Редактор Цензор.НЕТ 21.09.17 18:1021.09.17 18:11 Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. ВИДЕО Выступление Президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2017 года.Цензор.НЕТ публикует полную запись выступления главы украинского государства. Загрузка видео... Видео 112 Читайте также: Латвия в ООН призвала привлечь Россию к ответственности за нарушение международной безопасности: "Каждый агрессор должен понести ответственность" перейти на форум x Мне нравится 16
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Но в роли президента его сгубил барыга в душе...
Как с ющенко - банкир хороший, но президент - отстой.
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а тема всё та же: дайте денег, не раскачивайте лодку бо путин нападет!
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Якби він ще вмів стримувати свої обіцянки і перестав бути баригою, може б і став би нормальним президентом.А так, я краще послухаю Далю Грибаускайте.
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це точно.
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Вот главный вопрос
)))
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Гадский транслит
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А чому ж вдома ...... не складується?...
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ГОП ДО КУПИ!!!
така тема !...
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- Приходи завтра...
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До того як Росія анексувала Крим і підтримала сепаратистів на Донбасі Порошенко був депутатом ВР, міністром в двох міністерствах, секретарем РНБО, головою НБУ. На його очах і при його безпосередній участі в Україні сформувалася злочинна схема пограбування українського народу, були знищені військова структура і арсенали озброєнь в армії. Все це спонукало Росію реалізувати свої плани щодо легкої здобичі, на яку перетворилася Україна, що в свою чергу відкрило можливості для появи хаосу не тільки в Україні, а й в усьому світі, з яким тепер так палко закликає боротися Порошенко. Нічого з того, чим він хвалився в ООН, в Україні не не відбувається. Цього може не знати генсек ООН, але це добре знають і відчувають втомлені брехливою демагогією громадяни України.
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П. Порошенко в ООН обвинил Россию в создании, управлении и финансировании террористов
Трехлетняя война с Россией - это 10 тысяч убитых
( ТЕКСТ
Під час виступу на загальних дебатах 72-ої сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент Петро Порошенко, говорячи про агресію Росії на Донбасі та в Криму, згадав про ще один злочин проти українського народу.
Зокрема, Порошенко нагадав про Голодомор, який у 1932-33 роках забрав життя близько 10 мільйонів українців. Тож український президент закликав країни-члени ООН визнати Голодомор актом геноциду.
"Організація Об'єднаних Націй завжди відігравала провідну роль в забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися. (...) Я закликаю всі держави-члени ООН вжити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду", - заявив Порошенко.
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Я больше не буду гавкать на Порошенко...
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59 мин. ·
Эротические восторги порохоботов, вызванные выступлением президента в ООН, совершенно бесплодны, как и само выступление - безусловно яркое и эмоциональное.
Можно со всей пролетарской ненавистью клеймить агрессора с высокой трибуны, потрясая документами и жонглируя цифрами, но если руководимая тобой страна не признаёт факт агрессии, то что можно требовать от мирового сообщества?.. Если товарооборот между Украиной и Россией увеличивается, как можно надеяться на всемирные санкции?.. Если ты сам не хочешь воевать за свою страну, то почему это должны за тебя делать другие?..
Без признания факта российской агрессии, без юридической констатации состояния войны с Россией, гипотетическое появление миротворцев на Донбассе будет означать вмешательство во внутренние дела Украины. Будет означать признание официальным Киевом де-факто "гражданской войны" на Донбассе, на чём постоянно настаивает Кремль. И непременно будет означать легальное появление российских "голубых касок" в составе многонациональных сил.
Порошенко в третий раз загоняет себя в угол. Сначала он обещает в считанные дни покончить с войной - лишь бы выиграть президентские выборы, но война с этим президентом затягивается на годы... Потом он вступает в "минский процесс", нарушает Конституцию, и продаёт родину. Теперь он готовится легализовать захарченок, плотницких - как участников "внутриукраинского диалога", и тем самым открыть двери "русскому миру" в Украину.
Расчёт Кремля прост: легализовать оккупацию, или по крайней мере загнать перепуганный официальный Киев в очередной политический угол; заставить пойти на заведомо непопулярные шаги, на дальнейшее нарушение Конституции, суверенитета, что неизбежно спровоцирует недовольство, протесты, раскачает лодку в мутной кремлёвской воде, где, как известно, ещё те черти водятся... А цель всё та же - окончательно вернуть Украину под протекторат Российской империи.
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