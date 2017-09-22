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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Гелетей (270) журналистика (2557) Луценко (7133) нападение (1711) свадьба (148)

 "Вы нарушали режимную зону. Если бы они применили оружие, были бы вопросы. В темноте вас плохо видно", - Гелетей о генпрокурорской свадьбе с нападением на журналистов. ВИДЕО

Сотрудники УГО, обеспечивающие охрану свадьбы сына генпрокурора и его высокопоставленных гостей, могли применить оружие во время инцидента с журналистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", об этом рассказал начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Он заявил, что, по результатам служебной проверки, его подчиненные ничего не нарушали, но установили нарушения со стороны съемочной группы программы.

"Вы там работали с 17 часов. Это не было так, что вы заехали и вас не увидели. Вы с 17 часов, мягко говоря, нарушали режим территории. По большому счету работники должны были бы вызвать полицию и за нарушение режима составить протокол, но, опять таки, мы просто замучились вызывать полицию через любые такие случаи... Если бы они применили оружие, были бы еще вопросы как они восприняли эту опасность. В темноте вас никто не видел. Только когда к вам подбежали, увидели, что это снова вы", - отметил Гелетей.

Напомним, что журналисты программы "Схемы" опубликовали сюжет о свадьбе сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко, во время съемок которого подверглись нападению со стороны сотрудников Управления государственной охраны. Празднование состоялось 15 сентября в загородном комплексе под Киевом.

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Кроме президента Петра Порошенко, который прибыл вместе с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого вице-премьера Степана Кубива, бывшего премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, вице-спикера парламента Ирину Геращенко, министра информполитики Юрия Стеця, министра юстиции Павла Петренко.

Также на свадьбе отгуляли ряд народных депутатов, в частности депутаты от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий, Сергей Трегубенко, Александр Третьяков и народный избранник от "Народного фронта" Андрей Иванчук. Кроме того, был замечен внефракционный депутат Андрей Деркач, бывший "регионал", который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16-го января".

Журналисты зафиксировали на праздновании свадьбы сына генпрокурора заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать зафиксировать происходящее на видео. Сначала они пытаются перекрыть камеру с одной стороны: два микроавтобуса паркуют перед оператором. Тем временем второй оператор пытается снимать другой заезд, но и здесь стоит один микроавтобус, а затем появляется еще один. И наконец третий микроавтобус окончательно перечеркивает любые шансы снять парковку заведения.

Во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей


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интересно, а если бы эти журналюги, без приглашения, приперлись на свадьбу, какого нибудь, тракториста Петра, где им бы начистили рожу, без всяких разговоров, был бы сюжет в программе "Схемы"?
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Любой тракторист Петро, если он нормальный, пригласил бы журналистов в свой сельский свадебный шалаш, где проходила свадьба, и предложил бы выпить самогона и закусить домшней ковбасою.
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Комтроль Титаренко, здається, дуже далекий від народу))
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Любой Трам,завалил на свадьбу с госохраной,к куму прокурору США,там же был Пенс,Мак Мастер,представители конгресса.А Меттис танцевал на столе и орал горько!
Потом гос охранак отмудохала журналистов,все сыто рыгнули и разъехались по домам!
Нормуль!
Полностью с топой согласен!
Особенно с тем,что наш хгенпгокугог Пэтро тгактогист,а его кум барыга!
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С ничего, что они хотели выйти туда, где посветлее, но их не пускали... Это как на границе "Здесь заминировано .Мы никого отсюда не выпустим"
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"Во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента." - обрыгался?
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Приезжайте, одному из гостей совсем плохо. Куда? К прокурору. Да да. Там где свадьба
"Кавказская пленница"

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Немає чого бидлу пхати свого смердючого писка в весілля достошановних панів. І те, що з колишніми регіоналами бухають, то не страшно, адже і в ПР були достойники. Навіть наш шановний Президент є її засновником. Тим журналюгам треба дати по 15 діб за дрібне хулінганство, а як будуть наступного разу знімати там, де не можна, то на пляшку садити. Розгулявся плебс ! В стійло !
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Не кожен журналіст може дозволити собі посвітити зубами в темряві.
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твари эти гелетеи и прочие! там список большой, за что их расстреливать нужно...
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На случай темноты гелетею в глаз надо вмонтировать бинокль
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На Майдане, кто победил и прогнал властвующего профффесора, были те,-- как говорит старик Дарвин, по естественному отбору, сильнейшие. Но он забыл упомянуть, к фразе "выживает сильнейший" --умнейший и хитрейший.Только три этих составляющих -- имели наши победители майдана и по праву. Благодаря этим качествам с незапамятных времен люди становились--князьями ,баронами...ЭЛИТА, с правом властвовать по заслугам. Но старик Дарвин так был увлечен наукой, что забыл ,а может по наивности не знал, но знаем мы теперь,что много денег, очень много, сверх....дают право быть тоже "элитой" даже при отсутствии з-х вышеперечисленных качеств, и полным отсутствием--совести......И вот такой "элитный класс" подло воспользовавшись истинными победителями(народ),путем обмана и подкупа стали "высшими", с природной сутью по праву быть низшими. Но если это не их природа,то это временщики, с жалкой судьбой. Вспомните Каддафи. А как он думал ,про себя --он бог. Судя как закончил--зря он так думал.
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Читаю коменти і офігеваю від барижних посіпак. А нічого, що для приватних заходів використовується держслужба охорони? І не для захисту перших осіб поза службою, а для унеможливлення комусь відзняти збіговисько публічних людей та показати всій країні істинне обличчя пламенних борців з корупцією! І не подати в суд по факту, а ввалити люлєй прям на місці. І це в присутності Цілого генплокулола! та ще й Одного гадранта Конституції!
Млять, може розповісти, як Президент Швейцарії на роботу їздить на велику, чи як Президент Литви їздить в жужику без охорони? Безліч прикладів, коли перші особи країн у десятки разів багатших за Україну ведуть себе у тисячу разів скромніше.
І пиз#ують нафіг у відставку за набагато меньші провини.
Невже не зрозуміло, що ота свинота, що на службових кортеджах з меринів та майбахів, розшиває по приватним заходам, щоб похизуватись накраденим у народу перед своїми "подельнікамі", ЗАВТРА вилізе знову на трибуну з закликами злиднів затягнути ще більше паски і потерпіти ще рік-другий?!?! Ну не доходить до елітних жлобів, що їх підняли над натовпом не для того, щоб вони з гори срали на голови суспільству.
Так, Майдан не досяг мети, але хто сказав що його було завершено?!
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а не слишком ли широкой оказалась эта "режимная зона"?...Ведь съёмка велась не на территори кабака или стоянки блаттранспорта...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы нарушали режимную зону. Если бы они применили оружие, были бы вопросы. В темноте вас плохо видно", - Гелетей о генпрокурорской свадьбе с нападением на журналистов. ВИДЕО
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