 Наливайченко допрашивают как свидетеля по делу о незаконных пересечениях границы Медведчуком и экс-чиновниками в 2014-15 годах, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Под зданием СБУ в Киеве проходит акция сторонников Наливайченко, который сегодня пришел на допрос. Активисты держат плакаты с лозунгами и флаги "Справедливости".
В своем выступлении перед тем как пойти на допрос, Наливайченко заявил, что считает дело, по которому его вызвали сфабрикованным, а сам факт его допроса политическими репрессиями.
В свою очередь в пресс-центре СБУ сообщили, что главным следственным управлением Службы безопасности Украины расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины в ходе которого исследуются факты содействия сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности Украины, бывшим высокопоставленным чиновникам и руководителям правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014 - 2015 гг.
"В указанном производстве, в частности, установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБ Украины организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" В. Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля. По данному факту одному из сотрудников СБ Украины вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины. В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего Председателя СБ Украины Наливайченко в связи с чем последний со строгим соблюдением требований, установленных действующим уголовным процессуальным законодательством Украины, был вызван на допрос в СБУ Украины", - сказано в сообщении.
Митинг сторонников Наливайченко под СБУ.
Наливайченко выступает перед тем как пойти на допрос.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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А почему не допрашивают сеню бакая и сашу когана которые "руководили" Украиной в 2014 году и разрешили спокойно зайти армии шаломова(путина) в крым и даунбас??
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красиво очень))
А у меня все-равно покрасивее:
https://zpu.kr.ua/podiyi/4832-na-pokrovskomu-iarmarku-ie-vse-vid-solom-ianoho-bychka-do-stronhmen-shou-foto
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