 Ночью в Днепре сгорел ресторан, - ГСЧС. ВИДЕО

"В г. Днепр 22 сентября в 3:20 в отдельно стоящем деревянном одноэтажном здании ресторана "Карпаты" возник пожар на площади около 600 м2. В 6:54 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", -сказано в сообщении.
Внимание! Ненормативная лексика!
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Сообщается, что к тушению пожара привлекалось 10 ед. тех. и 56 чел. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Пусть сгорят, но вместе с синагогой!
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Название ресторана- "Гражда".
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Я в Буковеле в таком отеле бывал
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