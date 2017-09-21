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 Происшествия, Общество
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Все про:Запорожье (1604) ограбление (1260) церковь (990)

 Двое мужчин пытались украсть мощи святой и ящик с пожертвованиями из церкви в Запорожье. ВИДЕО

Патрульные Запорожья задержали двух мужчин, которые ночью проникли в один из храмов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, до приезда правоохранителей грабители успели забрать 500 гривен из пиджака охранника церкви, вскрыли ящик с пожертвованиями прихожан и раку с мощами Параскевы Иконийской, привезенные в Запорожье 19 сентября.

На вызов о проникновении в храм приехало два экипажа патрульных. Злоумышленников они задержали в храме. Мощи святой найдены возле входа в церковь - злоумышленник решил избавиться от них таким способом, увидев приезд патрульных.

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Мощи отдайне на хрен, а деньги прийдется вернуть.
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Они будут писать через попу и какать через пису .
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В какой части Библии христиане вычитали, что нужно поклоняться трупам или ( что ещё более пи...довато) частям трупов?
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Ксения, я извиняюсь, но в Библии ( если мы говорим о христианстве) нет конкретного указания насчёт грабежа именно церквей. Там просто написано " Не укради" без всяких уточнений.
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Я не дискутую на тему релігії,то власна справа для кожного-у що вірити, а в що ні.
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Для нормальных людей именно что плохой и лидер, и правитель. Но для стада баранов, коим является население россосии - отличнейший.!
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Расскажи это тем, кто вподъездах россосии лепит говносталагмиты зимой, подхуйловник. И бабкам тем, которым на дрова, чтоб не замёрзли, на ТВ ёпрст и Ко собирают.
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Эх, зрение подводит.
Я сначала прочитал, что злодеи украли 500 грн из пиджака святой
)))
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Супер!!!! И угнали мощи пьяного обмироточенного сторожа!
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Там вообще цыган какой-то. Нормальный бы человек на такое не пошёл. Смотрите внимательно концовку ролика.
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всьому свій час, щоб вдосталь тримати ,десь там в середині,а потім вибухнути,треба хай би чорти це все позабирали
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ничего святого!
стоп!
а может они под заказ... какому-нибудь депутату... в личную коллекцию, в личный храм?
так то совсем другое дело - ему (депутату) может нужнее ?
(грехи замаливать)
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Ну от вкрали б вони ти "мощи", ну що б вони з ними робили?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДвое мужчин пытались украсть мощи святой и ящик с пожертвованиями из церкви в Запорожье. ВИДЕО
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