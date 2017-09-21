 Пьяный водитель уснул во время оформления админпротокола в Запорожье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, патрульные остановили движущуюся машину на улице Вишневой, увидев неосвещенные задние номерные знаки.
Степень опьянения водителя была такой, что он еле удерживался на ногах и не ориентировался в пространстве. По убеждению водителя, он ехал домой на проспект Ленина, хотя двигался в совсем другом направлении. Смотрите также: "Убери эту херню, а то поломаю, бл#дь", - водители 15 фур пытаются избежать контроля веса на трассе в Николаевской области. ВИДЕО
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аж в сон склонило
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