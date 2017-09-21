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 Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом". ВИДЕО

Президент обратился к участникам бизнес-форума.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Президента Петра Порошенко, глава государства обратился к инвесторам и предпринимателям.

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"Находясь с рабочим визитом в США, хотел бы поприветствовать участников Украинского финансового форума, который собрал сегодня в Украине специалистов по финансам и экономике из разных стран мира. Статистика свидетельствует, что худшее в украинской экономике уже в прошлом. Потерпев мощнейший удар - из-за войны, агрессивного закрытия Россией до недавнего времени крупнейшего нашего рынка и даже блокады экспорта в третьи страны, - мы не просто выстояли, не просто избежали дефолта, а заложили основу для устойчивого развития, - считает он. - Наша задача - объединить усилия для продолжения реформ. Государство должно защищать бизнес, дать ему свободно работать, обеспечить защиту инвестиций. А бизнес со своей стороны наращивать прибыли, честно платить налоги и создавать новые рабочие места".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает идею реформирования ООН, - Порошенко
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небольшое уточнение - лучшее в прошлом, а худшее в настоящем
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из того материала что я нарыл в Ютубе к нам готовы ехать фины,шведы,датчане и итальянцы с норвежцами и Канада,с которой уже зона свободной торговли.
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а чего бы тебе порохобот не дать ссылку, шобы другие не "рыли"


готовы они ехать уже четвертый год, вот только поголовная коррупция во власти мешает им это делать.




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Предприниматели и инвесторы не такие дураки,как ты думаешь...Убожество...
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Бердянського прикордонника Сергія Колмогорова визнали винним в умисному вбивстві і перевищенні службових повноважень. Боєць в 2014 році відкрив вогонь по автомобілю, що не побажав зупинитися на блокпосту.
Справа бердянського прикордонника, який в 2014 році став одним з учасників смертельного інциденту на блок-посту в районі Маріуполя, створює прецедент з неприємним запахом для всієї країни, яка протистоїть зовнішньої агресії.

http://uzv.org.ua/2017/09/12/berdyanskomu-prikordonniku-dali-13-rokiv-vyaznitsi-za-borotbu-z-teroristami/
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Это как в кино - Эх, Марфуша, нам ли быть в печале!
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Это сказал человек открывающий школы (не новые, просто перекрашенные), детские площадки, лагеря, а в скором будущем подземные переходы, автобусные остановки, наливайки, ганделыки и места стоянки плечевых....
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Барон Ротшильд и кго знаменитые менеджеры уже давно в Украине и я не думаю что он свалит.
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Про инвесторов это Петя загнул...нафиг им конкуренты с эвропейскими технологиями?...кого они будут покупать за кило гречки на выборах?
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Кондитеру принадлежат более 100 предприятий по всему миру.Не завидуйте,у Трампа более 500 по всему миру.У Крысиного КГБэшного педофила нет ни одной.всё на подставных Хмырях числится, РОЛДУГИН рулит.
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Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом".
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ПЕДЯ!!! А ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ ОЛИГАРХИ НЕ ВКЛАДЫВАЮТ СВОИ НАВОРОВАННЫЕ СРЕДСТВА В УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ?

ТЫ ДУМАЕШЬ, В АМЕРИКЕ И НА ЗАПАДЕ - ДУРАКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВИДЯТ КАК ТВОИ СУДЫ ОТПУСКАЮТ МЕГА КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД ЗАЛОГ, ВМЕСТО ТОГО, ШОБЫ ИХ САДИТЬ НА ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ СРОКИ.

ИЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ ИНВЕСТОРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ ВИДЯТ, ШО В УКРАИНЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА?

ПОКА В УКРАИНЕ НЕ ЗАРАБОТАЮТ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СУДЫ, И НЕ НАЧНЕТ ВЕСТИСЬ РЕАЛЬНАЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР НЕ ЗАЙДЕТ В УКРАИНУ!!!



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Пришлось внучке любимого дедушку хоронить.
В похоронном бюро ей и говорят, деду, как ветерану, положен один бесплатный венок и бесплатная надпись на ленточке - и показывают на самый зашморганный, куцый и облезлый венок.
- Какую надпись написать?
- Михаилу Ивановичу - от родного государства
- Вы издеваетесь?
- От кого венок от того и надпись! А если текст измените - пожалуюсь в мерию
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А рост цен на продукты за последние 2 мес, рост цен на бензин, газ для автомобилей, а это значит подорожает опять всё т.к. доставка подорожает, кроме того впереди 2018, 19 год пик выплат по внешним займам для Украины больше 5 млрд.$.
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В принципе Порошенко прав. Проведут реформу в медицине и образовании, пенсии с 65 лет, продажа земли. Бюджет избавиться от значительной части расходов. Останутся расходы на госаппарат, армию, МВД, спецслужбы ну по мелочам ещё типа поддержки молодёжи. Ну это уже будет не Европа.
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Пэця лукавит...Подъём украинской экономики, начнётся с приходом в страну крупного капитала, с мировым именем...Так в Китае произошло, в Польше...Рошенки экономику не поднимут..Останется европейское лидерство по бедности народа, при самом богатом президенте Европы.
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а он не прийдёт..нет гарантий неприкосновенности частной собственности, налоговое законодательство одно из самых печальных в мире, коррупция, криминогенная ситуация..и много ещё всяких бонусов..
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Порохоботики песню запевай :
Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят, они будут так же трудны.
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патологический врун и патологический сікун главные черті а сори и патологически жаден воробья за гривну в поле загоняет
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На вынос" фразы произносятся как бы в "европейском контексте" , а внутри "вопросы решаются" по- своему...? "Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом". Сообщается, что "СБУ заблокировала назначение Станчака главой "Укртрансгаза"... Ранее "партия и правительство" один за другим вышибала " не мытьем так катаньем" неудобных членов Наглядовой рады НАК "Нафтогаз Украины"... Фактически продолжается наступление на главный энергетический ресурс страны. Президент Украины провозгласил курс "в Европу"... Возможно и происходит постепенный дрейф страны подальше от России. Но примеры того, как в РФ разделили ресурсы заразительны: кому Роснефть, кому Газпром, кому алюминий....Спецслужбы, прокуратуры, суды.... в этом неправедном деле играли там ключевую роль.. Кто-то желает стать в Украине как Сечин, или Миллер, или...???
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Худшее в украинской экономике -- это Порошенко.
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Судя по моему бизнесу "Худшее в украинской экономике уже в прошлом" П.Порошенко.
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Может для инвесторов и предпринимателей (те же олигархи и бизнесмены) позади, только вот для народа все еще впереди. Олигархия разделила экономику от народа для себя, также и бюджет. Один бюджет для народа -нищеброда-10%, все остальное для себя родимых. Как вы считаете долго проживем как нация?
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загнули тарифи, і економіка олігархів запрацювала, а те що
кількість населення скорочується, то для олігархів не має значення
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Заманивает..Видать совсем наивные лошки перевелись..
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Как там в песне - тяжелые годы уходят и т.д...
Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом" - Цензор.НЕТ 5506
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Худшее в украинской экономике-это коррупция во всех ветвях власти.И при Петре Алексеевиче,как видим,это не в прошлом.
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Циничная брехливая тварь. Полную жопу превозносит как дясягненя.
Улыбнул его пиз**ж о кредитном рейтинге Украины, который поднялся на одну ступеньку от неизбежного дефолта, до очень вероятного дефолта, а по его словам этот рейтинг выше ДОВОЕННОГО уровня. Он что всех дебилами считает?!!
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Самое худшее в украинской экономике - её тотально олигархическое устройство. То есть сколько-нибудь больших честных денег у нас не бывает. И ничего не делается собственно для страны и державы. А всяческие ахметовы с бойками и фирташами без всякой опаски не таясь продают нашу Родину первому встречному бандиту, которым оказался смрадное ничтожество, закомплексованный плюгавый коротышка-педофил - вонючее таврическое )(уйло. (Это для вменяемых людей рост - обычная индивидуальная особенность, но моральному уроду это «глубоко интимно»). Но самое главное отсюда: никто не может заработать - ни для себя, ни для своих близких и не «зарады суспильного добра»; «наша» власть не может быть другой, чем «кровь от крови, плоть от плоти» класса-гегемона - криминальной олигархии. Один вопрос оставляю для себя открытым в силу своей душевной слабости: хватит ли властвующим ворюгам ума не красть у иностранцев, пытающихся запустить у нас «отвёрточные производства» или всё-таки алчность перевесит?
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Государство должно не только бизнесс защитить, но и о гражданах (налогоплательщиках) заботиться.
А сейчас это "движение от худшего к лучшему" можно коротко назвать ГИБРИДНЫМ ГЕНОЦИДОМ населения Украины
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блок п.патріотів) знайшли щось нове в макро))економіці -
підвищення цін на 100% дає приріст ВВП на 2.4% за цей рік
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаПорошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом". ВИДЕО
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