 Правоохранители на Херсонщине обнаружили партию наркотиков на 11 млн гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"Так, вчера в ходе реализации информации в рамках открытого уголовного производства, правоохранители совместно провели санкционированные обыски по месту жительства восьми жителей г.. Геническа на Херсонщине", - сказано в сообщении.
В результате этих действий было обнаружено 55 килограмм уже готовой к употреблению марихуаны, 17 кустов каннабиса, а также патроны к огнестрельному оружию. По предварительной информации, обнаруженные наркотики в дальнейшем планировали продавать как на территории оккупированного Крыма, так и на территории России.
Наркотики изъяты сотрудниками СБУ и в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
По предварительным оценкам стоимость обнаруженного наркотического вещества на "черном рынке" может составлять около 11 миллионов гривен.
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Ну и нафига тормознули пацанов??? они борются с ватаноидами доступными для них методами...
Ну нет у них неба с которого падают камни на Крысм...
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в Крим відправити!
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