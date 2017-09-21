 Если депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ВИДЕО

"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточно существенно. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - подчеркнул он.
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В то же время, Гройсман выразил уверенность, что Верховная Рада все же поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.
"Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - подытожил премьер-министр.
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как шакаладагоськи и их подсвинки жонглируют цифрами (то есть наё) пенсов и обывателя.
внимательно (именно внимательно) посмотрим на официальные высказывания
из кабминаграбителей
(31.07.17 14:53) https://censor.net.ua/news/449788/
Номинальная зарплата украинцев в июне выросла до 7360 гривен, - Кабмин
(12.06.17 11:01) https://censor.net.ua/news/443660/
Нужно пересчитать всем пенсионерам пенсию, исходя из средней зарплаты по стране - 3764 грн, - Рева
(30.07.17 13:30) https://censor.net.ua/news/449665/
"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман
сапиенсы !!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что "номинальная зарплата"
абсолютно не-то-же-самое что "средняя зарплата".
если определение "средняя зарплата" имеет своё арифметическое (математическое) определение,
то сочетание звуков "номинальная зарплата" ОТСУТСТВУЕТ и как юридическо-экономическое и как арифметическое определение.
сочетание звуков "номинальная зарплата" это не более чем движения
ротомхлебалом некой двуногой твари.
далее, даже не удивлю вас, сапиенсы, сообщением про зарплаты чинуш в лимон гривён.
зададимся вАпроЦам : есля средняя зарплата граждан 3764грн, то скокКа чинуш получают заплаты в мульЁн ?
(02.11.16 12:05) https://censor.net.ua/news/413243/ Сегодня на минимальную зарплату живет около 3,7 млн человек, - Рева
позначим искомых чинуш X (икс). отсель получим простенькоё уравнениё
в числителе ( 1000000 *Х) +( 3200 *3700000)
в знаменателе ( X +3700000)
результатом будЁт средняя зарплата, которая равна =3764
находим искомое число чинуш с зарплатой в мульЁн =2100 уродов
пьют кровь и пот Граждан Украины
сапиенсы !!! эти 2100 уродов грабят Государство Украина
грабят каждого из нас. их всего 2100 уродов !!!
.
Ответить
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что "номинальная зарплата"
абсолютно не-то-же-самое что "средняя зарплата".
если определение "средняя зарплата" имеет своё арифметическое (математическое) определение,
то сочетание звуков "номинальная зарплата" ОТСУТСТВУЕТ и как юридическо-экономическое и как арифметическое определение.
сочетание звуков "номинальная зарплата" это не более чем движения
ротомхлебалом некой двуногой твари.
далее, даже не удивлю вас, сапиенсы, сообщением про зарплаты чинуш в лимон гривён.
зададимся вАпроЦам : есля средняя зарплата граждан 3764грн, то скокКа чинуш получают заплаты в мульЁн ?
(02.11.16 12:05) https://censor.net.ua/news/413243/ Сегодня на минимальную зарплату живет около 3,7 млн человек, - Рева
позначим искомых чинуш X (икс). отсель получим простенькоё уравнениё
в числителе ( 1000000 *Х) +( 3200 *3700000)
в знаменателе ( X +3700000)
результатом будЁт средняя зарплата, которая равна =3764
находим искомое число чинуш с зарплатой в мульЁн =2100 уродов
пьют кровь и пот Граждан Украины
сапиенсы !!! эти 2100 уродов грабят Государство Украина
грабят каждого из нас. их всего 2100 уродов !!!
.
Ответить
позначим искомых чинуш X (икс). отсель получим простенькоё уравнениё
в числителе ( 1000000 *Х) +( 3200 *3700000)
в знаменателе ( X +3700000)
результатом будЁт средняя зарплата, которая равна =3764
находим искомое число чинуш с зарплатой в мульЁн =2100 уродов
пьют кровь и пот Граждан Украины
сапиенсы !!! эти 2100 уродов грабят Государство Украина
грабят каждого из нас. их всего 2100 уродов !!!
.
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надеюсь это не очередное бла-бла-бла...
вот и посмотрим кто из себя Вова: реальный пацык или голимый пиз@абол...
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- Я сказав, що я готовий піти у відставку, а я завжди готов.
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А что делать так то же что и во всем мире. Сделайте персональные пенсионный счета которыми граждане смогут распоряжаться и контролировать. А пенсия начисляется согласно накопленых сумм на этих счетах. Как говорится все просто.
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А насчет то что вы там себе думаете это ваше право можете думать что хотите!! Я говорю про то что написано в проекте!!!
Вы спросили что я предлагаю я вам написал это решение по которому живет весь мир хотите изобретать новый лисопед вперед удачи токо потом не нойте что место лисопеда вышли гири!!
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Сделайте персональные счета говоришь?
Ты слышал что такое накопительная система, разве ее в реформе нет?
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Вместо того, чтобы выполнять прямую норму действующего закона, обязывающего индексировать социальные выплаты, Гройсман с компанией пытаются за грошовую подачку "купить" право на уничтожение всей системы социального обеспечения украинских граждан.
Разрекламированное повышение пенсий уже запланировали компенсировать новыми ценами и курсом 31 грн за доллар.
Грабительские же изменения в пенсионное законодательство могут действовать еще долгие годы.
Девиз этой реформы озвучил министр Рева: украинцы живут плохо, потому, что много едят
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Денег купит голоса уже не хватает?
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Кабмин готовит бюджет, это економисты, юристы, профильные Министерства, сидят считают, сверяют, прогнозируют, подвязывают валюту к микро и макропроцесам, внюсят в ВРУ, а тут 450 козлов которые нихера умного сказать не могут, зато затормозить документ и попиздаболить на тв это на раз.
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Или вы о грузчиках и чернорабочих?
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Ты предложил 3 варианта.
-повышение возраста
-урезание пенсий
-запрет работать
НИОДИН из них у тебя не нашел бы поддержки. Какой идиот согласится на повышение,урезание, запрет?
Если бы ты начал предлагать,проводить консультации, как ты говоришь с народом, отдал бы это на - пусть люди выбирают. Они бы тебе нихера не выбрали. Водили бы хороводы митинги, пиздаболили + рыгы бывшие подключились, + с европы толкали и спрашивали - чувак мы дали деньги где результат? в итоге тебя бы сьели просто, скорая бы увезла в психушку а люди бы дальше выбирали.
Реформа правильно выписана, просто надо уметь читать а не слушать популистов.
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Я считал что цель должна быть увеличить доходы ПФ а следовательно надо стимулировать работников платить взносы, но после этой реформы токо дебил будет платить взносы!!
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Тогда пусть предлагают свои варианты сокращения ПФУ! Разве что отмена пенсий.
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Вот одна из них, стенограммы:
ОДАРЧЕНКО Ю.В.
Юрій Одарченко, "Батьківщина".
Шановні колеги, обов'язок казати суду правду конфліктує з обов'язком адвоката зберігати таємницю клієнта. Коли клієнт розповідає адвокату всю правду про свою справу, він сподівається на конфіденціальність. Але, якщо суд матиме право вимагати від адвоката розповісти все, що йому повідомив клієнт, адвокатська таємниця просто зникне, а разом з нею гарантоване право на отримання правової допомоги. Тому пропонується зазначити, що адвокат не зобов'язаний відповідати суду на питання, якщо такі відповіді призведуть до порушення інтересів клієнта і порушать адвокатську таємницю. Адвокат не має права брехати, але і розповідати те, що йому довірили на умовах конфіденційності, він теж не повинен.
Прошу поставити мою правку на голосування і підтримати її.
Рішення не прийняте. Наступна поправка
И таких поправок несколько тысячь! Но это ПОПУЛИЗМ по ихнему бараннему.
портал Уряду
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6595.html
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И не сомневайся, что он будет!
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ИЗОБРЕТЕНИЕ ОФШОРНЫХ, в книгу Гинеса!
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