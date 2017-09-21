 Алексей Горбунов вновь покажет на киевской сцене спектакль "Черная шкатулка". ВИДЕО

Спектакль "Черная шкатулка" собирал аншлаги в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Запорожье, Днепре. 25 сентября Горбунов и группа "Грусть пилота" вновь представят его киевскому зрителю.
Видео с репетиции спектакля "Черная шкатулка".
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Темный кабинет, из которого в окружении музыкантов Алексей Горбунов, минимально меняя внешний вид, перевоплощается в персонажей разных поколений, разных возрастов и даже полов. И в такой камерной атмосфере, звучат стихи Геннадия Шпаликова; стихи современного украинского поэта Александра Кабанова, и истории чешского писателя Людвика Ашкенази.
Маленькие рассказы о любви, о войне, о женщине, о детях, и, конечно, о надежде.
Монологи сопровождаются музыкальным наполнением. Зритель попадает в мир персонажей Алексея Горбунова и режиссера Юрия Одинокого. Звучат песни Высоцкого, Бернеса, Окуджавы, Утесова, Вертинского - это музыка, которая касается струн души.
Режиссер-постановщик: заслуженный артист Украины Юрий Одинокий.
На сцене: народный артист Украины Алексей Горбунов.
Музыкальное сопровождение: группа "Грусть Пилота"
25 сентября 2017 года, 19:00,
Киевский Академический Молодой театр по адресу: ул. Прорезная, 17.
Приобрести билеты можно здесь.
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