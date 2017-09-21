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Все про:горсовет (408) депутат (3036) СБУ (14925) Умань (195) хасиды (119) поборы (36)

 СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего "данью" торговые точки, обслуживающие хасидов. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с уманской местной прокуратурой Черкасской области разоблачила на взятке одного из депутатов городского совета и его помощника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители установили, что злоумышленники требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника Рош а-Шана. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал у владельца малого бизнеса 300 долларов США за "разрешение" на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани. По информации спецслужбы, депутат обложил "данью" большинство торговых точек ориентированных на обслуживание приезжих", - рассказали в ведомстве.

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Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего данью торговые точки, обслуживающие хасидов 01СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего данью торговые точки, обслуживающие хасидов 02СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего данью торговые точки, обслуживающие хасидов 03СБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего данью торговые точки, обслуживающие хасидов 04

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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та неее, просто предупредили... )
деньги заберут и выпустят...
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Он не человек, а бандит-рекетир. И свою жизнь он себе сам выбрал воровскую.
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нажиться на... евреях или торгашах-евреях?
о!
совсем ничего в жизни не понял...
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Хотел купить что нибудь получше, чем *Шкода*, а вот так СБУ *обломало* Пичалька
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Гюльчатай, открой личико, народ вправе знать соевых хеорев.
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почему соевых, в Черкасской рулит Юля. На один день но к власти друг перед другом бегут. И Именно от Юли. Парадокс
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Рош а - Шан...
а я думаю.... откуда название гипермаркета...???

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На втором фото сверху 6-ть 50ти баксовок... а на следующей в руках у "силовика" уже 5-ть.
Куда "прилипла" еще одна банкнота???
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еще, небось, на ночь сдавал помещения горсовета хасидам.
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улица,на которой "вяжут" недавно переименована с "Колменской" в "Андрея Кизила"... Героя Украины....в патриотичном месте вымогал.
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Писец сколько желающих после досрочных выборов зону топтать! Прийдется зеков селить по два на одной кровати, и расписать график, по четным спят представители БПП, по нечетным другие... А этому ваще повезло, с помощником на зону отправиться.
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теперь обкладывать данью будет СБУ с прокуратурой
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задержали депутата Уманского горсовета..........
ну так обрежте ему пей сы !
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видать ещё "щенок" во взятках...и берет всего лишь полтиниками......
"это какой то позор" -швондер ..председатель домкома
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Правильно. Крышевать прибыльные точки имеет право только сбу.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ с прокуратурой задержали на взятке депутата уманского горсовета, обложившего "данью" торговые точки, обслуживающие хасидов. ВИДЕО+ФОТО
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