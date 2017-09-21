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Все про:Беларусь (2788) Лукашенко (1688) учения (2105)

 Нападать ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим, - Лукашенко. ВИДЕО

Попытка дискредитации белорусско-российских учений была крайне непрофессиональной.

Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня журналистам после наблюдения за ходом совместного стратегического учения "Запад-2017", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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Отвечая на вопрос по поводу опасений накануне учений со стороны ряда западных политиков и военных, касающихся в частности того, что не все российские войска могут быть выведены с территории Беларуси, Лукашенко сказал: "Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские". Тем, кто предпринимал попытки дискредитации белорусско-российских учений, Президент посоветовал "хотя бы научиться это делать по-настоящему".

Лукашенко подчеркнул, что при численности белорусской армии в 75 тыс. присутствие нескольких тысяч российских войск в Беларуси ничего бы не изменило.

"Если нам надо решать какие-то проблемы, мы их будем решать, и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси прежде всего начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И спустя некоторое время по замыслу и нашим военным планам сюда мгновенно подключаются части Вооруженных Сил России", - отметил белорусский лидер.

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Он подчеркнул, что попытка дискредитации была крайне непрофессиональной.

"Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы, и России, и наши, окажутся в местах своего постоянного пребывания", - сказал Александр Лукашенко. "Это даже комментировать неудобно. И это уже поняли те, кто этим (дискредитацией. - Ред.) занимался", - резюмировал он.

"Нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.


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Дядя Лукашенко,а кому вы на хер,кроме рф,вперлись?Ты и им в морду дашь?
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Да что ты скулиш , Лука ? Павлин петушиный .хвост расправил ! Вот мы сейчас каак .... Поздно ! Обосратушки ! Все , что ты мог - ты уже показал : и голую ж@пу , и отсос плешивому , и сдачу Белоруси в аренду - рабство вместе с населением ! А хорохорится , как целка-невидимка . Урод , подстилка хуйловская . Тошно ....
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В Лукашенка брати - міжнародні терористи, а це означає що торгівлю з Білоруссю потрібно припиняти і кордон перекривати!
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точно да кому они (упыри совковые) нафиг нужны ? "дать по морде"? вы сами свои людям даете по морде - когда тратите миллиарды на войну а не на развитие
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А если вам кацапня даст по морде,кто вас защитит,а?
Нагнет вас кацапня,сами просите.
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Чому це - нагне? Вона їх ВЖЕ нагнула! А просити немає кого, бо спочатку по кацапському прикладу була згорнута демократія, що спричинило відмову від співробітництва з бацькою країн західної демократії.
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луке надо бы и с Вейшнорией учения провести против ряшки,
что бы от "по морде" со любой стороны прикрыться.
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Пожалела твои войска, дурень картофельный, Вейшнория - отыгралась на кацапах. Так тебе бы заткнуться и не отсвечивать.
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А что оставят на базах хранения в Беларуси кантемировцы с таманцами ?
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А кто предполагаемый противник у вас господин Лукашенко?
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вершавия или как называется страна против которой воевали
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Выдуманная для учений «Запад-2017» страна Вейшнория
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Отнюдь не выдуманная. Это регион Гродно-Лида, где наиболее были сильны проевропейские настроения.
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по каким немцам? которые в Калининграде живут? по ним конечно страшно. адын народ все таки
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то, что минимум половина кацаских танков "потеряется" в беларусском федеральном округе - тут понятно без комментариев. расскажи лучше, прокладка хуйловская, как ты Гриба похищал.
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Брест не научил,,,, за неделю до фрицовской оккупации, с Бреста все совковое руководство сделало ноги ,погрузив на полуторки и телеги награбленное у сябров...
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Лукичь, покажи бронированный БелАЗ на запасных путях.
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Ты че, разве не знаешь? В Беларуси выпущен супер танк "Сталкер" 2Т. Круче чем "Засрата"
Только тираж всего ДВА экземпляра
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МОВЧИ біларуський аграном........
і витри губи від обувного крему від чобіт шаломова (путіна)
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Вейшнория приняла к сведения заявления президента Беларуси и заявила, что в случае нарушения государственной границы, вейшнорские ВС влупят, по самое не хочу)))
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Господи, Лука опять картошки с селедкой и молоком переело. Во-первых Баларашка и так уже сидит на кремлевском кую. Во-вторых кому вы нах. уперлись на вас нападать кроме Федорашки. и в третьих если НАТО на вас нападет то вы максимум можете по болотам попрятаться и оттуда наблюдать. И в четвертых не оттуда вы ждете беды.
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лука, перестань жрать водовку!!!
можешь потерять "лицо"
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Лука до сих пор в розовых очках поет песть о "братской росии", говорит - мы ответим, союзное государство и т.д.
Весь совок очнулся,украина предпоследняя, а лука все братаниями занимается.
Во первых пусть сначала все уедут.
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виродок який здав Білорусь з потрохами у московітське рабство, вдруг грізним военом став
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Лука, ну ты же понимаешь, что для кацапни вообще не вопрос организовать провокационное нападение на твоих погранцов, снабдив своих ихтамнетов украинскими нашивками. Тогда чего будешь делать?
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"При нападении на наши границы интересы !россии! и беларуси начинает защищать армия беларуси потом вступает россия", ~ это всё что нужно знать, это уже не Беларусь а белорашка!, лукашонко ~ это вассал пуйла.
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Выражение "дать по морде" может относится только к животным. Я всегда знал, как впрочем и все, что у людей есть - лицо. Папаня Лукашенко с папуней Путиным явно отнесли себя и свои народы к 🐵 животным. Ну что же, а чего же тогда мы хотим, 🤗 с кем мы имеем дело ?
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Необязательно, просто Лука дал понять что у беларусов "морды", любит видать свой электорат.
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Может он имел ввиду свою морду. Личиком там не пахнет.
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Ты сволочь сначала расскажи как так получилось что в твоей стране кацапы похитили гражданина Украины!? Не страна а проходной двор и распиздяйство.
ВОеватель.
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Морда у луки мудищева давно вся завафленая, ростов ждет.
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"...если нам, по-русски говоря, "дадут по морде..." А по-белорусски говоря как будет?Источник: https://censor.net.ua/v456270
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"Дать по морде" как-то не достаточно скрепно... Чисто по-русски там что-то про половой орган бабушки.
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Беларусь особо не нужна ни Америке, ни Европе, зато Америка и Европа очень нужны Беларуси. Вот когда она туда решит окончательно податься, как Украина, тогда и ощутит настоящие братские обьятия.
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Кто тебе даст по морде, ничтожество? Литва? Польша? Украина? Брыхло ты продажное. Твой злейший противник Рашка. Его ты больше всего и боишся, только в слух боишся сказать.
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это он имел ввиду - мол,не наклонят...а вот и наклонятель:Нападать ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3549
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Як цьому агроному подобається військова форма. Особливо маршальська. Полководець - підпутінець.
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А зачем на вас нападать, раися придет в жопу выедем и все будут довольны
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Была Беларусь европейской страной - без щавликов, махмутов, шакро-молодых...
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Непрофессионально???!!! .... Да тупо придурки!!! Ну как по замыслу штабных учений Беларусь отбиваясь от Вайшнории(где по логике сидят ТОЛЬКО белорусы), будет ее лупасить ядерными бомбами. Т.е по -дебильному - СЕБЕ под ногии!!!!
«Ракетні війська стратегічного призначення були представлені бойовим розрахунком зі складу 14-ї ракетної дивізії, який здійснив навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс» з космодрому Плесецьк (Архангельська обл.) по цілях на полігоні «Кура» (півострів Камчатка). Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення «Дмитрий Донской» Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування», - повідомив він.
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вслед отъезжающим колоннам гавкнул?
а они то могут и обидеться... развернуться... и остаться...
маши лучше платочком беленьким (вместе с Коленькой)
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А якщо дадуть по морді так що не встанеш..., тоді як???
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНападать ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим, - Лукашенко. ВИДЕО
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