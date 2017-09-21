 Российские наемники жалуются на бомбежку с украинских квадрокоптеров: "В "семерке" двое погибло. БМП прожгло самодельной бомбой". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, один из них, заявил о таком случае на позициях возле Докучаевскав в интервью российскому наемнику Евгению Скрипнику. Досье на Скрипника есть в базе "Миротворца
". Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры передали InformNapalm имена почти 800 террористов на Донбассе, включая кадровых российских военнослужащих
"Квадрокоптер восьмивинтовой сбросил самодельный кумулятивный снаряд на БМП. БМП он прожег, но машина особо не пострадала", - рассказывает российский оккупант.
В то же время, в разговоре упоминается еще один случай атаки с квадрокоптера на позициях "семерки" - 7-я мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса ВС РФ, в результате которой погибло два российских наемника. Читайте также: За прошедшую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 террористов, - ИС
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- доктор, у меня жена с ума сошла, или у нее белочка!
- да? а как вы поняли?
- по кухне черти скачут, а она не видит!
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