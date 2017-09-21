 Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом". ВИДЕО

"Находясь с рабочим визитом в США, хотел бы поприветствовать участников Украинского финансового форума, который собрал сегодня в Украине специалистов по финансам и экономике из разных стран мира. Статистика свидетельствует, что худшее в украинской экономике уже в прошлом. Потерпев мощнейший удар - из-за войны, агрессивного закрытия Россией до недавнего времени крупнейшего нашего рынка и даже блокады экспорта в третьи страны, - мы не просто выстояли, не просто избежали дефолта, а заложили основу для устойчивого развития, - считает он. - Наша задача - объединить усилия для продолжения реформ. Государство должно защищать бизнес, дать ему свободно работать, обеспечить защиту инвестиций. А бизнес со своей стороны наращивать прибыли, честно платить налоги и создавать новые рабочие места".
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готовы они ехать уже четвертый год, вот только поголовная коррупция во власти мешает им это делать.
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Справа бердянського прикордонника, який в 2014 році став одним з учасників смертельного інциденту на блок-посту в районі Маріуполя, створює прецедент з неприємним запахом для всієї країни, яка протистоїть зовнішньої агресії.
http://uzv.org.ua/2017/09/12/berdyanskomu-prikordonniku-dali-13-rokiv-vyaznitsi-za-borotbu-z-teroristami/
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ПЕДЯ!!! А ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ ОЛИГАРХИ НЕ ВКЛАДЫВАЮТ СВОИ НАВОРОВАННЫЕ СРЕДСТВА В УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ?
ТЫ ДУМАЕШЬ, В АМЕРИКЕ И НА ЗАПАДЕ - ДУРАКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВИДЯТ КАК ТВОИ СУДЫ ОТПУСКАЮТ МЕГА КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД ЗАЛОГ, ВМЕСТО ТОГО, ШОБЫ ИХ САДИТЬ НА ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ СРОКИ.
ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ ИНВЕСТОРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ ВИДЯТ, ШО В УКРАИНЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА?
ПОКА В УКРАИНЕ НЕ ЗАРАБОТАЮТ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СУДЫ, И НЕ НАЧНЕТ ВЕСТИСЬ РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР НЕ ЗАЙДЕТ В УКРАИНУ!!!
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Пришлось внучке любимого дедушку хоронить.
В похоронном бюро ей и говорят, деду, как ветерану, положен один бесплатный венок и бесплатная надпись на ленточке - и показывают на самый зашморганный, куцый и облезлый венок.
- Какую надпись написать?
- Михаилу Ивановичу - от родного государства…
- Вы издеваетесь?
- От кого венок от того и надпись! А если текст измените - пожалуюсь в мерию
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Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят, они будут так же трудны.
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кількість населення скорочується, то для олігархів не має значення
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Улыбнул его пиз**ж о кредитном рейтинге Украины, который поднялся на одну ступеньку от неизбежного дефолта, до очень вероятного дефолта, а по его словам этот рейтинг выше ДОВОЕННОГО уровня. Он что всех дебилами считает?!!
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А сейчас это "движение от худшего к лучшему" можно коротко назвать ГИБРИДНЫМ ГЕНОЦИДОМ населения Украины
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підвищення цін на 100% дає приріст ВВП на 2.4% за цей рік
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