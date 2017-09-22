 "Короткая юбка, декольте?", - "Это меня не отвлекает", - нардеп Юрий Береза о дресс-коде в парламенте. ВИДЕО

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Нардеп Юрий Береза отметил, что журналисты ему не мешают работать, а вопрос дресс-кода журналистов является субъективным.
"Все зависит от воспитания журналиста. Кто как себя ощущает. Каждый человек имеет право на самовыражение", - заявил нардеп.
Отвечая на вопрос мешают ли ему короткие юбки и декольте Береза отметил, что это его не отвлекает от работы.
"Мы уже жили в стране под названием Советский Союз, где говорили кто и как должен одеваться, как голосовать и кого любить", - добавил нардеп.
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може ему к ляшко перейти?
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https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
ЗАЧЕМ СПАМИТЕ?
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