 Дорожники на Ривненщине решили ремонтировать трассу за 59 млн в дождь, - ТСН. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Облавтодоре о ситуации узнали от журналистов ТСН.
Асфальт должны укладывать на чистую сухую поверхность, иначе - это брак, говорят в Службе автодорог области. Именно эта структура будет принимать выполненную работу от подрядчика.
"Они знали прогноз погоды, были штормовые предупреждения. Это нарушение технологии однозначно. Если хоть по одному показателю будут нарушения, значит, они будут ставить фрезу, будут этот асфальт срезать и это за их собственный счет они будут переделывать свой брак", - сказал заместитель руководителя Службы автомобильных дорог в Ривненской области Николай Яворский.
Сообщается, что стоимость ремонта 8 километров трассы Городище-Ривне-Староконстантинов составляет 59 миллионов гривень. Руководитель подрядной организации уверяет, что если выявят нарушения - переделают.
Начать проверку качества обещают уже в понедельник.
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Потому что турок ответственнее чем хохол.
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10 со знаками "стоп", "медленно" - один с лопатой...
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Это роботы. Ничего человеческого.
Писать им и что то доказывать это так же как разговаривать с телевизором или холодильником.
В спам и до свидания.
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6 сентября около 13:30 в Приморском районе по ул. Лунина проводились работы по восстановлению асфальтного покрытия. Мариупольцев смутил тот факт, что в это время начался сильный дождь, а работы продолжались. Горожане остались в недоумении, соответствует ли это всем правилам технологического процесса.
В КП «Мариупольавтодор» пояснили, что 06.09.2017 г. по ул. Лунина проводились работы по восстановлению асфальтного покрытия после проведения соответствующих ремонтных работ КП «МПУ ВКХ», при этом асфальт укладывался на ранее подготовленное основание.
«Основные работы были выполнены до начала дождя, погодные условия изменились в момент завершения работ, что не нарушило технологический процесс укладки асфальтобетона»(с)
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