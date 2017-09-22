 "Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО

"Нашли браслет. Вот они мне его так сделали. Ничего так. Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - рассказала Штепа.

Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей", а также "создании террористической группы или организации".