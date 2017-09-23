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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3090) наркотики (1610) Херсон (553) Херсонщина (771)

 Правоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления совместно с работниками Генического ГРО УСБ Украины в Херсонской области и прокуратуры Геническа в ходе обысков обнаружили крупную партию наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

"Так, вчера в ходе реализации информации в рамках открытого уголовного производства, правоохранители совместно провели санкционированные обыски по месту жительства восьми жителей г.. Геническа на Херсонщине", - сказано в сообщении.

В результате этих действий было обнаружено 55 килограмм уже готовой к употреблению марихуаны, 17 кустов каннабиса, а также патроны к огнестрельному оружию. По предварительной информации, обнаруженные наркотики в дальнейшем планировали продавать как на территории оккупированного Крыма, так и на территории России.

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Наркотики изъяты сотрудниками СБУ и в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

По предварительным оценкам стоимость обнаруженного наркотического вещества на "черном рынке" может составлять около 11 миллионов гривен.



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Правоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен 01

Правоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен 02

Правоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен 03

Правоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен 04

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Не зовсім зрозуміло,а прокуратура тут з якого боку?
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они же тоже люди, со своими слабостями, и ничто человеческое им не чуждо.
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Так обработать цианидами и отправить в пункт назначения.
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наркотики в дальнейшем планировали продавать как на территории оккупированного Крыма, так и на территории России.

Ну и нафига тормознули пацанов??? они борются с ватаноидами доступными для них методами...
Ну нет у них неба с которого падают камни на Крысм...
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Там клімат для кавунів саме то. Минулого року Херсонщина завалила кавунами Україну, а цього року щось невдалий врожай на кавуни.
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якось не по-людські)), треба було до крисчан)) довезти під охороною і разом з цими пацанами
в Крим відправити!
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А ті в свою чергу перепродадуть далі на кацапію і наваряться на цьому.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПравоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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