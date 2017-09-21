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 Политика Украины, Общество
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Все про:выступление (49) ООН (2271) Порошенко (13887)

 Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. ВИДЕО

Выступление Президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2017 года.

Цензор.НЕТ публикует полную запись выступления главы украинского государства.

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Зараз буде 200 коментів, але ніхто не прослухає промову .
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Це вже перебор, де вони могли взяти горілку в шарашці .
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"...В середине стола в пластмассовой миске разложен был надин хворост -- не виданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. ЕщЈ была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущЈнного молока. А за спиной Нержина в тЈмной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спиртного, вымененная у зэков химической лаборатории на кусок "классного" гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырЈм, а потом закрашен сгущЈнным какао. Это была коричневая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась. -- А что, господа? -- картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин. -- Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел последний раз за пиршественным столом..." А. И. Солженицын. В круге первом, т. 2. ст.58
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Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза.
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Тобто не буде жодного слова про саму промову,лише який Петя нікчемний та поганий.
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ми вже три роки чуємо про успіхи про боротьбу з корупцією про успіхі в демократизації, про покращення, про децентралізаціїї, ...ації ,.... аціїї , .....ації . Люди втомились це слухати від людини яка обіцяла продати свій бізнес, але збільшила за цей час свої статки....обіцяла завершити АТО за часи, платити солдатам по 1000 грн. і т.п. і т.д... Думаю, що в ООН йому вже теж не вірять. Що там слухати?
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Я і не сподівалась на визначні успіхи Петі у внутрішній політиці,він трохи не та людина,от в зовнішній все більш менш нормально.
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в роли министра иностранных дел или полпреда в ООН - он был бы хорош..
Но в роли президента его сгубил барыга в душе...
Как с ющенко - банкир хороший, но президент - отстой.
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В 95-ом квартале на тему фабрики даже был такой опус - мол Порох даёт интервью и говорит "По поводу фабрики... дорогие украинцы будем честными... Вот вы же голосовали за меня как за адекватного человека? Так чего ж вы от меня ждете такой нелогичной вещи?" (цитирую не дословно, но смысл сохранил)
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говорить петя умеет, но толку? дальше орального сотрясания воздуха у него дело не идет.
а тема всё та же: дайте денег, не раскачивайте лодку бо путин нападет!
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Сильная речь, конкретные обвинения! Аплодисменты из зала!!! Но вся эта бюрократия до боли напоминает "Звёздные войны" и бесконечные прения вокруг проблем с планетой Набу
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А есть смысл его слушать? Его действия никак не связаны с тем, что он говорит. Зачастую все происходит наоборот.
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балаболить на двух языках петя научился - и что????
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На каких двух? второй - русский? В международке испокон веков 2 иностранных учили, англ - обязительно и второй. Шото не слышала его "второго". Или второй - русский? тогда да.
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Порошенко говорити і обіцяти вміє. Цього в нього не відняти.
Якби він ще вмів стримувати свої обіцянки і перестав бути баригою, може б і став би нормальним президентом.А так, я краще послухаю Далю Грибаускайте.
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Так зрада или перевода?
Вот главный вопрос
)))
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Цензор , нашо вішати подібне відео на свій плеєр котрий дуже часто гальмує - може простіше на ютуб дати посилання ?
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Едва ли дело в плеере, но если тебе нужна ссылка на ютуб - держи https://www.youtube.com/watch?v=o4cS0ch2qRQ .
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Може сняла бо Мойше любимую футболку "россия" стирала?
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национальность -русская,девичья фамилия Переведенцева
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Я думал хоть она в этой семье украинка. Да уж. Молдавский еврей и переведенцева. А мы думаем выиграть войну с Рашкой. В совке и то превым секретарем обкома, райкома, горкома всегда был этнический украинец. Станция дно.
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ВСЕ що Петро Олексійович робить на міжнародному рівні - пречудово.
А чому ж вдома ...... не складується?...
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депутатов надо брать за одно место, и заставить ходить в парламент, и работать во благо Украины. Порошенко сам не сможет решить все вопросы.
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Ну выступил и как, денег дадут на безпризорных детей.
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зрадойо..и -"заюльки" і кремлєботи!!
ГОП ДО КУПИ!!!

така тема !...
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А кацапы вышли из зала,как от выступления Дали?
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Котрану включайте... у кого есть конечно...

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Барыга - он и есть барыга. Не быть ему великим политиком. Ждёт его презрение и забвение 😠
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а ты из забвения и не вылезал )))))
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Мадам, забвение ждет тех к кому народ равнодушен, а отношение к Пороху никак нельзя назвать равнодушным, так что что забвения не будет, а как будет покажет история .
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Зал полупустой, а Сьера Леоне нагло не слушала вашего кондитера вообще. До конца не мог дослушать. Вспомнил профсоюзные собрания и потерял нить. А может ее и не было.
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Он не выездной. По нему идет расследование Конгресса. Есть прецидент, когда США даже президента другой страны судили. Вспомните президента Панамы Норьегу. Да и в этом году арестовали очередного экс президента Панамы. Не зря именно там Офшоренко держит свои деньги.
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" прецидент" - в Ольгино кризис, берут неуков пэтэушных, другие не идут
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Любопытно наблюдать как украинцы критикуют своего президента за недостаточную борьбу с коррупцией и при этом сами носят взятки во все инстанции.
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"Настав час діяти, щоб уникнути хаосу у світі."
До того як Росія анексувала Крим і підтримала сепаратистів на Донбасі Порошенко був депутатом ВР, міністром в двох міністерствах, секретарем РНБО, головою НБУ. На його очах і при його безпосередній участі в Україні сформувалася злочинна схема пограбування українського народу, були знищені військова структура і арсенали озброєнь в армії. Все це спонукало Росію реалізувати свої плани щодо легкої здобичі, на яку перетворилася Україна, що в свою чергу відкрило можливості для появи хаосу не тільки в Україні, а й в усьому світі, з яким тепер так палко закликає боротися Порошенко. Нічого з того, чим він хвалився в ООН, в Україні не не відбувається. Цього може не знати генсек ООН, але це добре знають і відчувають втомлені брехливою демагогією громадяни України.
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Порошенко в ООН обвинил РФ в международном терроризме и призвал мир признать Голодомор геноцидом
П. Порошенко в ООН обвинил Россию в создании, управлении и финансировании террористов

Трехлетняя война с Россией - это 10 тысяч убитых
( ТЕКСТ
Під час виступу на загальних дебатах 72-ої сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент Петро Порошенко, говорячи про агресію Росії на Донбасі та в Криму, згадав про ще один злочин проти українського народу.
Зокрема, Порошенко нагадав про Голодомор, який у 1932-33 роках забрав життя близько 10 мільйонів українців. Тож український президент закликав країни-члени ООН визнати Голодомор актом геноциду.
"Організація Об'єднаних Націй завжди відігравала провідну роль в забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися. (...) Я закликаю всі держави-члени ООН вжити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду", - заявив Порошенко.
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не прихильник Президента,але він сказав щось не так ?
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Очень сильное толковое выступление.

Я больше не буду гавкать на Порошенко...
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У нас все много говорят. Только почему-то в стране 4-й год война и разруха. Самый низкий уровень жизни в Европе . И самые высокие цены 😈😈😈
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Юрий Касьянов
59 мин. ·

Эротические восторги порохоботов, вызванные выступлением президента в ООН, совершенно бесплодны, как и само выступление - безусловно яркое и эмоциональное.
Можно со всей пролетарской ненавистью клеймить агрессора с высокой трибуны, потрясая документами и жонглируя цифрами, но если руководимая тобой страна не признаёт факт агрессии, то что можно требовать от мирового сообщества?.. Если товарооборот между Украиной и Россией увеличивается, как можно надеяться на всемирные санкции?.. Если ты сам не хочешь воевать за свою страну, то почему это должны за тебя делать другие?..

Без признания факта российской агрессии, без юридической констатации состояния войны с Россией, гипотетическое появление миротворцев на Донбассе будет означать вмешательство во внутренние дела Украины. Будет означать признание официальным Киевом де-факто "гражданской войны" на Донбассе, на чём постоянно настаивает Кремль. И непременно будет означать легальное появление российских "голубых касок" в составе многонациональных сил.
Порошенко в третий раз загоняет себя в угол. Сначала он обещает в считанные дни покончить с войной - лишь бы выиграть президентские выборы, но война с этим президентом затягивается на годы... Потом он вступает в "минский процесс", нарушает Конституцию, и продаёт родину. Теперь он готовится легализовать захарченок, плотницких - как участников "внутриукраинского диалога", и тем самым открыть двери "русскому миру" в Украину.
Расчёт Кремля прост: легализовать оккупацию, или по крайней мере загнать перепуганный официальный Киев в очередной политический угол; заставить пойти на заведомо непопулярные шаги, на дальнейшее нарушение Конституции, суверенитета, что неизбежно спровоцирует недовольство, протесты, раскачает лодку в мутной кремлёвской воде, где, как известно, ещё те черти водятся... А цель всё та же - окончательно вернуть Украину под протекторат Российской империи.
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Выступление почти на уровне хряка и кучмы , да , зрадоботы ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВыступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. ВИДЕО
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