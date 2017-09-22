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 Политика Украины, Общество
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Все про:паломничество (39) Нацполиция (8821) Умань (198) хасиды (121)

 По случаю празднования Рош а-Шана Умань посетили более 33 тыс. иностранцев из 16 стран, - МВД. ВИДЕО

В этом году на празднование Рош а-Шана в Умань приехали более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.

Всего на обеспечение общественной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения в Умани во время празднования Нового года по иудейскому календарю привлекалось более 500 сотрудников полиции Украины и 17 сотрудников полиции государства Израиль, представляющих подразделение израильской полиции "ЯСАМ".



Правоохранители работали в местах проведения культовых мероприятий в круглосуточном режиме в две смены.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж
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ото Умань шекєлів наварила, на цілий рік вистачить мацу з чорною ікрою їсти...
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Нема питаннь Назар, береш паспорт і йдеш сюди -www.knesset.gov.i, і повторюєш ще раз щоб вони нарешті зрозуміли .
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Не поможет.На районы их массового проживания даже муниципалитеты забивают.Бесполезно убирать.
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Думав над цим, якщо більшість все влаштовує, нічого не поробиш .
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Є таке поняття, критична маса несприймання, хасіди ще її не перейшли .
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Ога.Ты еще стиральеую машинку и средства гигиены нарисуй
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Неукого не хватило совести порядочности убрать бутылку которая валяется посреди дороги. Мусора то сколько. Ходят как у себя дома.
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Черкассы....прочла на фейсе от черкащан-сегодня Саакашвили собирается ночью на Черкассы, мост закрыт на ночь...что будет прорывать....
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А звідки знаєте по котрому з берегів Дніпра буде їхати ?
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хорррроший вопрос, значит надо написать, чтобы спали спокойно, прорыва не будет. Спасибо за идею.
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Ах, Александр Герцевич,
На улице темно,
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там, все равно!
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Знакомый уманчанин рванул на это время подальше.
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Цього літа бачив великий автобус з хасидами зупинився на заправці , вразило що вони релігійні але майже всі достали цигарки і закурили.
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Певно ні але релігійна людина з цигаркою якось дивно виглядає.
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Під виглядом шляхетної мети приїжджають напаскудити та нажертися.
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и обязательно хозяину на стол насрать , это даже не животные, мерзкая нечисть
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праздник рошена длится три года, тьфу пакости, чтоб вы сгинули
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А нельзя ихнюю святыню как то в горловку переместить,израильтяне вмиг бы очистили от сепаров и русни
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПо случаю празднования Рош а-Шана Умань посетили более 33 тыс. иностранцев из 16 стран, - МВД. ВИДЕО
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