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 Антишпионский "Тайгафон": в Москве презентовали новейшую российскую разработку. ВИДЕО

В России презентовали новейшую разработку российских инженеров антишпионский смартфон "Тайга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам разработчиков, смартфон создан, в первую очередь, для корпоративного рынка и будет поставляться в составе специально разработанного для защиты организаций от информационных утечек программно-аппаратного комплекса "Тайгафон".

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В разработке "Тайгафона" приняла участие компания, президентом которой является Татьяна Касперская - сооснователь "Kaspersky Lab". Именно "Kaspersky Lab" подозревается в сотрудничестве с ФСБ России.

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Украинская вышка на Чонгаре начала вещание российского радио на Украину
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Рaбoтaeт нa пpoцeccope пpoизвoдcтвa кoмпaнии Spreadtrum Communications (Китай). Надеюсь, хоть корпус сами выпиляли, или опять спизонерили?))))
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Жену Касперского зовут Наталья, а не Татьяна. Цензор без ляпов и грамматических ошибок это не Цензор.
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Это на нём машка захерова будет просчитывать возможные ответы на поставку Украине летального вооружения?
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"Play Market" теперя " ФСБ Базар" будет или кака???😀
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А де пила,открывачка,штопор?!Де все дивайсы для выживания в Тайге?
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"Если фотографии какие-то подозрительные, то это событие информационной безопасности, кторое зразу же отлавливается системой диЭЛпи!!!! Буу-гагагагаааааааа! Б-УУУ-Га-ГА-Гааааааааааа! БуГА-ГА-аааааааааааааааааааааа! ))) Козломордые выджигеривают бляржунемагу )))))
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Надо ответить кацапам каким-нибудь Салофоном.
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Кстати, основная функция "девайса" - удобно сбивать шишки в тайге; отсюда и название.
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Кацапам нужен телефон что бы гвоздь, впившийся в задницу, забить, и под дверь подложить чтобы не закрывалась, и бутылку открыть. :D
Ток название не совсем скрепное. Ну что это за гейское слово "фон"? Тайгаоднако - вот отличное название сему шедевру!
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касперская
надо назначать главным казанчеем самого крутого вора...
потому что теперь казна его, а он знает где и как можно украсть и будет обререгать, ибо тепреь ворует не он а у него
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Цензор писал что Lifenews распустили. Опять сбрехал что-ли?
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пахххаахах изгои кацапские :D
рукажопье..единственное,что вы можете сделать это петуха из говна...куда вы лезите со свой опухшей рожей
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Берешь этот шедевр инопланетянских технологий,пиZдуешь в тайгу,и там он становится "антишпионским",т.к с таких гребенях никто шпионов не ловит.
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Обратите внимание как пукан рвет у Ser-gey Rogov )) плющит козломордого не по детски ))
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Назва просто вбиває і виносить мозок.. Хуйлозвон - було б навіть краще.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомАнтишпионский "Тайгафон": в Москве презентовали новейшую российскую разработку. ВИДЕО
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