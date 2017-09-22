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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (6107) трамвай (217) Харьков (4424)

 В Харькове трамвай сбил женщину, переходящую дорогу на запрещающий сигнал светофора. ВИДЕО

В Харькове трамвай сбил женщину, переходящую дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, событие произошло сегодня на улице Шевченко. По предварительным данным, женщина переходила пути на запрещающий сигнал.

На видеозаписи происшествия отчетливо видно, что женщина не обращает внимание на едущий трамвай. Несмотря на то, что водитель применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

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Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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Ні.Просто дурепа.Номінант на премію Дарвіна.А телепень на пішоходному мав би бути більш продуманим та передбачити неадекватні дії особи жіночої статі.Міг би врятувати те нікчемне життя.Та не судилося...
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Можливо вона так і задумала. Хз що у неї там в голові робилося. Навряд чи під шофе-занадто рівно та впевнено йде.Можливо заплановане самогубство.
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бананы с ушей надо вытаскивать.
мертва наверное
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Да хрен с ними, с теми наушниками, можно по сторонам посмотреть, все же не по бульвару топаешь...
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Наркоманам по сторонам можно не смотреть и бананы не нужно вытаскивать!
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А,де тролі и тупі ватани?Папашенка шакаладний вінават,пустіл женсчину пад травмай.все деньгі в афшорах,а женсчин перевадіть некаму,каравул,зрада.
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Тут нєма зрады, не по теме строчишь. Спам обеспечен.
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Так Парашенка с Гройсманом и виноваты, а кто же ещё, дурко?
Шла женщина и думала, как оплатить эти грёбаные тарифы, после того, как отправила детей в школу! А в следующем месяце уже и за тепло что-то думать надо, задумалась и не заметила...
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Это педики порохоботовские из минстеця, они тут подрабатывают!
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Жесть. Надеюсь, она вырубилась скорее, чем почувствовала боль.
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Не разглядишь,но в ушах наверняка наушники...Таких идиоток (идиотов) хоть гать гати и ничего их не учит.
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Увидела ( кстатида, всё таки похоже девчёнка). На третьей секунде, когда трамвай уже совершаетнаезд её лицо повёрнуто в сторону трамвая.

Ну рассмотрел, что девчёнка, значит извиняюсь. Не все могут переносит вид крови, а там крови наверное ого-го-го.
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Результат ловли покемонов, с одновременным прослушиванием музыки на ходу.
Старик Дарвин рулит.
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лалиту слушала лабуде падпевала пад кабзона чичотку атбивала вот и потеряла нить реальности...
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Пидписздэсь и пидписздэсь... Там кроме звука, еще ж вибрация обалденная от трамвая...
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На пішоходному переході?- Ну так баба померла з впевненістю що вона права і її мали пропустити.
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{{важность?}} А про то, что у школьника Вовы Перестукина в 32 СШ г Заливайска двойка за контрольную теперь здесь тоже будут писать?

По-моему, если человек переходит на красный свет или перебегает автомагистраль / железную дорогу, или ещё что подобное, штрафовать за это не надо. Но и как-либо привлекать водителя тоже. "самоубийство по глупости", едем дальше.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Харькове трамвай сбил женщину, переходящую дорогу на запрещающий сигнал светофора. ВИДЕО
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