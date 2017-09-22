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Все про:ВР (23043) дресс-код (25) журналистика (2557) одежда (113) Береза Юрий (76)

 "Короткая юбка, декольте?", - "Это меня не отвлекает", - нардеп Юрий Береза о дресс-коде в парламенте. ВИДЕО

Нардеп (НФ) Юрий Береза не видит проблемы в вопросе одежды журналистов, работающих в парламенте.

Об этом он сообщил в комментарии в кулуарах Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Нардеп Юрий Береза отметил, что журналисты ему не мешают работать, а вопрос дресс-кода журналистов является субъективным.

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"Все зависит от воспитания журналиста. Кто как себя ощущает. Каждый человек имеет право на самовыражение", - заявил нардеп.

Отвечая на вопрос мешают ли ему короткие юбки и декольте Береза отметил, что это его не отвлекает от работы.

"Мы уже жили в стране под названием Советский Союз, где говорили кто и как должен одеваться, как голосовать и кого любить", - добавил нардеп.

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Совет форумчанПравила форума
 
чего он ходит на заседания в форме он же не военный а так
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Один из! Есть ещё несколько, которые разделили зоны влияния! И если как Паниковский кто-то нарушит соглашения то его будут бить!
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От воровства этих ребят НИЧЕГО отвлечь не может ....
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Некоторые, настроенные исключительно на работу, ходят на заседания в скафандрах.

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сложно назвать то чем они занимаются работой
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Илловайская трагедия«Дорожный контроль» опубликовал фильм о действиях комбата Юрия Березы и генерала ВСУ Руслана Хомчака во время отхода по «иловайскому коридору» 29 августа 2014 года. На видеокадрах показано, как Хомчак бросил свои войска и скрылся в лесопасадке, хотя до этого приказывал солдатам «прорываться с боем». В итоге, в этот день, погибло около 1000 человек. Многие солдаты подтверждают, что Хомчак сознательно отправил их на убой чтобы самому в это время тихонько убежать с поле боя.Когда стемнело, генерал Хомчак и Юрий Береза вместе с несколькими солдатами рванули вперед и бросили в лесу Ростислава Шапошникова, Егора Воробьева, оператора Тараса Чкана и раненного водителя Хомчака. На следующий день, 30 августа, при попытке прорыва из окружения, все журналисты и солдат ВСУ попали в плен к солдатам регулярной армии РФ. Поскольку была вероятность попасть в плен, раненного солдата ВСУ переодели «по-гражданке» и выдали как водителя телеканала.1 сентября, Юрий Береза приехал в Днепропетровск и получил ордена от Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Позже, и Береза, и Яценюк, и Аваков баллотировались в Раду от «Народного фронта». Во время награждения, Береза не сказал ни слова, что с ним были журналисты..
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За это его взяли НФ, подельники лицемерные негодяи.
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Вот таким, яйца нужно отрезать. Народ просто ЗДУРЕЛ
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Известный работник,по рейдерским захватам.
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А у него денег костюм купить? Что он в камуфляже бродит...В Киеве, если по службе положено, или иди в АТО, а так это кощунственно.
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если не волнуют короткая юбка и декольте
може ему к ляшко перейти?
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зато ненужные вопросы "а почему не волнуют?" отпадут сами собой
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Не зря сегодня, первая утренняя новость была о голом экс-мэре Киева. Ситуация- развивается...
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Мерзотник. Скільки ти, Юрець, віджав землі у селян? Мерзотник ти Юрець.
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Бывший работник ЖЭУ. Народные деньги это их профиль.
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Рейдерство,уголовщина,распил вот увлечение его и всех депутатов.А потом любая юбка станет достижима.
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Если мужика не отвлекает короткая юбка и декольте то это беда для этого мужчины.
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меня лично в последнее время отвлекает его личный дресс-код в полевой военной форме и солнезащитные очки на макушке, 'рэмбо' мля. Вчера также и Гадя пришла с берцами в придачу. Хотя бы уже парадку одевали. А если они уволены в запас, то тогда есть костюм и желательно отечественный. И ведь он не просто так ходит в полевой, он этим кому то, что дает понять....
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Илловайская трагедия«Дорожный контроль» опубликовал фильм о действиях комбата Юрия Березы и генерала ВСУ Руслана Хомчака во время отхода по «иловайскому коридору» 29 августа 2014 года. На видеокадрах показано, как Хомчак бросил свои войска и скрылся в лесопасадке, хотя до этого приказывал солдатам «прорываться с боем». В итоге, в этот день, погибло около 1000 человек. Многие солдаты подтверждают, что Хомчак сознательно отправил их на убой чтобы самому в это время тихонько убежать с поле боя.Когда стемнело, генерал Хомчак и Юрий Береза вместе с несколькими солдатами рванули вперед и бросили в лесу Ростислава Шапошникова, Егора Воробьева, оператора Тараса Чкана и раненного водителя Хомчака. На следующий день, 30 августа, при попытке прорыва из окружения, все журналисты и солдат ВСУ попали в плен к солдатам регулярной армии РФ. Поскольку была вероятность попасть в плен, раненного солдата ВСУ переодели «по-гражданке» и выдали как водителя телеканала.1 сентября, Юрий Береза приехал в Днепропетровск и получил ордена от Арсения Яценюка и Арсена Авакова. Позже, и Береза, и Яценюк, и Аваков баллотировались в Раду от «Народного фронта». Во время награждения, Береза не сказал ни слова, что с ним были журналисты..

https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ

ЗАЧЕМ СПАМИТЕ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Короткая юбка, декольте?", - "Это меня не отвлекает", - нардеп Юрий Береза о дресс-коде в парламенте. ВИДЕО
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