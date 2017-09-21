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 Политика Украины, Общество
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 "Стреляют периодически. Голову желательно не высовывать. Как на сафари приезжают", - бойцы ВСУ о ситуации на передовой. ВИДЕО

Режим прекращения огня на линии разграничения российские наемники не соблюдают и обстреливают украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, обстрелы происходят в основном ночью, но и днем украинские бойцы стараются укрываться в укреплениях и окопах.

"Залетает периодически. Ну, для чего окопы все время содержим и прокапываем? Потому, что желательно, чтобы голова не высовывалась. Стреляют. Ну, они как на сафари периодически приезжают. Мы их уже по почерку узнаем, когда стрелять начинают", - рассказывает один из бойцов.

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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Стреляют периодически. Голову желательно не высовывать. Как на сафари приезжают", - бойцы ВСУ о ситуации на передовой. ВИДЕО
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