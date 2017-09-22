 По случаю празднования Рош а-Шана Умань посетили более 33 тыс. иностранцев из 16 стран, - МВД. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.
Всего на обеспечение общественной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения в Умани во время празднования Нового года по иудейскому календарю привлекалось более 500 сотрудников полиции Украины и 17 сотрудников полиции государства Израиль, представляющих подразделение израильской полиции "ЯСАМ".
Правоохранители работали в местах проведения культовых мероприятий в круглосуточном режиме в две смены.
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На улице темно,
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там, все равно!
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