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 Происшествия, Общество
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 Пьяный водитель уснул во время оформления админпротокола в Запорожье. ВИДЕО

Пьяный водитель в Запорожье уснул во время оформления админпротокола патрульными полицейскими.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, патрульные остановили движущуюся машину на улице Вишневой, увидев неосвещенные задние номерные знаки.

Степень опьянения водителя была такой, что он еле удерживался на ногах и не ориентировался в пространстве. По убеждению водителя, он ехал домой на проспект Ленина, хотя двигался в совсем другом направлении.

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Як не соромно. Людина всю ніч за кермом просиділа, втомилася а ви бухий, бухий...
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теперь звизда! главное хоть беды не наделал....
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Без переводчика или приличной дозы алкоголя ,для выравниваня интеллекта,не понять , что водитель говорит
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Ну а куда уже торопиться если оформляют, можно уже и подремать.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяный водитель уснул во время оформления админпротокола в Запорожье. ВИДЕО
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