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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (18219) офис (93) Нацполиция (8799) реконструкция (198)

 Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции. ВИДЕО

Новый и современный офис Нацполиции вскоре появится в Голосевском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, завершение строительства планируется на 2018 год.

При реконструкции полностью изменят интерьер помещения и условия работы следователей. Планируется полное обновление личного состава полицейского участка. Набор новых сотрудников уже начат и на одно место в районном полицейском участке претендует уже три кандидата.



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это все хорошо, но нужно чтобы была ответственность за откровенное вранье свидетеля,подозреваемого и т.д.
+ адвокат не должен иметь встречи ДО допроса, не быть отмазчиком от преступления, а должен просто следить и консультировать про процессу...
но самое главное - это вранье в лицо следователю...
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Главное, что в статье не сказано по кабинеты уголовного розыска))) Их ни в коем случае нельзя делать прозрачными. Верхний этаж здания и чердак переоборудованный под комнату допросов - саме то
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Побудують новий сучасний відділ поліції, а сидіти там будуть "Аброськіни та Голубани".
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Комната с красным фонариком для Деевой....Клетка для Кивы....
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а толку, якщо в тому відділі поліції знову поселеться Ківа зі своєю групіровкою
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-- Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом, заявил руководитель концессии Ипполиту Матвеичу (с)
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не много позитива с утра:

Вейшнория показала высший класс! Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции - Цензор.НЕТ 447
Потери противника:
- Командующий ВДВ рф генерал-полковник А. Сердюков;
- заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор В. Кочетков;
- помощник главкома ВДВ
- адъютант главкома ВДВ
- три журналиста-пропагандиста;
- корвет класса «Неустрашимый»;
- стратегический бомбардировщик Ту-22М3;
- учебно-боевой самолёт ЯК-130;
- машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3».
(Думаю, потери значительно приуменьшены, то есть скрыто всё то, что удалось хоть как-то скрыть)...
Результатами учений "Запад-2017" удовлетворены! (с) )))
© Амина Окуева Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции - Цензор.НЕТ 447
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да мы эти новости еще ночью обмыли. Запаздываете, сударь
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да, что то отстаю .. ну хорошие новости, можно и еще раз
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Прозрачная пыточная и травкоподбрасывательная тоже будут?
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Таким ватнорогим, как ты, что ни делай - все не так и плохо будет. Все ждете своего сЦаря ростовского или колясочницу
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порохобот это уже матерное слово, да бомбанись ты уже головой об стенку. Ты что не в Украине живёшь, а родственники твои? Работа и методичка такая? Ну иди за карамелькой....
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То есть построят новый бордель для старых перекрашеных блядей???
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А детский уголок держать детей?
Это тех что просили есть на улице?
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Я вот тоже не понимаю,детский уголок зачем?
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В Польше такого нет?

С 2006 года в полицейских участках Берлина открываются "комнаты спокойствия". Комнаты оформлены в теплых тонах, мебель жилая, а не офисная - уютные диваны, кресла, есть игровой уголок для детей. Эти комнаты для принятия показаний от жертв или свидетелей сексуального, домашнего насилия. Для создания не официальной атмосферы, полицейские, работающие с жертвами в таких комнатах не носят формы.
"Раньше мы были сконцентрированы на поимке и наказании преступника. Сейчас мы хотим сосредоточить свое внимание на жертве. Комнаты призваны по возможности уменьшить стресс, полученный жертвой или свидетелем насилия, помочь расслабиться и избавиться от дальнейших страхов. Мы обязаны не просто поймать преступника, но и оказать жертве психологическую и моральную поддержку." (из рассказа немецкого полицейского)
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Представьте ни разу не был в полиции , ни в Польше, ни в Германии.
А любопытства сходить посмотреть нет
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В наше время необязательно где-то присутствовать, чтобы знать о том, что там есть.
Ну а насчет кормежки, в той же Германии сейчас прибавилось желающих на халяву покушать.
Как-то решают они эту проблему.
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Если в Украине в таких уголках ещё и кормить будут,народ подтянется.
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да, как жить-то тяперь...
Пошел в сральник - а там зрада...
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Потемкинская дяревня от НКВДешника с тридцатилетним стажем?
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Бе бе бе бе бе, критикуют Саакашвили, а идею слямзили...Ну чтоб потом при полной опе в сиране говорить что у нас уже как в Грузии!
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Саакашвили уже не критикуют, ему уже статью рисуют...
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Всего лишь штраф или 15 суток....И я написал что аваков бе бе бе критикует....Саакашвили просто говорит открыто правду.
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И на медицину денег не надо...сокращаем население и увеличиваем надсмотрщикам полицаям зарплаты. Куда идём?.....
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Остановились уже, или вернее ,остановили, как лошадь - хомут и узда, но полиция должна бьіть єкипирована, украинская лошадь не кацапская, если взбрьікнет - мало не покажется.
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я предлагаю еще и прозрачные одежды... всем!
ну если не додумались карманы на форме зашить
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Какая тьі умница, прозрачньіе карманьі для полиции -гениальная идея!!!
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Ну вы еще рентген запросите! Чтоб уж совсем на одну зарплату ?
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Да я бьі запросила,но купят то за мою и вашу зарплату,а она у меня одна.
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так нужно все райотделы сделать прозрачными, а не один показушный.
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нужно, чтобы деятельность была прозрачной. а на кабинеты плевать.
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а может то детская комната для малолетних преступников так называется
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и в уголочке (другом, не детском!) - мини-мини наливайку (ну кому корвалол, кому... не совсем корвалол, люди то разные на огонек забегут)
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Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции.
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Это показушный пиар от хитрожопой шоблы, такой же как присутствие и пиар спич порошенко на открытии перекрашенных школ.

И до тех пор, пока главный мусор страны Аваков управляет силовыми структурами, а Нацполицией донецкий мусор сепаратист Аброськин - толку не будет.




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Теперь все вопросы будут решать ходоки от замов за пределами прозрачных кабинетов. Пока не изменится отношение к жизни - сложно верить в , что это приведет к изменениям в отношении к гражданам и расследуемых дел
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В связи с этим вспоминается баянный анекдот про эффективность перестановки мебели в борделе....
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надо бы еще прозрачную мерию с прозрачными кабинетами... что отдел, они статисты..., а вот в мерии - настоящие лицедеи...
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Показуха в стиле Мишико. И не стыдно тырить идеи у человека которого выгнали?
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Читаючи коменти можно зробити висновок, що рейтинг поліції не тільки не виріс а упав. Суспільство не довіряє МВС. Все ця бутафорія нічого не варта ніж довіра народу, якої на жаль немає у мусорил. То що 70 % патрульної поліції хвори люди це вже ясно. Потрібно змінювати систему навчання та терміни. Дуже прикро що ти люди які не мають довіри у громадян керую МВС. Всі порядні пішли а ти хто заплатив залишились
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Ты за все суспільство не тяни.
Я довіряю, і багато мої друзів і знайомих теж.
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и харя жирного мусора на 4-й минуте 45-й секунде. гарант новизны "новой" полиции.
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Для окончания РЕФОРМЫ "НОВОЙ полиции" осталось выделить сто мульонов доляров, для строительства стеклянных кабинетов. Вот тогда мы точно заживем!
Вот только за чей счет этот банкет, походу Авакян решил не только рюкзаками промышлять, но и на строительстве стеклянных кабинетов "заработать".
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Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции.

Плять и еще Михо не прав
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Во власти уголовники а силовики это их подразделения.И хоть прозрачно хоть закрыто мент останется слугой преступников.Уже меняли от президента до мента а пейсатая опг все равно ставит везде своих преступников.Уничтожать необходимо всю систему и ее преступников,пособников и сторонников.То есть строить страну с нуля и с сотрудниками никогда не бывших во власти с законом о отзыве избираемых должностей и ревизией законов сделанных под уголовников.
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Принцип кулинарного искусства от нашей власти:
У вас протух борщ? Добавьте в него стакан свежей картошечки и бурячка. Дайте настояться пару дней. Если борщ все так же воняет - добавьте еще свежей картошки и бурячка. Обильно разбавьте водой из крана. Повторяйте эти рекомендации, пока борщ не станет ароматным и свежим
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции. ВИДЕО
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