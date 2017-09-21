 Нападать ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим, - Лукашенко. ВИДЕО

Отвечая на вопрос по поводу опасений накануне учений со стороны ряда западных политиков и военных, касающихся в частности того, что не все российские войска могут быть выведены с территории Беларуси, Лукашенко сказал: "Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские". Тем, кто предпринимал попытки дискредитации белорусско-российских учений, Президент посоветовал "хотя бы научиться это делать по-настоящему".
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Лукашенко подчеркнул, что при численности белорусской армии в 75 тыс. присутствие нескольких тысяч российских войск в Беларуси ничего бы не изменило.
"Если нам надо решать какие-то проблемы, мы их будем решать, и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси прежде всего начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И спустя некоторое время по замыслу и нашим военным планам сюда мгновенно подключаются части Вооруженных Сил России", - отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что попытка дискредитации была крайне непрофессиональной.
"Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы, и России, и наши, окажутся в местах своего постоянного пребывания", - сказал Александр Лукашенко. "Это даже комментировать неудобно. И это уже поняли те, кто этим (дискредитацией. - Ред.) занимался", - резюмировал он.
"Нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.
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Нагнет вас кацапня,сами просите.
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что бы от "по морде" со любой стороны прикрыться.
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Только тираж всего ДВА экземпляра
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і витри губи від обувного крему від чобіт шаломова (путіна)
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Як у Кіровограді відкрили виставку «Агроекспо» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
http://dozor.kr.ua/post/yak-u-kirovogradi-vidkrili-vistavku-agroekspo-fotoreportazh-2912.html
https://gre4ka.info/suspilstvo/39202-u-kropyvnytskomu-na-ahropromyslovii-vystavtsi-pochavsia-pokrovskyi-iarmarok-foto
http://dostyp.com.ua/novini/na-aghroiekspo-u-kropivnits-komu-naisil-nishi-liudi-ukrayini-vlashtuvali-stronghmien-shou-foto-1
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можешь потерять "лицо"
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Весь совок очнулся,украина предпоследняя, а лука все братаниями занимается.
Во первых пусть сначала все уедут.
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ВОеватель.
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«Ракетні війська стратегічного призначення були представлені бойовим розрахунком зі складу 14-ї ракетної дивізії, який здійснив навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» з космодрому Плесецьк (Архангельська обл.) по цілях на полігоні «Кура» (півострів Камчатка). Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення «Дмитрий Донской» Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування», - повідомив він.
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а они то могут и обидеться... развернуться... и остаться...
маши лучше платочком беленьким (вместе с Коленькой)
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