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 Политика Украины, Общество
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Все про:скандал (5071) ТВ (2054) Мосийчук (252)

 "Я был на приеме у армянского посла и пригубил шампанского", - "радикал" Мосийчук поскандалил в прямом эфире. ВИДЕО

Народный депутат-"радикал" Игорь Мосийчук поскандалил во время эфира на одном из украинских телеканалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Zik", во время дебатов в студии экс-"регионалка" Инна Богословская обвинила Мосийчука в том, что от него слышен запах алкоголя.

"Радикал" признался, что "пригубил шампанского" перед эфиром на приеме у армянского посла и со скандалом покинул эфир.

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От пригуба шампанского такие морды и походняк не бывают !!! !!!
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по рюмочке по маленькой
налей, налей, налей.
по рюмочке по маленькой,
что поят лошадей.
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Даже скотина по утрам не пьёт шампанское. А вот скотыняки...
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ти і тверезий не дуже сповна розуму, а тут ще нажерся
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Почти как на приеме у армянского радио, да чего-то хлипкий стал после пластики живота...
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А к чему вообще ходить к армянам? Хотя радикалы...🔙
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Рррадикала...Шляшко теж щось "пригублював" чи "загублював" -сам зізнавався...
😀
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шампанське у вірменських послів п'ють або аристократи, або дегенерати)
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Учитывая, что Мося на аристократа совсем не похож, остаются дегенераты
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Зная шалости ляшка и его компании...У армянскго посла можно разного пригубить ))
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Я так смотрю, что, наверное, один Гаврилюк еще не скурвился.....
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только он начал журналистов в Раде ронять.
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а армянский посол смотрел видео с мародерством радикала
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"Я был на приеме у армянского посла и пригубил шампанского", - "радикал" Мосийчук :
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Из шайки в баньке шампанского пригубил. Пол шайки, не больше
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вот вам и рассуждения о дресс-кодах и посещения программ
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Из всех отвратительных радикалов Мосийчук самый отвратительный.
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У этой бабёнки глаз как у собаки и нюх как у орла.
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Вот уж эти радикалы.Один шампанского пригубил,другой пургену.Все у них,как и у шефа Ляшка, через задницу проходит.В прямом смысле этого слова.
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Так и не смог армянский посол принять ванну из шампанского...
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Если у арменина - значит скорее всего коньяку, а не шампанского. И не пригубил, а въ...бал бутылочку
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А что обсуждал Мосийчук с послом? Как тащить бурштын,армяно-азербайджанский конфликт или вопросы по ОДКБ и ЕвразЭС?
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Теперь не узнаем... Он обиделся и ушел... допригубливать армянский пятизвездочный
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Тупа відмазка ідіота, який давно вже обісрався скандалом з хабарами, але до сих пір корчить з себе борця з корупцією.
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повзуча контрреволюція у дії !!!!!
Чому цю чорнороту пропахшу нафталіном лахудру знову витягнули у масмедіа.
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в задний проход у него бьіл "прийом" от армяна-посла.
від цих "радикалів" можна що завгодно дочекатися!
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Видно Мосейчук рылом не вышел, иначе армянский посол угостил бы его армянским коньяком.
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Лидер Радикальной партии Олэжа клялся "що в рота не брав", а этот значит у армянского пола пригубил.Куда катимся?
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наверно того что он "пригубил" мне бы хватило что бы вдупель пьяным нажраться
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Одна-продажная шл@ха,другой-дурачок. Мега-баттл,так сказать "политиков". Смех и грех.
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В слові "дурачок" помилка. Правильно "дурачЬок"
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.

о! а если у армянского - то чего шампанского а не коньяка ? Это ж не французский посол ты говоришь ?
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и это тело будет называть себя депутатом? Позорище!!!
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Дибил.
Позвонил бы сказал что не приедет.
Взял опозорил и себя и партию.
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Там ,є ще,що позорити?
Колишній регіонал очолив "Радикальну партію" в Тернопільській області
https://politerno.com.ua/2017/09/11/kolyshnij-regional-ocholyv-radykalnu-partiyu-v-ternopilskij-oblasti/
...........
Матір "радикального" Ляшка стала земельним магнатом
https://gazeta.ua/articles/politics/_matir-radikalnogo-lyashka-stala-zemelnim-magnatom/791386

............
Радикали влаштували прийом у особняку біля Верховної Ради
https://politerno.com.ua/2017/05/17/radykaly-vlashtuvaly-pryjom-u-osobnyaku-bilya-verhovnoyi-rady/

"Я был на приеме у армянского посла и пригубил шампанского", - "радикал" Мосийчук поскандалил в прямом эфире - Цензор.НЕТ 8745
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О, і вірмена посла здав. Хоча вірмен скаже, що він шампана не п'є, тільки вірменський коньяк і йому повірять. Дайте тому хрону 3000$ і про нього ніхто не почує ще два роки
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Этот кадр,мразь конечно УНИКАЛЬНЕЙШАЯ-вся Украина видело,как оно на камеру деньги вымагало а теперь падло это бегает по эфирам и рассказывает о борьбе с коррупцией ,ну в какой ещё стране Мира такое возможно ???
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Интересней будет ситуация ,когда Кива сходит к колумбийскому послу, и сразу на телеинтервью к Гордону.
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Да он бухой, усилия делал когда говорил чтобы язык не заплетался
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Ну да, такой как Мосийчук идет к армянскому послу,
чтобы на шару "пригубить шампанское".
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вот скотиняки - ляшко пригубливает у хенералов этот у посла, надо партию переименовывать...
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С объемами Мосийчука пригубишь 0.7 коньячка и не поперхнешься.
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И ЭТИ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ !!
В РАДЕ ГОЛОСОВ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТЫ НЕ ХВАТАЕТ А ОН ПО БАНКЕТАМ !!!!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я был на приеме у армянского посла и пригубил шампанского", - "радикал" Мосийчук поскандалил в прямом эфире. ВИДЕО
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