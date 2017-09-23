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 Политика Украины
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 Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе. ВИДЕО

Украинские военные, которые несут службу возле села Пески, рассказали об обстановке в этих местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.



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Военные говорят, что днем все спокойно. Противник начинает обстрелы около 20:00 - сначала в ход идет стрелковое оружие, а затем подключаются минометы. Обычно обстрел продолжается до полуночи, а потом снова наступает тишина.

По словам бойцов, боевики часто разбивают их позиции, но они их восстанавливают.

"Такая у них тактика еще есть. Они выгоняют танк под "Вольво-центр" на улицу Стратонавтов и открывают огонь из стрелкового оружия, чтобы спровоцировать нас на открытие огня в ответ. Затем танк пробует "выжечь" выявленную позицию. Судя по тому, что мы слышали по радиоперехвату, я не знаю россияне там или нет, но явно профессионалы. Минометчики у них профессионалы. Точно не шахтеры. Они 39 мин могут положить в квадрат 50 на 50", - рассказал украинский военнослужащий.
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так і нашим бійцям треба тактику міняти, або командирів, які цього не розуміють!
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Брехня! Там шахтеры и домохозяйки, а также пионэры. Раз солнцеликий сказал,-Нет нас там!-Стало быть их там нет.... А те которые....так они сами по себе!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОккупанты применяют новую тактику на Донбассе. ВИДЕО
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