 Антишпионский "Тайгафон": в Москве презентовали новейшую российскую разработку. ВИДЕО

Читайте на Цензор.НЕТ: Выпуск нового российского YotaPhone отложили из-за отсутствия денег
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В разработке "Тайгафона" приняла участие компания, президентом которой является Татьяна Касперская - сооснователь "Kaspersky Lab". Именно "Kaspersky Lab" подозревается в сотрудничестве с ФСБ России.
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Ток название не совсем скрепное. Ну что это за гейское слово "фон"? Тайгаоднако - вот отличное название сему шедевру!
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надо назначать главным казанчеем самого крутого вора...
потому что теперь казна его, а он знает где и как можно украсть и будет обререгать, ибо тепреь ворует не он а у него
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рукажопье..единственное,что вы можете сделать это петуха из говна...куда вы лезите со свой опухшей рожей
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