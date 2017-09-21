 Защитники Донецкого аэропорта записали видеообращение к Apple в ответ на рекламу о "киборге из России". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Дорогой Apple, я - украинский "киборг". Я знаю, вы это увидите. Но я уверен, что вы не знаете, почему ваша реклама вызывает возмущение у меня и моей страны. Я надеюсь, что вы поймете это после того, как услышите мою историю. Раньше я был студентом, но в 2014 году на мою страну напали регулярные войска РФ и поддержанные Россией боевики. Я пошел ее защитить. Они сами называли меня "киборгом", потому что я выживал настолько долго, что они не могли в это поверить", - сказано в видеообращении.
"Пока людей убивают, пытают и похищают, ваша компания сознательно или не сознательно поддерживает пропаганду России в войне против нас. Вы сделали это, используя словосочетание "российский киборг". Кстати, тот железнодорожный вокзал в вашем видео (официальную презентацию для новых Apple Watch сняли на киевском железнодорожнем вокзале. - Ред.) до сих пор работает, потому-что мы его защитили. Мы требуем срочно исправить рекламное видео и предоставить письменное извинение перед киборгами: живыми и мертвыми. Которые воевали за нашу с вами общую демократию против войск Российской Федерации", - говорят киборги на видео.
Как известно, во время презентации новых смартфонов от Apple 12 сентября текущего года был показан рекламный ролик, на котором пловец и спортивный телеведущий из РФ Дмитрий Игнатов несколько раз появился в ролике и зачитал свою часть письма к Тиму Куку на русском языке, где он говорит "вам пишет киборг из России".
Игнатов потерял ногу в результате травмы полученной в армии. Теперь на ноге мужчины протез, однако он продолжил плавать и тренироваться.
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