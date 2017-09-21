 Двое мужчин пытались украсть мощи святой и ящик с пожертвованиями из церкви в Запорожье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, до приезда правоохранителей грабители успели забрать 500 гривен из пиджака охранника церкви, вскрыли ящик с пожертвованиями прихожан и раку с мощами Параскевы Иконийской, привезенные в Запорожье 19 сентября.
На вызов о проникновении в храм приехало два экипажа патрульных. Злоумышленников они задержали в храме. Мощи святой найдены возле входа в церковь - злоумышленник решил избавиться от них таким способом, увидев приезд патрульных. Смотрите также: "Обычное дело": российские туристы осквернили православную часовню на курорте в Болгарии. ФОТОрепортаж
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я сначала прочитал, что злодеи украли 500 грн из пиджака святой
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
стоп!
а может они под заказ... какому-нибудь депутату... в личную коллекцию, в личный храм?
так то совсем другое дело - ему (депутату) может нужнее ?
(грехи замаливать)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить