего уже не изменит ... ЯО не может менять прошлое
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Украине и не нужно на данном этапе яо.огромная територия в центре Европы,40+миллионов населения,достаточно дешового хим.и био.оружия,ну и аэс заминировать.а так западу откровенно пох на Украину.это деградировавшие народы,про них писал Герберт Уэлс элои и морлоки
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Давай-давай. Заминируй АЭС... и по требованию Европы Украина вообще закроет все АЭС.
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Они сами скоро закроются. Продлевать до бесконечности сроки службы реакторов невозможно МАГАТЭ не поймёт.
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они их и жуют.пухлы ын вертит их не х.. а они только постанывают.вот что значить ядерное оружие!
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Сраные чурки имеют свои баллистические ракеты. А мы типо в космос отправляем,но как последние лохи
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У вас просто богатое наследие от СССР. Которое вы проедаете. А так-то вы ничего не разрабатываете в отличии от Ирана.
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у Персов была письменность, государство и много чего еще когда твои предки с голыми ...опами скакали с дерево на дерево
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для руснявого анатоле.всему свое время и заминируют и хим.био оружие заимеют.но не с этим президентом.40милиоонов может вас и не победят но хребет сломают окончательно!империи нет сука звезды гаснут
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Империя и не собирается с вами (40 миллионов) воевать. Империя старается переманить к себе на ПМЖ лучших из вас.
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Угу, Сушенко, Панова и Клыка уже переманила .
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Ракеты летящие по баллистической траектории - отличные мишени для систем ПРО, я видел ракеты летящие по непредсказуемой траектории, особенно на старте и при падении (такие выкрутасы устраивала, что действительно трудно такую будет сбить).
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Так по самолетам с кузи стреляли, кто ж виноват что они подводные .
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Недоработка Израиля... И результат заигрываний израильтян с Хуйлом.
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для руснягого анатоле.урезаная империя таки переманила лучших из нас януковича и ко.а из абхазий и прочих зимбабве удается переманить,как успехи?
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Да гигантские у них успехи. По количеству иммигрантов паРашка сейчас страна №2 после США. Правда в основном равшаны и джамшуты едут.

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У Пакистана есть и ЯО и ракеты кое-какие .... ничего интересного не происходит
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Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладёт
и у другой меня крадёт.
А той - скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та, у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомИран испытал новую баллистическую ракету. ВИДЕО
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