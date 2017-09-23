 Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Военные говорят, что днем все спокойно. Противник начинает обстрелы около 20:00 - сначала в ход идет стрелковое оружие, а затем подключаются минометы. Обычно обстрел продолжается до полуночи, а потом снова наступает тишина.
По словам бойцов, боевики часто разбивают их позиции, но они их восстанавливают.
"Такая у них тактика еще есть. Они выгоняют танк под "Вольво-центр" на улицу Стратонавтов и открывают огонь из стрелкового оружия, чтобы спровоцировать нас на открытие огня в ответ. Затем танк пробует "выжечь" выявленную позицию. Судя по тому, что мы слышали по радиоперехвату, я не знаю россияне там или нет, но явно профессионалы. Минометчики у них профессионалы. Точно не шахтеры. Они 39 мин могут положить в квадрат 50 на 50", - рассказал украинский военнослужащий.
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