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 Политика Украины, Экономика
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Все про:отставка (2370) пенсионная реформа (1009) Гройсман (3429)

 Если депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ФОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку с занимаемой должности, если ему не удастся провести пенсионную реформу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава правительства в эфире телеканала "112. Украина".

"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточно существенно. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - подчеркнул он.

В то же время, Гройсман выразил уверенность, что Верховная Рада все же поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.

"Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - подытожил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе


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туда тебе хряк и дорога!!! нахуй нам твоя реформа!!!!!!! отмена пенсий - это не реформа!!!!! гройсман - ты бездарь!!!!!!!
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это он так угрожает , болтанул от слабости ума
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Та невже.... Ото щастя нам всім буде...
А щодо пенсій, то дирехтор ринку бреше, він може їх підвищити своїм рішенням.
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100% достаточно принять постановление КМУ (о индексации согласно инфляции) и все пенсии повышены и отдельного закона не надо!!
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На место Гройсмана необходимо ставить Саакашвили - он хорошо знает что нужно делать с теми, кто не хочет голосовать....
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144 реформы за ТРИ ГОДА - это по одной реформе в неделю!!!
5 дней в поте лица пореформировали и на шестой день Шаббат шалом!!!
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Пиз..уй уже к ебенифени.И боса своего прихвати.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ФОТО
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