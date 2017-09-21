 Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, завершение строительства планируется на 2018 год.
При реконструкции полностью изменят интерьер помещения и условия работы следователей. Планируется полное обновление личного состава полицейского участка. Набор новых сотрудников уже начат и на одно место в районном полицейском участке претендует уже три кандидата.
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+ адвокат не должен иметь встречи ДО допроса, не быть отмазчиком от преступления, а должен просто следить и консультировать про процессу...
но самое главное - это вранье в лицо следователю...
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Вейшнория показала высший класс!
Потери противника:
- Командующий ВДВ рф генерал-полковник А. Сердюков;
- заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор В. Кочетков;
- помощник главкома ВДВ
- адъютант главкома ВДВ
- три журналиста-пропагандиста;
- корвет класса «Неустрашимый»;
- стратегический бомбардировщик Ту-22М3;
- учебно-боевой самолёт ЯК-130;
- машину управления БЛА комплекса РБ-341В «Леер-3».
(Думаю, потери значительно приуменьшены, то есть скрыто всё то, что удалось хоть как-то скрыть)...
Результатами учений "Запад-2017" удовлетворены! (с) )))
© Амина Окуева
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Это тех что просили есть на улице?
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С 2006 года в полицейских участках Берлина открываются "комнаты спокойствия". Комнаты оформлены в теплых тонах, мебель жилая, а не офисная - уютные диваны, кресла, есть игровой уголок для детей. Эти комнаты для принятия показаний от жертв или свидетелей сексуального, домашнего насилия. Для создания не официальной атмосферы, полицейские, работающие с жертвами в таких комнатах не носят формы.
"Раньше мы были сконцентрированы на поимке и наказании преступника. Сейчас мы хотим сосредоточить свое внимание на жертве. Комнаты призваны по возможности уменьшить стресс, полученный жертвой или свидетелем насилия, помочь расслабиться и избавиться от дальнейших страхов. Мы обязаны не просто поймать преступника, но и оказать жертве психологическую и моральную поддержку." (из рассказа немецкого полицейского)
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А любопытства сходить посмотреть нет
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Ну а насчет кормежки, в той же Германии сейчас прибавилось желающих на халяву покушать.
Как-то решают они эту проблему.
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Пошел в сральник - а там зрада...
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ну если не додумались карманы на форме зашить
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Это показушный пиар от хитрожопой шоблы, такой же как присутствие и пиар спич порошенко на открытии перекрашенных школ.
И до тех пор, пока главный мусор страны Аваков управляет силовыми структурами, а Нацполицией донецкий мусор сепаратист Аброськин - толку не будет.
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Я довіряю, і багато мої друзів і знайомих теж.
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Вот только за чей счет этот банкет, походу Авакян решил не только рюкзаками промышлять, но и на строительстве стеклянных кабинетов "заработать".
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Плять и еще Михо не прав
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У вас протух борщ? Добавьте в него стакан свежей картошечки и бурячка. Дайте настояться пару дней. Если борщ все так же воняет - добавьте еще свежей картошки и бурячка. Обильно разбавьте водой из крана. Повторяйте эти рекомендации, пока борщ не станет ароматным и свежим
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