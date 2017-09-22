 "Вы нарушали режимную зону. Если бы они применили оружие, были бы вопросы. В темноте вас плохо видно", - Гелетей о генпрокурорской свадьбе с нападением на журналистов. ВИДЕО

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", об этом рассказал начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей. Он заявил, что, по результатам служебной проверки, его подчиненные ничего не нарушали, но установили нарушения со стороны съемочной группы программы."Вы там работали с 17 часов. Это не было так, что вы заехали и вас не увидели. Вы с 17 часов, мягко говоря, нарушали режим территории. По большому счету работники должны были бы вызвать полицию и за нарушение режима составить протокол, но, опять таки, мы просто замучились вызывать полицию через любые такие случаи... Если бы они применили оружие, были бы еще вопросы как они восприняли эту опасность. В темноте вас никто не видел. Только когда к вам подбежали, увидели, что это снова вы", - отметил Гелетей.Напомним, что журналисты программы "Схемы" опубликовали сюжет о свадьбе сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко, во время съемок которого подверглись нападению со стороны сотрудников Управления государственной охраны. Празднование состоялось 15 сентября в загородном комплексе под Киевом.Кроме президента Петра Порошенко, который прибыл вместе с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого вице-премьера Степана Кубива, бывшего премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, вице-спикера парламента Ирину Геращенко, министра информполитики Юрия Стеця, министра юстиции Павла Петренко.Также на свадьбе отгуляли ряд народных депутатов, в частности депутаты от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий, Сергей Трегубенко, Александр Третьяков и народный избранник от "Народного фронта" Андрей Иванчук. Кроме того, был замечен внефракционный депутат Андрей Деркач, бывший "регионал", который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16-го января".Журналисты зафиксировали на праздновании свадьбы сына генпрокурора заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина.Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать зафиксировать происходящее на видео. Сначала они пытаются перекрыть камеру с одной стороны: два микроавтобуса паркуют перед оператором. Тем временем второй оператор пытается снимать другой заезд, но и здесь стоит один микроавтобус, а затем появляется еще один. И наконец третий микроавтобус окончательно перечеркивает любые шансы снять парковку заведения.Во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей