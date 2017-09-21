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 Политика Украины
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Все про:Ивано-Франковск (618) Нацполиция (8799) футбол (3198)

 Беспорядки на футболе: в Ивано-Франковске жгли файеры и бросали в полицию. ВИДЕО

По фактам нарушений правопорядка на стадионе "Рух" в Ивано-Франковске во время между местной командой "Прикарпатье" и львовскими "Карпатами" на Кубок Украины полиция открыла два уголовных производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции области.

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После поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики начали хулиганить и бросать файеры. Матч был приостановлен.

Когда ФК "Прикарпатье" со счетом 2:1 выиграл у львовских "Карпат", еще в конце игры фаны начали сходить с трибун, несмотря на ограждения, вышли на поле, начали поджигать файеры и бросать камнями в правоохранителей, пытаясь силой прорвать "границу".

В результате трое сотрудников полиции получили телесные повреждения. Других обращений пострадавших в полицию не поступало.

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Отмечается, что порядок и безопасность во время игры обеспечивали около 300 сотрудников подразделений ГУНП в области, управления патрульной полиции г. Ивано-Франковск, военнослужащие Национальной гвардии. также помощь оказывали представители общественных организаций.

Сведения по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.3 ст.296 (Хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.
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Недаром предыдущая преступная власть болельщиков прессовать начала...
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Минус ещё один клуб, что уже очевидно. "Карпаты"... А жаль.
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Федецкий получил,а надо бить рыло Дыму,хотя он уже не вернется в Украину..))
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Батальон "Прикарпаття"? Герої, герої! Бычье тупорылое...
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При тому, що у кацапа в методичці так написано.... Українською. А слово "бычье" навіть перекласти не вміє.
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Тем у кого дохуя энергии, в стране открытый доступ места, где можно себя очень не плохо проявить... в АТО например эта прыть, задор и удаль не помешала бы...
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Играть сцут в Мариуполе, а ментов биздят в ипано-франковске. Парадокс...
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Франківськ вибач, у Львові також є дикі рагулі!!!!!!
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Не вважаю цю конкретну групу ультрас показовим портретом вболівальника "Карпат". Їх (ультрас) серед вболівальників відсоток не великий. За те гучний. Влаштували такий дебош, до якого наше місто не звикло. Хоч готувались, але не оцінили потенційних загроз. Але, вважаю, все вляжеться, і всі помиряться.
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От большого ума рукам ногам нечем заняться...
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Це гідна оцінка рівня гри і самовіддачі "команди" від її фанів!
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Ще в новинах не з'явилась інфа, що фани догнали згодом автобус "Карпат" під Львовом і натовкли пики за "чудову гру" своїм "кумирам". Зараз в Пустомитах в СІЗО сидять .
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https://zaxid.net/nezadovoleni_rezultatom_matchu_fanati_karpat_zupinili_avtobus_iz_gravtsyami_na_vyizdi_do_lvova_n1436930
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потом эти "херои" будут в засцаных забегаловках рассказывать " як ми мусорам піздюльов на стадіоні вломили " .......обычное бычье которого везде хватает...
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Ось так ходити з дітьми та жінками на стадіон.Дати один раз мендюлєй та так ,щоб іншим не захотілось.
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Мочи ментов! Мусора не люди.(с)
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Коли покидали стадіон, вже нацгвардія відгороджувала футболістів "Карпат" від їх же ультрас. Футболісти бігом забігли в автобус, той зразу рвонув, а нацгвардійці бігли по обидва його боки. Виглядало все це і інше зовсім не властиво спокійному Франківську.
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Я не розумію що робиться з фан рухом у Львові!їх немов би підмінили,вони почали явно деградувати і мені здається що не просто так!я завжди підтримував фан рух в Україні тому що вони це ті єдині які з командами до кінця!але то що робили вчорашні "завжди вірні" то це або клініка або зрада?як що прийшла вказівка мочити Карапати то ці вірні роблять все що б зробили це яко мога швидше!вчора не було за що нападати на футболістів тому що вони по полю не ходили а віддавалися повністью,інша справа що гри не має!як і не має зіграності!але це вже провина не футболістів а того шнобеля який довів наші карпати до такого стану тай ще й і пропхав свого синочка!як що "вірні"цього не бачуть то краще хай будуть не вірні,команда від цього не постраждає!всі вболівають коли команда виграє але дуже мало хто може бути з командою коли такі проблеми!та й вчорашній судья зробив свій вклад що б спровокувати тих бідолаг на такі вчинки а ті не від великого розуму відірвалися на тих на ких їм було легче!я що ви такі герої то чому ви простим вболівальникам вчора зірвали свято?а пан дячук перебував у тепличних умовах плював на вас і на всіх навколо!саме воно має бути викинено з клубу!тому що воно займається командою і довело її до того стану який ми маємо на сьогодні!чого тільки варті ті туристи з якими підписали контракти я які за рівнем могли би грати в чемпіонаті області!
Фани ще недавно були нашою гордісью а вже зараз це ганьба!ні розумі ані вихованності в них я не бачу!!!а ці петарди і дим це вже рагулізм!фаери при перфоменсі це покрайній мірі гарно!а дим і пітарди це що?полігон?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБеспорядки на футболе: в Ивано-Франковске жгли файеры и бросали в полицию. ВИДЕО
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