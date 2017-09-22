 В Харькове трамвай сбил женщину, переходящую дорогу на запрещающий сигнал светофора. ВИДЕО

На видеозаписи происшествия отчетливо видно, что женщина не обращает внимание на едущий трамвай. Несмотря на то, что водитель применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.
Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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мертва наверное
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Шла женщина и думала, как оплатить эти грёбаные тарифы, после того, как отправила детей в школу! А в следующем месяце уже и за тепло что-то думать надо, задумалась и не заметила...
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Ну рассмотрел, что девчёнка, значит извиняюсь. Не все могут переносит вид крови, а там крови наверное ого-го-го.
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Старик Дарвин рулит.
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По-моему, если человек переходит на красный свет или перебегает автомагистраль / железную дорогу, или ещё что подобное, штрафовать за это не надо. Но и как-либо привлекать водителя тоже. "самоубийство по глупости", едем дальше.
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