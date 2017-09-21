 Кровавое ДТП в Киеве: фура с прицепом насмерть сбила женщину. ВИДЕО

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Грузовик "Укрпочты" с прицепом сбил женщину, которая переходила дорогу.
Сообщается, что она получила тяжелейшие травмы. Фактически, вся нижняя часть тела оказалось разможженной. При этом она оставалась в сознании еще 20 минут и умерла на месте происшествия.
На данный момент на месте ДТП работает полиция. Устанавливаются причины трагедии.
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Написали бы проще-травмы не совместимые с жизней, а то поэзия чуть ли не на месте смерти.
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йо бнутые какие-то редакторы
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Я так и знала, что рано или поздно ОНО кого-нибудь задавит.
Так как живу на этой улице, то в поле зрения фура Укрпочты попадалась не раз, благодаря поведению водителя или водителей (подозреваю, что таки водителя, очень надеюсь, что таких не много).
Первый случай был, когда я переходила дорогу - ОНО меня тоже чуть не переехало, пёрлось реально "по пятам", не могло подождать, пока люди перейдут дорогу.
Второй случай - стояли на красный свет на светофоре на Урицкого, ЭТО вылетело на переход и резко затормозило перед людьми, я ещё тогда подумала о том, как это он ещё никого не зацепил. У него просто зелёный свет загорается вместе с зелёным светом на пешеходном переходе. Чего он так резко вылетает, непонятно, то ли с педалью газа проблемы, то ли проблемы с головой.
Третий случай был, когда я была за рулём, не могла обогнать эту фуру, так как водитель "вилял" по дороге, не смотря в левое зеркало, пришлось ему сигналить.
Не знаю, это один и тот же товарищ или их там таких набирают "профессионалов", но то, что произошло сегодня - это не сложно было предугадать.
Мои соболезнования родным и близким погибшей.
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