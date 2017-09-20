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 Деятельность "реабилитационного центра", в котором незаконно удерживали около 100 человек, прекращена в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники полиции совместно с прокуратурой разоблачили в Запорожской области Центр реабилитации нарко- и алкозависимых лиц, в котором людей удерживали против их воли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"К совершению уголовного преступления и организации незаконной деятельности причастны мужчины - 1987, 1984, 1980 и 1972 года рождения. Они создали на территории города Запорожье Центр по реабилитации лиц с наркотической и алкогольной зависимостью. Центр не является врачебной учреждением, не имеет соответствующих документов и медицинских работников. На самом деле лечением "пациентов" никто не занимался. Их незаконно лишали свободы и удерживали с применением психологического и физического насилия", - говорится в сообщении.

Деятельность реабилитационного центра, в котором незаконно удерживали около 100 человек, прекращена в Запорожской области, - Нацполиция 01

Располагалась эта организация по пяти адресам, в помещениях фигуранты удерживали около 100 человек разного возраста, пола и из разных городов Украины. В большинстве случаев инициаторами "лечения" становились родственники, которые платили за содержание от 2,5 до 3,5 тыс. грн в месяц.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Забирали паспорта и заставляли работать на стройке, - на Днепропетровщине из "реабилитационных центров" освободили 87 человек, - Нацполиция. ВИДЕО

Деятельность реабилитационного центра, в котором незаконно удерживали около 100 человек, прекращена в Запорожской области, - Нацполиция 02

"Пациенты" проживали в частных домах в небольших комнатах, спали на двухъярусных кроватях. Чтобы не было возможности убежать, забирали телефон и паспорт. За любые проступки к ним применяли физическое и психологическое воздействие. Некоторых даже связывали, держали в подвалах и не кормили по двое суток. Рацион "пациентов" преимущественно состоял из супа, каши и воды.



Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.127 ( пытки ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Смотрите: Полиция "накрыла" четыре незаконных реабилитационных центра на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Хорошо что хоть"лечить" в голову не пришло, скольких бы уконали.
Однако, это как же надо было довести родных , чтобы те за деньги отправили своего близкого человека в такие условия?
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Однако "креативные ребята", создавшие такие "реабилитационные центры".

Никогда НЕ ПОВЕРЮ, что органы правопорядка раньше о них не знали. Везде наверняка давались большие взятки, чтобы зарегистрировать такие "медучреждения", а потом их не проверять и попросту забыть.
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Жёстко, но эффективно.
Може если уже упоротый нарк или алкаш, то так и нада?
Не знаю, но раз родычи платят деньги за этот "санаторий" - значит пациенты их сильно достали. А как с ими ещё бороться?
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Или родственники, решили разжиться недвижимостью "пациента".
Не рассматриваете такой вариант?
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Вообще-то это обычная практика - так как "воля" подобных сабжей направлена лишь к добыче препарата....
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Под Киевом, есть множество частных "домов престарелых", которые фактически, занимаются отжимом квартир у своих постояльцев.
Там тоже "воля" направлена на добычу препаратов?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДеятельность "реабилитационного центра", в котором незаконно удерживали около 100 человек, прекращена в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
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