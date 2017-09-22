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 Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО

В четверг, 21 сентября, во время рабочей поездки в Донецкую область Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко посетил расположение 128 горно - пехотной бригады в зоне проведения АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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Также Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны и отметил необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на ее возведение.

"То, за что заплачены миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без креплений, перекрытия блиндажей из ветвей и 5 - 10 см почвы, бронированные двери и окна украдены", - констатировал он.

Генеральный прокурор сообщил, что первой задачей новом военному прокурору сил АТО он поставил проведения расследования по затраченным средствам и "в случае установления хищения - предъявить обвинение тем руководителям ОГА, кто сладко спит в тылу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас есть 600 фактов пыток на Донбассе - снятие кожи, скальпа, кастрация, заливание свинца в горло", - Луценко

Напомним, ранее Луценко назначил военным прокурором сил антитеррористической операции Олега Цицака.
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Ищите деньги в офшорах,не зря Петюня их открывал.
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Ні, рєбята, це не Порошенко представник старої системи, доказом чого є те, що ви ляпаєте направо і наліво своїми чорними ротами, замість того, щоб заслужено сидіти в тюрмі.
Порошенко, не дивлячись на свої 50+, зумів перерости ту систему, а ви (його опоненти) не дивлячись на те, що багатьом з вас 30-, так і не змогли вирости навіть з совка.
Це не Порошенко, а ви, його опоненти, прориваєте кордони, заспамлюєте судову і пенсійну реформу, не голосуєте за бюджети, блокуєте безвіз, закликаєте не давати безвіз, робите все, щоб ціною погіршення життя українців зробити зло політичному конкуренту. І це вже не просто "стара система" і не просто "совок", це бездонне дніщє.
Це не Порошенко, а ви, дешеві повії з посвідченнями журналіста, втративши джерела фінансування після втечі янека, спочатку почали тихенько накидати на Пороха (з надією, що схаменеться і почне платити як попередник), а потім пустились во всє тяжкіє... і не перебираючи лайном та походження лайна, накидаєте на свого "обідчика", який зажав бабки на джинсу.
Саме звідси історії про скупість бариги.
Саме звідси ненависть до т.з. "порохоботів", яка переросла в шизофренію. Джерела ненависті прості - це заздрість до людей, які, на їхню думку, позбавили їх, таких умних і досвідчених писак-лідєрів мненій, "експертів", вже запланованих доходів.
Жити по-новому ніяк не виходить. Правда ж?
Це не Порошенко, а ви, шановні бурці з "режимом", живете в перманентній "боротьбі" з владою і серйозно вважаєте, що "боротьба з владою" - це перше і найголовніше завдання патріота.
Вам по 20-30 років, а ви живете принципами ваших дідів.
Так, в умовах боротьби за незалежність, боротись з антилюдською радянською владою було актуально.
Але така боротьба заради боротьби зовсім не актуальна в умовах, коли треба розбудовувати свою країну.
Подивіться на тих же американців, Обаму, Трампа. Вони отримували і будуть отримувати від опонентів по ділу. Але коли мова йде про те, щоб зробити державу сильнішою партії і суспільство об'єднуються.
А ви, неандертальці, "боретесь" проти влади і обливаєте все що можна лайном.
Це у розумінні багатьох (навіть адекватних людей) називається "патріотизмом" тільки тому, шо "проти влади".
Тому, Порошенку, звісно, є ще куди вириватися з старої системи. Але у порівнянні з ним майже весь політичний "бомонд" і значна частина суспільства - це не просто представники старої системи, а неандертальський безпросвітний совок.
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Ватнорогі будуть спамить такі правдиві коменти, так що копійюйте їх частіше
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Пиар на всем. Во владе одни пиарщики и имитаторы.
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А где пан Жебривский ??? Что сидим --что молчим ??? Воровать на ВОЙНЕ у ребят которым вся Украина уже больше трех лет собирает помидоры с огурцами консервированные и прицелы ночного видения с джипами и носками ?? Не охерели вы пан ЖЕБРИВСКИЙ ?? Или у вас ГЛАЗА на жопе и не видите не каких линий ОБОРОНЫ УКраины в Донбассе и воровство ?? Или сами в доле . При войне --за это одно было -- СМЕРТЬ . И ВЕЧНЫЙ позор от народа .
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За такие вещи нужно расстреливать на месте без суда и следствия.
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128 бригада. Это- Мукачевская. Те, которые более всех пострадали в Дебальцево. Я к тому, что там наверняка остались ветераны, которые знают о фортификации- поболее Генпрокурора. Это- интересная новость! Можэ что-то Жебривскому предъявят таки. Хорошо бы, если Генпрокурор обратно проехал по трассе Мариуполь-Запорожье... В смысле- попробовал проехать. Бо не факт, что получится.
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"То, за что заплачены миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без креплений, перекрытия блиндажей из ветвей и 5 - 10 см почвы, бронированные двери и окна украдены"

Ну, конечно - построили нормальный опорный пункт, все чин по чину, а потом какая-то сволочь поснимала крепления, поменяла перекрытия блиндажей и до кучи всю бронировку сперла...
Югик - ты имб@цил или притворяешься?
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И как ворам вас боятся????????????????? Никто из убийц не сел,а тут "мелочь" такая.Почему то уверен,что и здесь виноватого хрен определят ,а тем более накажут.
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Да,пожалуй допишу,у нас в Украине,последнее время новая фишка нарисовалась-бандитам дарить какие то браслеты на память.Никто не в курсе,что это такое?
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По результатам Грицак,Жебривский в тюрьме??? Или ещё пограничника на лет 13 посадят?
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Цирк на дроте. Все поросло бурьянами как будто там несколько лет никто не ходил. Вот такая у нас вторая линия обороны от торговых партнеров.
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Как при этом Порошенко может кричать на всю ООН о самой эффективной армии в Европе... Я где-то понимаю тех, кто поддерживает Порошенко, но в данном случае никак не получается...
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Дали бы лучше Югику прикладом по голове и закопали там же. Спросили почему за 4 года ниодин сепар и коррупционер не сидит.
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Мені здається , що тут не Петюня основний виновник , а пузаті вибл.ядко генерали. Хай краще глянуть на них, скільки в них нових будинків з'явилося. Це просто жах, народ платить гроші на армію і сподівається щоб хоча б з нею все було в порядку.
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Соя сама показывает,как она готова к нападению параши.Воровство начиная от барыги и заканчивая последним чиновником.Такое государство не простоит и 2 дня в случае чего.Безнаказанность и воровство добьет Украину,а не хуйло нападет,которым тут соя всех пугает.
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Думали бы о порядке давно ввели бы штрафбаты для воров..
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Югика можно до ран прикладывать, так сладко обещает...
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Оце потужна система, Луценко дублює Матіоса і навпаки, певно разом бухають і хто зранку може ходити - йде і дублює, інший просто блює.
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смотрела Схемы, сюжет о свадьбе сына Луценко.....чья бы корова мычала
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Как пить дать сепары бронированные двери и окна ночью украли,а днем продали и пропили в близлежащем селе.
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Вы правы сепары -- никто врагов и херососов Путина в моем родном Донбассе не убирает --- и судя по ШТЕПЕ -- еще бля и Героинь народных делает .
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Стена Яценюка "Восточный вал" у всех на устах.. И поэтому как то забылись бравурные сообщения главнокомандующего об окончании ( уже года как полтора назад) строительства вдоль линии фронта железобетонных укреплений по типу "Линии Мажино" или "линии Маннергейма"... А в итоге "имеем что имеем".. Правда нас к брехне уже давно приучили, поэтому ее уже даже не замечают.. Вот так и живем.
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так на что ж ты жалуешься, если тебе врут, а ты привык?
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А ублюдки, вони такі - крадуть все і у всіх..................... навіть у самих себе............
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Капец ничего святого нет грабить свои позиции, потом из-за этих мародёров гибнут солдаты.
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совет:
возьмите те бригады, которые вам, лично, пятиметровые ввысь заборы строят и пусть они вам покажут, какой может быть "стены" а не сеть... для рыбы (но по цене бункера)
мы то видим эти заборы, вокруг ваших хатынок - воробей не всегда перелетает, захекивается
значит могут, когда надо!
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та невже...?! хто б міг подумати..... ДО РЕЧІ - вйськова допомога США Україні на наступний рік ЗМЕНШЕНА в два з гаком рази, і буде на рівні лише 150 мільонів долярів.
Шоколадна ПЕРЕМОГА!! Саме за цією ганьбою, звичайно, жидівський ГЕТЬман і тинявся до штатів. P.S. NYT написала, що Вальцман вирішува з Трампом питання поставок свинини (?) та курятини (!!), от тільки не пам'ятаю, звідки та куди, але це повна нісенітниця в обох напрямах, хіба що припиздентом врахована корупційна складова таких оборудок.
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МИНИСТР ОКУПИРОВАННЫХ ТЕРИТОРИЙ КАК ТАК МОЖЕТ БИТЬ СИДИТ В КИЕВЕ А МИНИСТР ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРИТОРИЙ
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОкопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО
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