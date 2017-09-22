 Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО

Также Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны и отметил необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на ее возведение.
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"То, за что заплачены миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без креплений, перекрытия блиндажей из ветвей и 5 - 10 см почвы, бронированные двери и окна украдены", - констатировал он.
Генеральный прокурор сообщил, что первой задачей новом военному прокурору сил АТО он поставил проведения расследования по затраченным средствам и "в случае установления хищения - предъявить обвинение тем руководителям ОГА, кто сладко спит в тылу".
Напомним, ранее Луценко назначил военным прокурором сил антитеррористической операции Олега Цицака.
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Порошенко, не дивлячись на свої 50+, зумів перерости ту систему, а ви (його опоненти) не дивлячись на те, що багатьом з вас 30-, так і не змогли вирости навіть з совка.
Це не Порошенко, а ви, його опоненти, прориваєте кордони, заспамлюєте судову і пенсійну реформу, не голосуєте за бюджети, блокуєте безвіз, закликаєте не давати безвіз, робите все, щоб ціною погіршення життя українців зробити зло політичному конкуренту. І це вже не просто "стара система" і не просто "совок", це бездонне дніщє.
Це не Порошенко, а ви, дешеві повії з посвідченнями журналіста, втративши джерела фінансування після втечі янека, спочатку почали тихенько накидати на Пороха (з надією, що схаменеться і почне платити як попередник), а потім пустились во всє тяжкіє... і не перебираючи лайном та походження лайна, накидаєте на свого "обідчика", який зажав бабки на джинсу.
Саме звідси історії про скупість бариги.
Саме звідси ненависть до т.з. "порохоботів", яка переросла в шизофренію. Джерела ненависті прості - це заздрість до людей, які, на їхню думку, позбавили їх, таких умних і досвідчених писак-лідєрів мненій, "експертів", вже запланованих доходів.
Жити по-новому ніяк не виходить. Правда ж?
Це не Порошенко, а ви, шановні бурці з "режимом", живете в перманентній "боротьбі" з владою і серйозно вважаєте, що "боротьба з владою" - це перше і найголовніше завдання патріота.
Вам по 20-30 років, а ви живете принципами ваших дідів.
Так, в умовах боротьби за незалежність, боротись з антилюдською радянською владою було актуально.
Але така боротьба заради боротьби зовсім не актуальна в умовах, коли треба розбудовувати свою країну.
Подивіться на тих же американців, Обаму, Трампа. Вони отримували і будуть отримувати від опонентів по ділу. Але коли мова йде про те, щоб зробити державу сильнішою партії і суспільство об'єднуються.
А ви, неандертальці, "боретесь" проти влади і обливаєте все що можна лайном.
Це у розумінні багатьох (навіть адекватних людей) називається "патріотизмом" тільки тому, шо "проти влади".
Тому, Порошенку, звісно, є ще куди вириватися з старої системи. Але у порівнянні з ним майже весь політичний "бомонд" і значна частина суспільства - це не просто представники старої системи, а неандертальський безпросвітний совок.
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жд
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Ну, конечно - построили нормальный опорный пункт, все чин по чину, а потом какая-то сволочь поснимала крепления, поменяла перекрытия блиндажей и до кучи всю бронировку сперла...
Югик - ты имб@цил или притворяешься?
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Нападение на журналистов на свадьбе сына генпрокурора ...
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Аж цікаво...
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возьмите те бригады, которые вам, лично, пятиметровые ввысь заборы строят и пусть они вам покажут, какой может быть "стены" а не сеть... для рыбы (но по цене бункера)
мы то видим эти заборы, вокруг ваших хатынок - воробей не всегда перелетает, захекивается
значит могут, когда надо!
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Шоколадна ПЕРЕМОГА!! Саме за цією ганьбою, звичайно, жидівський ГЕТЬман і тинявся до штатів. P.S. NYT написала, що Вальцман вирішува з Трампом питання поставок свинини (?) та курятини (!!), от тільки не пам'ятаю, звідки та куди, але це повна нісенітниця в обох напрямах, хіба що припиздентом врахована корупційна складова таких оборудок.
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