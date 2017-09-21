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Все про:граница (3281) допрос (1148) Медведчук (715) Наливайченко (888) СБУ (14927) Олег Богачук (636)

 Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Лидер партии "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня, 21 сентября, пришел на допрос в СБУ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Под зданием СБУ в Киеве проходит акция сторонников Наливайченко, который сегодня пришел на допрос. Активисты держат плакаты с лозунгами и флаги "Справедливости".

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В своем выступлении перед тем как пойти на допрос, Наливайченко заявил, что считает дело, по которому его вызвали сфабрикованным, а сам факт его допроса политическими репрессиями.

В свою очередь в пресс-центре СБУ сообщили, что главным следственным управлением Службы безопасности Украины расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины в ходе которого исследуются факты содействия сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности Украины, бывшим высокопоставленным чиновникам и руководителям правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014 - 2015 гг.

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"В указанном производстве, в частности, установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБ Украины организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" В. Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля. По данному факту одному из сотрудников СБ Украины вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины. В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего Председателя СБ Украины Наливайченко в связи с чем последний со строгим соблюдением требований, установленных действующим уголовным процессуальным законодательством Украины, был вызван на допрос в СБУ Украины", - сказано в сообщении.

Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 01

Митинг сторонников Наливайченко под СБУ.

Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 02Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 03Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 04Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 05Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 06

Наливайченко выступает перед тем как пойти на допрос.

Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ 07

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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а Медведчука кто-то допросил по этому факту? Или "его мертвейшество" трогать не положено?
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Швидше це медведчук весь час допитував порошковічей, перший вже злиняв у ростов, та другий теж може смикнути.
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Лена,проти Медведчука поки що доказів немає.Потрібні свідки,щоби довести його злочини.От процес запустили.викликали Наливайченка.
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а против кого доказательства вообще есть? их даже против Штепы не нашли.
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ага. Три раза. В сладких эротическо-сивушных бреднях "пизвизового"
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Они должны все уйти , и при власти , и прошлые .
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Поки демократичні сили між собою чубляться,виливають відра помиїв один на одного,ригіанали та москальска нечість завойовує симпатії.
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В 201ё4 году он зарубил проверку фирм сестры жены медведева(премьер РФ),потом выяснилось,что там работала,и была в долях его дочь!Теперь тут спалился ,"борец за правду" херов...
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а чего до сих пор никого не допрашивают тех кто до сих пор через с.Изварино из расии заезжает уже три года ?
А почему не допрашивают сеню бакая и сашу когана которые "руководили" Украиной в 2014 году и разрешили спокойно зайти армии шаломова(путина) в крым и даунбас??
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а кого-нибудь за три года посадили за убийство тисячи Украинцев на Майдане,назвавшиих "Небесной сотней"......назвали их так чтобы соврать и не показать масштаба убийств властью людей
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нееееее-е ...юля капительман она хорошая .............она за Украину только и думает!
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а фото то сколько не поленились воткнуть!
красиво очень))

А у меня все-равно покрасивее:
https://zpu.kr.ua/podiyi/4832-na-pokrovskomu-iarmarku-ie-vse-vid-solom-ianoho-bychka-do-stronhmen-shou-foto
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"как говорил один мой знакомый (покойник) - я слишком много знал." (Бриллиантовая рука)
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Где-то сегодня проскочила информация, что в Мариуполе соевые мародеры посадили на 13 лет паренька-пограничника, который открыл стрельбу по неостановившейся на КПП машины, следовавшей из Козломордии. Твари двуличные прикацапленные
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Сегодняшняя власть - кат народа должна быть распущена и пересажена в тюрьмы с конфискацией всего что они имеют в Украине. ОБЯЗАНЫ быть прописаны в КУ строки против олигархии и олигархов. Этот червь душ людских должен быть заколот. Изменить КУ по поводу парламента и презердента ОНИ НАМ НЕ НУЖНЫ. Начать строить народный "ФБР". Создавать и строить ДЕРЖАВУ по новой КУ из МОЛОДЕЖЫ -ПАТРИОТОВ. Такой план действия для спасения страны
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНаливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
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