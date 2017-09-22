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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (21604) Штепа (98) Славянск (2613)

 "Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО

Экс-мэр Славянска Неля Штепа продемонстрировала электронный браслет, надетый на нее по решению суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, электронный браслет был надет на экс-мэра Славянска после того, как суд изменил ей меру пресечения на домашний арест после 3,5 года содержания под стражей. Свой новый "аксессуар" Штепа показала во время очередного судебного заседания.

"Нашли браслет. Вот они мне его так сделали. Ничего так. Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - рассказала Штепа.

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Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей", а также "создании террористической группы или организации".

Читайте также: Террористы включали Штепу в свои списки на обмен заложников, но она сама категорически отказалась участвовать в этом, - Ирина Геращенко
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Осталось выпустить всех сепаров и посадить волонтёров, поставить памятники Муженко и Гелетею
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можно заносить в хонку золотой унитаз и ждать Витю ростовского
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ВО, как замучили патриотку Украины в тюрьме фашиздской.Ай.яй.яй!
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Ядом брызжите.Осторожно! Не укусите себя самого- смерть будет жуткой и лютой
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а нашо його валити..ця нікчема наступні вибори й так не переживе
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Вот что значит, что нет у неё под браслет подходящего интимного места, как у насирова. На руку надели.
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Ну так гидко дивитись, що матюків не вистачає.
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Cьoгoдні, 22 вереcня, під чаc третьoгo виcтавкoвoгo дня «АгрoЕкcпo» відбулаcя «Мийка в бікіні».

Піcля пoльoвoгo теcт-драйву краcиві та cтрункі дівчата у бікіні під музику прoдемoнcтрували пoтенційним пoкупцям та глядачам, як неoбхіднo правильнo мити таку дoрoгу техніку.
Детальніше прo «Мийку в бікіні» - у фoтoрепoртажі Oлекcандра Кoзлoвcькoгo.

видео


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Стразиками?
За те деньги что давала терарюгам можно и золотом покрыть с инкрустацией.
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В ручные и ножные кандалы её заковать. С гирями по 20кг. Пущай стразики вешает.
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Лиза Богуцкая: Путя! К тебе идет Петя!

Иначе я не могу назвать яркие и красочные события, которые происходят в стране

Видимо, Порошенко в США получил не просто 689 китайское предупреждение, а не смотря на "потужное" выступление, получил ультиматум: О борьбе с коррупцией в Украине, о досрочных выборах, о разрыве торгово- экономических связей рОшена с рАшеном.

И именно пока гарант в Америке, он принял решение, по-быстрячку активизировать пророссийский блок, усилить хаос в стране и создать все условия, при которых ни выборов, ни борьбы с коррупцией проводить невозможно.

Тактика нам давно известна.

Какие у меня основания для таких выводов?

1. Выпускаются из СИЗО сепары, суд их оправдывает. Думаю, что скоро они станут героями, которых незаконно томили в тюрьмах бандеровцы.

Тут даже в самый раз процитировать Юрия Касьянова: "Штепа может выступить на сессии генеральной ассамблеи ООН так же ярко, как Порошенко. Даже ярче - ведь она уже приветствовала приход "миротворцев" на Донбасс. А Пётр Алексеевич это делает впервые."

2. Наши герои, защитники Украины, добровольцы, продолжают сидеть и их ряды пополняются новыми посадками. Ну, или как минимум, новыми делами. А сайт "Миротворец" скоро вместит в себя всех, кто не готов умереть за президента, как депутат Барна.

3. Активизируются репрессии против оппозиции, способной противостоять БППНФ. Вплоть до запросов в ФСБ России, в Газпром и просто к ворам в законе из кооператива "Озеро". Советуются.

4. Луценко вернул Пашинскому Глок, из которого тот стрелял в Химикуса. Думаю, что теперь Химикус получит пожизненное (по логике последних событий).

5. По всей стране активизировались петуханы в полном содействии с "реформированной" полицией. Когда петушня с мусарней работают в-унисон, у них выходит профессионально.

6. Любимые мэры Бздыча- Труханов и Кернес- стирают дома колорадские ленточки и быстро пишут транспоранты- "Россия, мы с тобой навеки". Труха сдувает пыль со своих двух российских паспортов.

7. Сейчас, буквально только что увидела у Макса Иванищева сообщение, что на Хортице обнаружено 2 больших лагеря петуханов. Их охраняют мусора.

Максим обращается к СБУ с требованием отреагировать.

Думаю, что СБУ отреагирует и поставит еще и свою охрану- подразделение Альфа.

............

Путя! К тебе идет Петя!

Иначе я не могу назвать яркие и красочные события, которые происходят в стране.

Кстати говоря, глядя на то, как Поклонская (бывшая украинская прокурор) сейчас убивается за Государя- страстотерпца, думаю, что Ирине Луценко надо подчитать историю, чтобы в ближайшем будущем стать плечом к плечу с Поклонской и пойти с иконой Николая Второго против "Матильды"

У нее получится. Я верю в ее силы!

Liza Bogutskaya
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надеюсь, очень скоро сменишь "часики и стразики" на тюремную робу и браслетики, сука.
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А вы посмотрите на Полякова. Его в Раде каждый день снимают. Всесел и в хорошем настроении как никогда. Судебная реформа по-Порошенко.
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Выяснить происхождение бриллиантов. Пусть следователи поработабт вместе с судом.
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Штепа відкрито знущається, краще би її взагалі не чіпали, результату немає, тільки ганьба від дурості влади.
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. Не дай боже свині рогів, а хлопу панства.
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Больнушка... хотя, где-то даже завидую ей - такая оптимистка. Мне кажется, она просто хорошо просекла механизм украинской власти. Если очень захотеть, то можно с любой властью договориться. Увы...
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Насмехается над стадом, голосовавшим в один тур. Так их, тётка, так их! Мордахой в какахи.
Порохобыдлу должно понравиться.
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Суд Линча исправил ошибку Черноморского суда, -Честному и невиновному по делу «2 мая» сепаратисту Евгению Грищуку проломили голову, теперь тот лежит в реанимации. Нападение произошло в Овидиополе. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера и журналиста Марину Данилюк-Ярмолаеву.

Она отмечает, что так бывает, когда следствие целенаправленно разваливают, прокуроры налегке приносят в суд абсолютно слабые дела, а потом выпускают на все четыре стороны с фактической легализацией сепаратистских игрищ - «Делай народные республики и убивай абсолютно спокойно!».
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«Делай народные республики и убивай абсолютно спокойно!».
22.09.2017 17:03

Одесса. 2 мая 2014г. милиция и пророссийские боевики действовали заодно. Милиция формировала живой щит, а боевики из за него вели активные боевые действия. Когда нужно было, выпускали боевиков "в атаку", при "контр-атаке" давали им зайти за свои щиты. На одной из фото видно, что некоторые активисты даже становятся в цепь с милицией, закрывая фланги. На некоторых фото видно, что появляются люди с оружием и начинают стрелять из за щитов милиции.
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"Я его сюда стразиками. Сделаю как часики . Никто меня не посадит и ехала я всех !"
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Старая корова смеется с дураков. Доверяющим проходимцам типа парашенки. Он ее защита и опора. Бо сам такой.
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Оправдают и будем выплачивать ей зарплату за эти годы и компенсацию.
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Никогда не видел, чтобы человек, отсидев несправедливо в СИЗО 3 года, был бы в такой прекрасной форме и так оптимистичен. Нормальная реакция человека, несправедливо лишенного свободы в течении 3 лет, это гнев.
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мала б відсидити 15 років за держ. зраду..натомість хизується браслєтіком ... браво пгокугатуга!!
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Женщина честно работала, надзирала над наркотраффиком через Славянск. Разве она могла вообразить что власть поменяется ?
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Дютерте едва взялся избавить свою страну от этой гадости - как вся мировая свободная пресса завыла в унисон: "дихтатур он, забижает наших !"
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как же она работала в очистке ?
(т е мэром Славянска)
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Строгий ошейник ей надо,а то обратно попутает гимн Украины с гимном новарасии "путинведивайска".
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Мешок цемента на шею заместо стразика !!
Сколько ею загубленных душ найдут покой !!
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баба видно поехала уже - то в презы идет,теперь стразики
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Мешок цемента на шею заместо стразика !!
Сколько ею загубленных душ найдут покой !!
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да обменяйте её нахуй на нашим пленных, терористы же согласны включить её в список на обмен. Насрать, что она не хочет, пусть терористам свою рогатку раздвигает
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"...может, вам она как кляча, ну а мне так в самый раз; Я на Вачу еду плачу, возвращаюсь веселясь" (В.С.Высоцкий "Про речку Вачу и попутчицу Валю")
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО
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