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 Политика Украины, Экономика
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Все про:отставка (2370) пенсионная реформа (1009) Гройсман (3430)

 Если депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку с занимаемой должности, если ему не удастся провести пенсионную реформу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава правительства в эфире телеканала "112. Украина".

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"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточно существенно. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - подчеркнул он.

В то же время, Гройсман выразил уверенность, что Верховная Рада все же поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.

"Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - подытожил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе


Смотрите также: "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?", - конфуз на встрече Гройсмана и представителей бизнеса. ВИДЕО
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барыга вот у него все копирует, начиная с ольгино-минстеця
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Тимофей Овчаренко (31.07.2017 15:45) Занимательная, мля, арифметика!
. ========

как шакаладагоськи и их подсвинки жонглируют цифрами (то есть наё) пенсов и обывателя.
внимательно (именно внимательно) посмотрим на официальные высказывания из кабмина грабителей

(31.07.17 14:53) https://censor.net.ua/news/449788/
Номинальная зарплата украинцев в июне выросла до 7360 гривен, - Кабмин
(12.06.17 11:01) https://censor.net.ua/news/443660/
Нужно пересчитать всем пенсионерам пенсию, исходя из средней зарплаты по стране - 3764 грн, - Рева
(30.07.17 13:30) https://censor.net.ua/news/449665/
"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман

сапиенсы !!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что "номинальная зарплата"
абсолютно не-то-же-самое что "средняя зарплата".

если определение "средняя зарплата" имеет своё арифметическое (математическое) определение,
то сочетание звуков "номинальная зарплата" ОТСУТСТВУЕТ и как юридическо-экономическое и как арифметическое определение.
сочетание звуков "номинальная зарплата" это не более чем движения ротом хлебалом некой двуногой твари.

далее, даже не удивлю вас, сапиенсы, сообщением про зарплаты чинуш в лимон гривён.
зададимся вАпроЦам : есля средняя зарплата граждан 3764грн, то скокКа чинуш получают заплаты в мульЁн ?

(02.11.16 12:05) https://censor.net.ua/news/413243/ Сегодня на минимальную зарплату живет около 3,7 млн человек, - Рева

позначим искомых чинуш X (икс). отсель получим простенькоё уравнениё

в числителе ( 1000000 *Х) +( 3200 *3700000)
в знаменателе ( X +3700000)
результатом будЁт средняя зарплата, которая равна =3764

находим искомое число чинуш с зарплатой в мульЁн =2100 уродов
пьют кровь и пот Граждан Украины

сапиенсы !!! эти 2100 уродов грабят Государство Украина
грабят каждого из нас. их всего 2100 уродов !!!
.
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сапиенсы !!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что "номинальная зарплата"
абсолютно не-то-же-самое что "средняя зарплата".

если определение "средняя зарплата" имеет своё арифметическое (математическое) определение,
то сочетание звуков "номинальная зарплата" ОТСУТСТВУЕТ и как юридическо-экономическое и как арифметическое определение.
сочетание звуков "номинальная зарплата" это не более чем движения ротом хлебалом некой двуногой твари.

далее, даже не удивлю вас, сапиенсы, сообщением про зарплаты чинуш в лимон гривён.
зададимся вАпроЦам : есля средняя зарплата граждан 3764грн, то скокКа чинуш получают заплаты в мульЁн ?

(02.11.16 12:05) https://censor.net.ua/news/413243/ Сегодня на минимальную зарплату живет около 3,7 млн человек, - Рева

позначим искомых чинуш X (икс). отсель получим простенькоё уравнениё

в числителе ( 1000000 *Х) +( 3200 *3700000)
в знаменателе ( X +3700000)
результатом будЁт средняя зарплата, которая равна =3764

находим искомое число чинуш с зарплатой в мульЁн =2100 уродов
пьют кровь и пот Граждан Украины

сапиенсы !!! эти 2100 уродов грабят Государство Украина
грабят каждого из нас. их всего 2100 уродов !!!
.
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(02.11.16 12:05) https://censor.net.ua/news/413243/ Сегодня на минимальную зарплату живет около 3,7 млн человек, - Рева

позначим искомых чинуш X (икс). отсель получим простенькоё уравнениё

в числителе ( 1000000 *Х) +( 3200 *3700000)
в знаменателе ( X +3700000)
результатом будЁт средняя зарплата, которая равна =3764

находим искомое число чинуш с зарплатой в мульЁн =2100 уродов
пьют кровь и пот Граждан Украины

сапиенсы !!! эти 2100 уродов грабят Государство Украина
грабят каждого из нас. их всего 2100 уродов !!!
.
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пацан сказал-пацан сделал!!!
надеюсь это не очередное бла-бла-бла...
вот и посмотрим кто из себя Вова: реальный пацык или голимый пиз@абол...
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- Чего ж ви йдете у відставку Володимир Борисович?
- Я сказав, що я готовий піти у відставку, а я завжди готов.
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чуйка у гнойсмана лучшая из всех, виденных мной за всю жизнь. похоже намечается шухер.
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Ребята,все так дружно сосредоточились на отставке Гройсмана,что ускользают,как минимум, два ключевых момента. 1. Кого вместо? 2. Хотите верьте,хотите нет,но ждут пенсионеры повышения пенсий ,особенно в части их осовременивания ,посему не переводите стрелки на рельсы популизма ,надо депутатам голосовать . А перевод на накопительную систему пока притормозить,этот закон более-менее совершенствует действующую солидарную систему. Кто против ,явно хочет активизировать процесс направления пенсионеров, с пенсиями начисленными до 2008 года , на кладбище. А это позор нации!
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да а что ты бушь делать с пенсионерами которым счас по 50 лет их куда направишь умник? по этому закону им пенсия не светит!! ИЛИ ОНИ НЕ ЛЮДИ МЛЯТЬ!!
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Светит, но уже по накопительной системе,которая ,справедливости ради,может начаться только тогда,когда осовременят пенсии пенсионерам вышедшим на пенсию до 2008 года и которые болеют,состарились и уже в основной массе подрабатывать не могут.
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Да неужели и скоко 50ти летнии накопят особенно если учесть что работу им ой как тяжело найти!!
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Что конкретно предлагаете,кроме ,как угробить совсем стареньких пенсионеров?
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ну во первых согласно действующим законам им пенсию должны пересчитывать! почему не персчитывают это вопрос не ко мне! и почему под условие пересчета пропихивают нормы по которым хотят лишить пенсий часть людей это то же вопрос не ко мне!

А что делать так то же что и во всем мире. Сделайте персональные пенсионный счета которыми граждане смогут распоряжаться и контролировать. А пенсия начисляется согласно накопленых сумм на этих счетах. Как говорится все просто.
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То есть перейти на накопительную систему? Но как же на неё перейдут те пенсионеры,о которых я Вам постоянно талдычу ? А этот закон касается именно их.А закон по переходу на накопительную систему должен быть принят отдельно с указанием сроков и многих других нюансов.
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Должен!!! это вы в гробу моей бабке раскажите кто чего должен!!! ГРОСЯ должен пересчитывать пенсии каждый год и что ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ?!! так что про должен лучше молчите!!

А насчет то что вы там себе думаете это ваше право можете думать что хотите!! Я говорю про то что написано в проекте!!!

Вы спросили что я предлагаю я вам написал это решение по которому живет весь мир хотите изобретать новый лисопед вперед удачи токо потом не нойте что место лисопеда вышли гири!!
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А ты вообще читал ее?
Сделайте персональные счета говоришь?
Ты слышал что такое накопительная система, разве ее в реформе нет?
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В том что принимают НЕТ!! а в том что обещают.... так обещать не значит женится!! Тебе мало наобещали? ПОНРАВИЛОСЬ? ХОЧЕШЬ ЕЩЕ?!!
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До чого тут перерахунок до пенс. реформи, ідіот.
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всем социалка и вся реформа ,Всех уровнять , ментов ,.судей ,прокуроров, чиновников ,генералов , болше не заработали в нищей стране по размеру социалки ,можно поговорить
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Это может быть одним из вариантов изменения действующей ныне солидарной системы.. Уравняли и только тогда двинулись к переходу на накопительную систему. А тех у кого по е-декларациям доходы превышают, скажем условно 10млн зелёных временно ,года на два,оставить без пенсионного обеспечения.
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Гройсман--человек пустое место, в прямом и переносном смысле. Человек, которого нет нигде, а в особенности в кресле премьера. Нет это не блеклость, не незнание -- это просто пустое место, откуда раздается голос--фразы со смыслом,но подкреплены пустотой....И наверное проголосуют, иначе стал бы он так спокойно говорить про отставку. Он в нее пойдет тогда если позволит ему его хозяин.
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Ты в своей жизни что то больше чем заявление о приеме на работу написала? ЧТо то больше чем покупки на неделю на рынке просчитала? тупая пи====. Втираешь тут.
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Скажу честно,у тебя, в отличии от Шарикова, который в своем становлении на начальном пути к человеку, прогресс есть. Твои фразы--"что то больше" опять "что то больше" отличаются уже от шарикового слова "абыррррррр"и это радует ,хоть что то понимаешь. Слова "тупая" "втираешь тут", с этих обрывков я так поняла, кто то постоянно тебе "втирает" о твоей тупости, и правильно делают--ты им и являешься. Судя по нагромождению каких то "выкриков", человек существо разумное" с тебя так и не получился.
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Подвязывание вопроса повышения пенсий к т.н. пенсионной реформе является ни чем иным, как шантажом самой обездоленной части населения.
Вместо того, чтобы выполнять прямую норму действующего закона, обязывающего индексировать социальные выплаты, Гройсман с компанией пытаются за грошовую подачку "купить" право на уничтожение всей системы социального обеспечения украинских граждан.

Разрекламированное повышение пенсий уже запланировали компенсировать новыми ценами и курсом 31 грн за доллар.
Грабительские же изменения в пенсионное законодательство могут действовать еще долгие годы.
Девиз этой реформы озвучил министр Рева: украинцы живут плохо, потому, что много едят
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Не путайте индексацию социальных выплат с ОСОВРЕМЕНИВАЕМ пенсий. Почему пенсионеры ушедшие на пенсию до 2008 года должны получать в разы меньшую пенсию,чем ушедшие на пенсию по тем же профессиям после 2008 года? Это не стоит и рядом со справедливостью и моралью. Эти люди уже не в состоянии, по здоровью, подрабатывать.
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Этот вылупок своими реформами закрыл 120 000 предпринимателей -которые автоматом ушли в тень .Ещё миллион рабочих рук уехали создавать блага для других стран-благодаря рехформам этого хлуя. Это преступление - выкидывать из страны лучшие трудовые резервы .Этот фол спецом уничтожает украинцев -не хочет и не может сделать сингапурские налоги ,чтобы налоги работали на страну -а не загоняли народ в тень,и за бугор ..А монополиста отожмёт и поставит своих по газу -это просто перетасовка возле газового вентиля. Как и с банком Приват .У кого вентиль тот и имеет весь бакшиш за газ . Вот построить гтс и сети и магистраль -это народ нехай проплатит -а вот за газ -этот же народ будет платить по полной ,в 10раз завышенной цене. !Ну плять всё для олигархов и себя рехформатора.Людям видимость рехформ ,забалтывание проблем и увеличение пенсионного возраста до 65 лет,при том что доживёт каждый 2 .И хде выкопали эту базарную погань?Что эта бездарь с рехформутором ревой политруком имеет общего с народом и революцией гидности?Что бы ни сделали,а всё получается как бросок говна на вентилятор .Причем лопата у них ,а люди перед ветилятором безмолвно терпят эту жидовскую кодлу.
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А чего бы Вам к Гройсману не присоединить и депутатов ВР ,типа ,например,Ляшко,которые настаивают на минималке 5000 грн. тогда ВЕСЬ малый бизнес накроется медным тазом.
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Поддерживаю. Но к сожалению большинству балаболить легче чем считать и просчитывать.
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Интересно а где же голоса "Коалиции" 226 плюс 20 "вил" ляшкоподобных ( которые после шумихи всегда "за") и прочих " наших краев"... Наверное все уже делят бюджет и не сойдутся в цене... А "ганебну" пенсийну реформу, которую хотели по старой традиции регионалов протянуть ночью.. Все равно протянут. Но дополнительно ( недодав своих голосов)_ обсе-ут всех кто в оппозиции, задержат выплату на месяц ( экономия). Очередная лапша на уши. А ожидаемое "покращення уже сегодня" в виде "осовременивания пенсий " ( почему то не как курс в 3,5 раза) уже съели цены в магазинах и рынках, цены ЖКХ, изменения в субсидиях и т. п. Будь вы все неладны...
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ДАвай Борисович, гаси их. Реальна Рада уже подзае... своими "умными вещами".
Кабмин готовит бюджет, это економисты, юристы, профильные Министерства, сидят считают, сверяют, прогнозируют, подвязывают валюту к микро и макропроцесам, внюсят в ВРУ, а тут 450 козлов которые нихера умного сказать не могут, зато затормозить документ и попиздаболить на тв это на раз.
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Чем раньше уйдет - тем лучше. Реформы не делают по кабакам, под водку с Петей. Нужно было сказать людям правду пусть выбирают, что лучше - повышение пенсионного возраста, запрет работать пенсионерам или сокращение пенсий на одну треть, как это происходит в предлагаемом варианте, под маркой повышение пенсий. Нельзя заботится о людях за их спиной путем обмана.
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В стране советов делали и умные вещи. При всём богатстве ресурсов и росте ВВП работающим пенсионерам платили 50% пенсии. Вот это давно пора ,тогда многие ,особенно из чиновничьей братии и тёплых местечек,уйдут и уступят место молодым.
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Сегодня пенсионеры получают 60% от грязного заработка.
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а Гройсман предлагет меньше 40% называя это повышением.
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ага... многие на "тепленьких местечках" точно живут на одну зарплату...
Или вы о грузчиках и чернорабочих?
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Я ни в коем разе не о рабочих профессиях. Ну,к примеру,госслужащие или преподы в вышах. Да даже,точно знаю,вот муз .школы- работают преподаватели по договорам ,кому уже и за 70 лет,а молодые без работы
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Людям нельзя давать выбирать решение таких вопросов.
Ты предложил 3 варианта.
-повышение возраста
-урезание пенсий
-запрет работать
НИОДИН из них у тебя не нашел бы поддержки. Какой идиот согласится на повышение,урезание, запрет?
Если бы ты начал предлагать,проводить консультации, как ты говоришь с народом, отдал бы это на - пусть люди выбирают. Они бы тебе нихера не выбрали. Водили бы хороводы митинги, пиздаболили + рыгы бывшие подключились, + с европы толкали и спрашивали - чувак мы дали деньги где результат? в итоге тебя бы сьели просто, скорая бы увезла в психушку а люди бы дальше выбирали.
Реформа правильно выписана, просто надо уметь читать а не слушать популистов.
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Какая млять цель реформы? Уменьшить расходы ПФ?!! тогда да реформа правильная!!

Я считал что цель должна быть увеличить доходы ПФ а следовательно надо стимулировать работников платить взносы, но после этой реформы токо дебил будет платить взносы!!
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"НИОДИН из них у тебя не нашел бы поддержки. Какой идиот согласится на повышение,урезание, запрет?"

Тогда пусть предлагают свои варианты сокращения ПФУ! Разве что отмена пенсий.
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Вчера на Эспрессо в передаче "Политклуб", ведущий Портников, была как раз тема по закону о пенсиях. Мне понравилось выступление умного дяденьки ,бывшего работника соцстраха. У него были весьма умные предложения как раз по увеличению доходов ПФ. Если не лень ,найдите и послушайте.
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Совершенно верно, наверняка есть масса таких методов. Плохо, что наше правительство их не обсуждает ОТКРЫТО, как обещали и делают все по-черному как привыкли, в кабаках. Хороший повод уйти Гройсману, потому что МВФ тоже такая реформа не устраивает.
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Может быть предлагаемый вариант реформы верный, но только делается он по барыжному. Вместо того, что бы людям говорить правду, рассказывают сказки о повышении пенсий. Как можно так презирать свой народ, который им доверил власть?
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Все депутаты ВР, которые не ходили на принятие поправок , рассказывают одну и туже методичку, мол там затягивают незначащими поправками, и не позволяют пенсии увеличить. Некоторые отсебятину гонят , мол там умные всё написали, и мы поддержим.
Вот одна из них, стенограммы:
 ОДАРЧЕНКО Ю.В.
Юрій Одарченко, "Батьківщина".
Шановні колеги, обов'язок казати суду правду конфліктує з обов'язком адвоката зберігати таємницю клієнта. Коли клієнт розповідає адвокату всю правду про свою справу, він сподівається на конфіденціальність. Але, якщо суд матиме право вимагати від адвоката розповісти все, що йому повідомив клієнт, адвокатська таємниця просто зникне, а разом з нею гарантоване право на отримання правової допомоги. Тому пропонується зазначити, що адвокат не зобов'язаний відповідати суду на питання, якщо такі відповіді призведуть до порушення інтересів клієнта і порушать адвокатську таємницю. Адвокат не має права брехати, але і розповідати те, що йому довірили на умовах конфіденційності, він теж не повинен.
Прошу поставити мою правку на голосування і підтримати її.
Рішення не прийняте. Наступна поправка

И таких поправок несколько тысячь! Но это ПОПУЛИЗМ по ихнему бараннему.
портал Уряду
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6595.html
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Популизм чистейшей воды,Тимошенко режиссёр этого позорного спектакля принятия поправок по судебной реформе. В зале нет и 100 человек. Так на фиг их зачитывать и ставить на голосование,если нет даже варианта,что хотя бы одна из поправок пройдёт. Это фарс Или депутатов в зал или прекратить этот цирк с затягиванием времени и выпендриванием Тимошенко и К.
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Пройди по ссылке! Это доказательство в суде через 2 года, при новой власти.
И не сомневайся, что он будет!
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ТЕПЕРЬ Платим экспертам , которых теперь можно привлекать к любому процессу, бывшие взяточники, и сбежавшие от люстрации пенсионеры судьи Януковича, теперь официально правят в суде, и указывают действующему, как нужно порешать дела грамотно! Официальный получатель взносов определён, и узаконен! И главное выведен из под ответственности , за коррупцию! Он ведь на общественных началах.
ИЗОБРЕТЕНИЕ ОФШОРНЫХ, в книгу Гинеса!
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Ещё раз о том же. Скажите какой смысл выносить поправки на голосование если в зале около 100 депутатов ?
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До чого тут перерахунок пенсій до пенсійної реформи, сука ти популітська.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ВИДЕО
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