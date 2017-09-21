 Беспорядки на футболе: в Ивано-Франковске жгли файеры и бросали в полицию. ВИДЕО

После поражения львовской команды в первом тайме ее болельщики начали хулиганить и бросать файеры. Матч был приостановлен.
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Когда ФК "Прикарпатье" со счетом 2:1 выиграл у львовских "Карпат", еще в конце игры фаны начали сходить с трибун, несмотря на ограждения, вышли на поле, начали поджигать файеры и бросать камнями в правоохранителей, пытаясь силой прорвать "границу".
В результате трое сотрудников полиции получили телесные повреждения. Других обращений пострадавших в полицию не поступало.
Отмечается, что порядок и безопасность во время игры обеспечивали около 300 сотрудников подразделений ГУНП в области, управления патрульной полиции г. Ивано-Франковск, военнослужащие Национальной гвардии. также помощь оказывали представители общественных организаций.
Сведения по этим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч.3 ст.296 (Хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.
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Фани ще недавно були нашою гордісью а вже зараз це ганьба!ні розумі ані вихованності в них я не бачу!!!а ці петарди і дим це вже рагулізм!фаери при перфоменсі це покрайній мірі гарно!а дим і пітарди це що?полігон?
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