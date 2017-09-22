 "Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО

"Нашли браслет. Вот они мне его так сделали. Ничего так. Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - рассказала Штепа.
Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей", а также "создании террористической группы или организации".
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Піcля пoльoвoгo теcт-драйву краcиві та cтрункі дівчата у бікіні під музику прoдемoнcтрували пoтенційним пoкупцям та глядачам, як неoбхіднo правильнo мити таку дoрoгу техніку.
Детальніше прo «Мийку в бікіні» - у фoтoрепoртажі Oлекcандра Кoзлoвcькoгo.
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За те деньги что давала терарюгам можно и золотом покрыть с инкрустацией.
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Иначе я не могу назвать яркие и красочные события, которые происходят в стране
Видимо, Порошенко в США получил не просто 689 китайское предупреждение, а не смотря на "потужное" выступление, получил ультиматум: О борьбе с коррупцией в Украине, о досрочных выборах, о разрыве торгово- экономических связей рОшена с рАшеном.
И именно пока гарант в Америке, он принял решение, по-быстрячку активизировать пророссийский блок, усилить хаос в стране и создать все условия, при которых ни выборов, ни борьбы с коррупцией проводить невозможно.
Тактика нам давно известна.
Какие у меня основания для таких выводов?
1. Выпускаются из СИЗО сепары, суд их оправдывает. Думаю, что скоро они станут героями, которых незаконно томили в тюрьмах бандеровцы.
Тут даже в самый раз процитировать Юрия Касьянова: "Штепа может выступить на сессии генеральной ассамблеи ООН так же ярко, как Порошенко. Даже ярче - ведь она уже приветствовала приход "миротворцев" на Донбасс. А Пётр Алексеевич это делает впервые."
2. Наши герои, защитники Украины, добровольцы, продолжают сидеть и их ряды пополняются новыми посадками. Ну, или как минимум, новыми делами. А сайт "Миротворец" скоро вместит в себя всех, кто не готов умереть за президента, как депутат Барна.
3. Активизируются репрессии против оппозиции, способной противостоять БППНФ. Вплоть до запросов в ФСБ России, в Газпром и просто к ворам в законе из кооператива "Озеро". Советуются.
4. Луценко вернул Пашинскому Глок, из которого тот стрелял в Химикуса. Думаю, что теперь Химикус получит пожизненное (по логике последних событий).
5. По всей стране активизировались петуханы в полном содействии с "реформированной" полицией. Когда петушня с мусарней работают в-унисон, у них выходит профессионально.
6. Любимые мэры Бздыча- Труханов и Кернес- стирают дома колорадские ленточки и быстро пишут транспоранты- "Россия, мы с тобой навеки". Труха сдувает пыль со своих двух российских паспортов.
7. Сейчас, буквально только что увидела у Макса Иванищева сообщение, что на Хортице обнаружено 2 больших лагеря петуханов. Их охраняют мусора.
Максим обращается к СБУ с требованием отреагировать.
Думаю, что СБУ отреагирует и поставит еще и свою охрану- подразделение Альфа.
............
Путя! К тебе идет Петя!
Иначе я не могу назвать яркие и красочные события, которые происходят в стране.
Кстати говоря, глядя на то, как Поклонская (бывшая украинская прокурор) сейчас убивается за Государя- страстотерпца, думаю, что Ирине Луценко надо подчитать историю, чтобы в ближайшем будущем стать плечом к плечу с Поклонской и пойти с иконой Николая Второго против "Матильды"
У нее получится. Я верю в ее силы!
Liza Bogutskaya
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Порохобыдлу должно понравиться.
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Она отмечает, что так бывает, когда следствие целенаправленно разваливают, прокуроры налегке приносят в суд абсолютно слабые дела, а потом выпускают на все четыре стороны с фактической легализацией сепаратистских игрищ - «Делай народные республики и убивай абсолютно спокойно!».
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22.09.2017 17:03
Одесса. 2 мая 2014г. милиция и пророссийские боевики действовали заодно. Милиция формировала живой щит, а боевики из за него вели активные боевые действия. Когда нужно было, выпускали боевиков "в атаку", при "контр-атаке" давали им зайти за свои щиты. На одной из фото видно, что некоторые активисты даже становятся в цепь с милицией, закрывая фланги. На некоторых фото видно, что появляются люди с оружием и начинают стрелять из за щитов милиции.
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(т е мэром Славянска)
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Сколько ею загубленных душ найдут покой !!
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Сколько ею загубленных душ найдут покой !!
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