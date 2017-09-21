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Все про:ДТП (6105) Киев (18224) смерть (5287) Укрпочта (87)

 Кровавое ДТП в Киеве: фура с прицепом насмерть сбила женщину. ВИДЕО

Трагедия произошла в Соломенском районе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, в столице произошло кровавое ДТП на ул. Липкивского.

ВНИМАНИЕ! Публикация содержит материалы, которые не рекомендованы к просмотру людям с неустойчивой психикой и лицам, не достигшим 18 лет.
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Грузовик "Укрпочты" с прицепом сбил женщину, которая переходила дорогу.
Сообщается, что она получила тяжелейшие травмы. Фактически, вся нижняя часть тела оказалось разможженной. При этом она оставалась в сознании еще 20 минут и умерла на месте происшествия.

На данный момент на месте ДТП работает полиция. Устанавливаются причины трагедии.

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Укрпочта положила глаз на Укргаз, однако пока перевозит только лес кругляк
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Сообщается, что она получила тяжелейшие травмы. Фактически, вся нижняя часть тела оказалось разможженой.Источник: https://censor.net.ua/v456256
Написали бы проще-травмы не совместимые с жизней, а то поэзия чуть ли не на месте смерти.
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То под трамваи попадают, то под грузовики укрпочты с прицепом... блин это всё хорошо заметный на улице тихоходный транспорт. Это насколько надо вообще быть невнимательным.
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Солнце с каждым днем все ниже и ниже. Утром и вечером такая встречная засветка, что не всегда увидишь, что надвигается на тебя или внезапно оказывается практически по курсу следования. А крутить головой по сторонам, чтобы осмотреться, и внимание концентрировать чего-то забываем...
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Ну и зачем читателю эта новость ?
йо бнутые какие-то редакторы
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Каждый день хожу через эти переходы, дурацкий поворот с Кирпы на Липковского, фуры Укрпочты очень лихо выезжают оттуда, буквально несколько дней назад еще подумал о плохом... и вот...
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После малолитражки пересесть на грузовик не всегда удается, чтобы тотчас забыть о том стиле вождения, который был, когда водитель гонял на "жигульне" да прочих "ланосов". Я не зарекаюсь от возможных неприятностей, но у меня вышло практически наборот. С крупной иномарки пересел на чуть поменьше. Пока что нормально.
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Кстати, светофор через Липковского дает пешеходу аж 20 секунд на такую дистанцию, я быстрым широким шагом как раз успеваю, а многих уже пропускают водители. Может хоть теперь увеличат время. Да, светофор на Кирпы в обе стороны водители игнорируют при явном отсутствии пешеходов, считая это место поворотом, а там ведь только поворот и есть.
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Увеличить надо, а тех кто укоротил отправить под прицепы.
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Журналист тебе фантастические сценарии писать.
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Никогда не писала нигде никаких комментариев, сейчас напишу.
Я так и знала, что рано или поздно ОНО кого-нибудь задавит.
Так как живу на этой улице, то в поле зрения фура Укрпочты попадалась не раз, благодаря поведению водителя или водителей (подозреваю, что таки водителя, очень надеюсь, что таких не много).
Первый случай был, когда я переходила дорогу - ОНО меня тоже чуть не переехало, пёрлось реально "по пятам", не могло подождать, пока люди перейдут дорогу.
Второй случай - стояли на красный свет на светофоре на Урицкого, ЭТО вылетело на переход и резко затормозило перед людьми, я ещё тогда подумала о том, как это он ещё никого не зацепил. У него просто зелёный свет загорается вместе с зелёным светом на пешеходном переходе. Чего он так резко вылетает, непонятно, то ли с педалью газа проблемы, то ли проблемы с головой.
Третий случай был, когда я была за рулём, не могла обогнать эту фуру, так как водитель "вилял" по дороге, не смотря в левое зеркало, пришлось ему сигналить.
Не знаю, это один и тот же товарищ или их там таких набирают "профессионалов", но то, что произошло сегодня - это не сложно было предугадать.
Мои соболезнования родным и близким погибшей.
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''1956 года рождения, могла бы 10-20 лет пожить'' вот где таких дебилов делают? журналист явно неадекват
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ну да. до 80 дожить это конечно уже близко к фантастике.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКровавое ДТП в Киеве: фура с прицепом насмерть сбила женщину. ВИДЕО
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