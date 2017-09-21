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 Киевские новости, Общество
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 Алексей Горбунов вновь покажет на киевской сцене спектакль "Черная шкатулка". ВИДЕО

25 сентября Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" вновь выступят в Киеве с музыкальным спектаклем "Черная шкатулка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Спектакль "Черная шкатулка" собирал аншлаги в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Запорожье, Днепре. 25 сентября Горбунов и группа "Грусть пилота" вновь представят его киевскому зрителю.
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Видео с репетиции спектакля "Черная шкатулка".

Темный кабинет, из которого в окружении музыкантов Алексей Горбунов, минимально меняя внешний вид, перевоплощается в персонажей разных поколений, разных возрастов и даже полов. И в такой камерной атмосфере, звучат стихи Геннадия Шпаликова; стихи современного украинского поэта Александра Кабанова, и истории чешского писателя Людвика Ашкенази.

Маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях, и, конечно, о надежде.

Монологи сопровождаются музыкальным наполнением. Зритель попадает в мир персонажей Алексея Горбунова и режиссера Юрия Одинокого. Звучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы, Утесова, Вертинского - это музыка, которая касается струн души.

Режиссер-постановщик: заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.
На сцене: народный артист Украины Алексей Горбунов.
Музыкальное сопровождение: группа "Грусть Пилота"

25 сентября 2017 года, 19:00,
Киевский Академический Молодой театр по адресу: ул. Прорезная, 17.

Приобрести билеты можно здесь.

Алексей Горбунов вновь покажет на киевской сцене спектакль Черная шкатулка 01
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какая красава, эта консерва уже недавно вскрылась!!!!
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Когда в Одессе ? Почти все артисты , которые мне нравились, по факту оказались и патриотами , и порядочными людьми.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиАлексей Горбунов вновь покажет на киевской сцене спектакль "Черная шкатулка". ВИДЕО
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