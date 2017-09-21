 Если депутаты не проголосуют пенсионную реформу, я готов уйти в отставку, - Гройсман. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава правительства в эфире телеканала "112. Украина".
"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточно существенно. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - подчеркнул он.
В то же время, Гройсман выразил уверенность, что Верховная Рада все же поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.
"Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - подытожил премьер-министр.
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А щодо пенсій, то дирехтор ринку бреше, він може їх підвищити своїм рішенням.
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5 дней в поте лица пореформировали и на шестой день Шаббат шалом!!!
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