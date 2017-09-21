 "Стреляют периодически. Голову желательно не высовывать. Как на сафари приезжают", - бойцы ВСУ о ситуации на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, обстрелы происходят в основном ночью, но и днем украинские бойцы стараются укрываться в укреплениях и окопах.
"Залетает периодически. Ну, для чего окопы все время содержим и прокапываем? Потому, что желательно, чтобы голова не высовывалась. Стреляют. Ну, они как на сафари периодически приезжают. Мы их уже по почерку узнаем, когда стрелять начинают", - рассказывает один из бойцов. Читайте также: В зоне АТО начала работу четвертая мобильная клиника для оказания медпомощи в населенных пунктах вблизи линии разграничения, - "Врачи без границ"
Господи! Храни солдата!!!
Бо у кожного є мати!
В когось дітки і дружина.
В когось молода дівчина…
Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!
Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…
Господи!
Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!
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