EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  3089  31
Все про:брак (76) дороги (1821) ремонт (850) Ривненщина (695)

 Дорожники на Ривненщине решили ремонтировать трассу за 59 млн в дождь, - ТСН. ВИДЕО

На Ривенщине подрядчик взялся ремонтировать дорогу в ливень и теперь ему скорее всего придется все переделать за свой счет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Облавтодоре о ситуации узнали от журналистов ТСН.



Читайте также: Полноценный онлайн-мониторинг строительства и ремонта дорог будет запущен в 2018 году, - Омелян

Асфальт должны укладывать на чистую сухую поверхность, иначе - это брак, говорят в Службе автодорог области. Именно эта структура будет принимать выполненную работу от подрядчика.

"Они знали прогноз погоды, были штормовые предупреждения. Это нарушение технологии однозначно. Если хоть по одному показателю будут нарушения, значит, они будут ставить фрезу, будут этот асфальт срезать и это за их собственный счет они будут переделывать свой брак", - сказал заместитель руководителя Службы автомобильных дорог в Ривненской области Николай Яворский.

Сообщается, что стоимость ремонта 8 километров трассы Городище-Ривне-Староконстантинов составляет 59 миллионов гривень. Руководитель подрядной организации уверяет, что если выявят нарушения - переделают.

Начать проверку качества обещают уже в понедельник.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Готов поспорить что ничего они не будут переделывать ! На 100% уверен , что занесут кому надо, подождут пока шумок уляжется и на этом все ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну положили, ничего страшного, а то если асфальт сделают как в Европе, то бюджет на дороги больше не подеребанишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тю, а у нас просто- это как так и надо. При этом, когда журналисты ловят, "на горячем", то отмазка стандартная: "Всё согласно технологического процесса"(с). Чес слово!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фифти-фифти,асфаль и вода...остальное фифти в карман......Вот почему у нас весною асфальт с дорог уходит вместе с лёдом.....а зимою по асфальту можна на коньках кататься
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чи не проблема... Ежели поднапрячь подрядчика то он эту дорогу и "бурштыном" застелит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А потом спрашивают почему турков берут.
Потому что турок ответственнее чем хохол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это из рашки подрядчик. Технология русни укладки дорог....
 показать весь комментарий
Ответить
 
та у нас такие же,,,
10 со знаками "стоп", "медленно" - один с лопатой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ждём комментарий главного дорогостроителя гройцмана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тю на тебя, статью прочти до конца - полезно иногда))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нічо ви не панімієте, це одна з 144 потужних реформ. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
согласен - переделывать будут за свой счет - а не так как раньше))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никогда не вступайте в диалог с платными ботами.
Это роботы. Ничего человеческого.
Писать им и что то доказывать это так же как разговаривать с телевизором или холодильником.
В спам и до свидания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот, кстати, доказываю, своё предыдущее утверждение:
6 сентября около 13:30 в Приморском районе по ул. Лунина проводились работы по восстановлению асфальтного покрытия. Мариупольцев смутил тот факт, что в это время начался сильный дождь, а работы продолжались. Горожане остались в недоумении, соответствует ли это всем правилам технологического процесса.

В КП «Мариупольавтодор» пояснили, что 06.09.2017 г. по ул. Лунина проводились работы по восстановлению асфальтного покрытия после проведения соответствующих ремонтных работ КП «МПУ ВКХ», при этом асфальт укладывался на ранее подготовленное основание.

«Основные работы были выполнены до начала дождя, погодные условия изменились в момент завершения работ, что не нарушило технологический процесс укладки асфальтобетона»(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю, де - як, а у нас в Харкові центральний прошпект від аеропорту до центра зробили тільки коли Євро 2012 по лобі стукнуло. А! Окружну ще... А так, як вибори, ту у всіх кандидатів чи не головна тема - дороги, а після виборів приїздить дядько у помаранчовому жилеті на трахтурі, і починає лопатою мастирити ями. Все....
 показать весь комментарий
Ответить
 
так ремонтують дороги по всій Україні з другої половини дев'яностих (на початку дев'яностих дороги взагалі не ремонтували) ...є ще інші різновиди "ремонту" доріг : кидання асфальту в багнюку і затоптування черевиками , а ще можуть класти асфальт при мінус вісімнадцять - двадцять (правда для для цього потрібно їм бідним (дорожникам) приходиться вставати позаранку допоки вдень не потепліло до мінус десять складна і тяжка робота дорожника ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот...а если бы не журналисты...то было б как всегда, и докажи что то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а хіба ті що виділяють гроші і приймають в експлуатацію такі "дороги" сліпі ...вони не бачать що відбувається , посадили хоч одного за такі "ремонти" ...колись існувала в Союзі стаття "вредительство" ця їхня "робота" дуже добре врисується під цю статтю причому для всіх від "начальників" до останнього "роботяги" з шухлею ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто то верит чтоее переделают? Просто проверяющим занесут еще немножкоденех и скажут что дорога заипись как в Германии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенківська муйня..... 2 млн дол - це за 8 км.... Перевірять....знімуть 2 машини асфальту.... І все буде добре.... В нормальній країні, де такі як порошенки сидять по тюрмах, а не в президентському кріслі, вихована культура виробництва і дорожний робітник не стане класти на мокру осеову асфальт, не говорячи про ітр.... В укрвїні - всі працівники випадкові, як і компанії-генпідрядники.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Скорее всего": может, придется, а может - и нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"От ревизии нас может спасти только кража... Не нас,а вас"...(с).
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДорожники на Ривненщине решили ремонтировать трассу за 59 млн в дождь, - ТСН. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти