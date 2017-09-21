 СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего "данью" торговые точки, обслуживающие хасидов. ВИДЕО+ФОТО

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"Правоохранители установили, что злоумышленники требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника Рош а-Шана. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса 300 долларов США за "разрешение" на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани. По информации спецслужбы, депутат обложил "данью" большинство торговых точек ориентированных на обслуживание приезжих", - рассказали в ведомстве.
Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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деньги заберут и выпустят...
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о!
совсем ничего в жизни не понял...
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а я думаю.... откуда название гипермаркета...???
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Куда "прилипла" еще одна банкнота???
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ну так обрежте ему пей сы !
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"это какой то позор" -швондер ..председатель домкома
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