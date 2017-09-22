 "Я был на приеме у армянского посла и пригубил шампанского", - "радикал" Мосийчук поскандалил в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на телеканал "Zik"
, во время дебатов в студии экс-"регионалка" Инна Богословская обвинила Мосийчука в том, что от него слышен запах алкоголя.
"Радикал" признался, что "пригубил шампанского" перед эфиром на приеме у армянского посла и со скандалом покинул эфир. Читайте также: Под Печерским судом подрались Мосийчук и Каплин: один плюнул другому в лицо, - Еспресо
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налей, налей, налей.
по рюмочке по маленькой,
что поят лошадей.
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😀
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просто непотріб.
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Чому цю чорнороту пропахшу нафталіном лахудру знову витягнули у масмедіа.
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від цих "радикалів" можна що завгодно дочекатися!
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о! а если у армянского - то чего шампанского а не коньяка ? Это ж не французский посол ты говоришь ?
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Позвонил бы сказал что не приедет.
Взял опозорил и себя и партию.
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Колишній регіонал очолив "Радикальну партію" в Тернопільській області
https://politerno.com.ua/2017/09/11/kolyshnij-regional-ocholyv-radykalnu-partiyu-v-ternopilskij-oblasti/
...........
Матір "радикального" Ляшка стала земельним магнатом
https://gazeta.ua/articles/politics/_matir-radikalnogo-lyashka-stala-zemelnim-magnatom/791386
............
Радикали влаштували прийом у особняку біля Верховної Ради
https://politerno.com.ua/2017/05/17/radykaly-vlashtuvaly-pryjom-u-osobnyaku-bilya-verhovnoyi-rady/
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чтобы на шару "пригубить шампанское".
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В РАДЕ ГОЛОСОВ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТЫ НЕ ХВАТАЕТ А ОН ПО БАНКЕТАМ !!!!!!!!
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