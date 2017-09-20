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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (460) Порошенко (13859) Совбез ООН (579)

 "Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на заседании Совета Безопасности ООН, где заявил о необходимости введения миротворцев на оккупированную часть Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечаются наиболее важные тезисы украинского Президента: "Горжусь, что Украина была сильным партнером миротворческих активностей ООН много лет, со времени приобретения независимости.

Украинские "голубые каски" принимали участие в миротворческих операциях по всему миру. Но сегодня нам также нужно миротворческие плечо ООН.

Путь к эффективному урегулированию конфликта - это безусловный вывод всех иностранных военнослужащих, наемников, их оружия и оборудования из Украины.

Кроме того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинского-российской границы.

Невозможно принести мир на Донбасс, а не остановив проникновения российских военных, наемников, оружия и снаряжения на Донбасс".

Также читайте: Порошенко и Могерини обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

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...Группа ученых из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины открыла уникальную галактику, которая находится на расстоянии 600 млн световых лет и является довольно маленькой. Результаты наблюдений ученые опубликовали в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ain.ua.Исследованием руководил известный украинский академик, астрофизик Юрий Изотов. Это не первая галактика, которую он открыл. В 2005 году он, совместно с американским коллегой, обнаружил одну из самых молодых галактик Вселенной.Особенность новой галактики в том, что содержание в ней всех химических элементов тяжелее гелия - самое низкое среди всех известных галактик с активным звездообразованием."Сегодня нам нужно миротворческие плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6724Ученые наблюдали за ней с помощью Большого бинокулярного телескопа, который расположен в штабе Аризона (США). Ее размер в десять раз меньше типичных спиральных галактик, а ее масса меньше в сто тысяч раз.
...
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не п'ю (своє випив)...навіть не курю і не ширяюсь ...
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Значит нюхаешь Тока под феном можно тулить астрономию на местные форумы
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ну під чим ти ... й що нюхаєш це твоє ...про себе я сказав досить чітко ...а от про те що цей форум чимось відрізняється від форумів "эсть ли жизнь в других галактиках" ... ти якщо трохи подумаєш то великої різниці не знайдеш . Україна нажаль вже давно НУЛЬ у зовнішній політиці ...і те що ми ще хоч трохи цікаві комусь то це тільки за наявності ЗЕМЛІ ...яку непроти "поиметь" всі від МВФ до Чайників і паРаші ...причому КАЗЛИ які як звісно "владі" ЖИТЬМЕШАЮТ у ці плани не входять ...єдині кому з "інвесторів" цікаві КАЗЛИ це паРаша ...й то ми їм цікаві у якості кріпаків...
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Ты вааще в курсе ,что такое ФЛУД? Внуки не разъяснили ?
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ФЛУД це твоя писанина ...якщо не називати по іншому
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...И. о. министра здравоохранения призвала украинцев начать поиск подходящих семейных врачей.Об этом на брифинге в Кабинете министров Украины заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун."Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей....
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Петро ..Может сегодня Украине нужно не "миротворческое плече"-- а летальное оружие!
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Ты понял вообще свой вопрос? Может ты его Трампу задашь?
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я задаю вопрос по адресу Пете - потому что если бы не рошен-шобла-рошен , то нам бы еще в 2014-м дали все что мы попросили бы ... вот потому Трамп и тормозит...
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Да ну ! Я так понял ,что ты вхоже в Овальный кабинет?
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Ты здесь затычка-тампакс на всех форумах? Тебе вопрос задавался?
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Ну если человек глубокомысленно сказал
Да ну!
Я ему так же глубокомысленно и ответил
Ну да!
Оно просто ..... на всю голову. Как говорил Немцов.
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а ты я смотрю опьянен запахом шоколада... от него кариес мозга!
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Боты,вас совсем перестали тренировать на лубянке. Во всех высерах тока шоколад и соя. Креативней надо быть
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но ведь сейчас минСтець среди вас как раз проводит Аленьпиаду по креативному дебилизму и куда там мне...все первые места ваши!
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після того, як в Україні суди почали відпускати сепаратистів, тобі порошенко, не плече потрібно підставити, а табуретку під ноги.
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Кондитер не поменял Судебную власть Индюковича?какой ужОс.а какое он имеет на эт право?
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ничего,голубую каску оденет Штепа. Ей пойдет голубое - она блондинка))))
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какие там тапки)) Ее выпустили. А потом еще и в должности через суд восстановят. С извинениями и глубочайшими реверансами.
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А оно нам точно нужно? Шоб снова в халепу не влезть с нашими деятелями и их инициативами.
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Боюсь хвалить, чтобы не сглазить. Представляю себе на его месте брызгающую слюной креатуру, полюбившую украинский народ, обвиняющую всех и вся, но не говорящую, за чей счет банкует по Украине. Не дай Бог дать жулику от политики дать такую возможность- он точно накличет на Украину еще кучу проблем, восстановит против всех и будем, как в стране ким вынь хуня.
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Это вы про креатуру Петра Алексеевича говорите? Про друга Порошенко со студенческих лет? Про коллегу президента дружественной Грузии? Про галстук давай! Как же это твой гениалисимус так ошибся? Дружил- дружил десятелетия, и не рассмотрел, что он брызгает слюной.
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Вейшнория (3) - (0) Россия, Или вскрывая проблемы "второй армии мира"
Sep. 20th, 2017

"Сегодня нам нужно миротворческие плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс - Цензор.НЕТ 3762
России не стоит проводить масштабных военных учений, особенно с целью напугать НАТО, погрозить мировому империализму дряблым тельцем. Ведь наличие металла в войсках ещё не означает, что этот металл может полноценно выполнять свои функции. К примеру, вспомнить пресловутый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который отправился в свой первый боевой поход именно с такой целью, а по сути, рассмешил потенциальных антагонистов своими возможностями загаживать нижние слои атмосферы и топить свои же боевые самолёты.

Любая масштабная военная операция или масштабные учения сопровождаются разного рода ЧП, причём тяжесть таких происшествий зависит от степени технической готовности армии проводящей мероприятия. Следствием отказа техники может быть в равной степени как оказываемая на неё повышенная нагрузка, так и нагрузка, которая до этого либо долгое время, или же вовсе не оказывалась и привела к тем или иным неполадкам вследствие некачественного содержания техники и её обслуживания.
И что же мы можем наблюдать? Не успели стартовать учения «Запад-2017» как стало известно о катастрофе на аэродроме Шайковка, Калужской области (РФ), сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Не успели российские ура-патриоты поскорбеть о данной потере, как 16 сентября землю решил вспахать учебно-боевой Як-130. И вот, 19 сентября становится известно о том, что из-за самопроизвольного пуска, боевой вертолёт Ка-52 обстрелял журналистов на полигоне «Лужский». Причем ЧП случилось ещё 16 сентября!

Можно долго шутить о том, что выдуманная Вейшнория героически сопротивляется оккупантам, но на самом деле, все эти события ярко демонстрируют в каком состоянии "вторая армия мира". Причем речь идет не только о старичках Ту-22, разменивающих не первый десяток. Речь идёт и о новых Як-130, а также Ка-52. Причём, вскрывается проблематика не только технической исправности, но и неполадки программных и командных модулей.
Так же, хотелось бы обратить внимание на то, что МО РФ старается всячески подобные инциденты скрыть, что вполне понятно. Но получается у силовиков это из рук вон как плохо. Материалы, пускай и с запозданием, но становятся достоянием общественности, что говорит так же о весьма посредственной работе секретных служб. Ведь сложно себе представить, чтобы такие кадры, которые были запечатлены на «Лужском», да ещё из разных ракурсов и тем более из кабины боевого вертолёта, попали в масс-медиа в эпоху СССР.
А потому, позор за позором. Причём, в первую же очередь, позорятся перед теми, кого хотят пугать. Позор в кубе и никак иначе!
"Сегодня нам нужно миротворческие плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс - Цензор.НЕТ 1538
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На самом деле,тебе этого ничего не нужно. Но Саакашвили рядом.
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Военный бюджет США - эти захватывающие цифры!
Sep. 20th, 2017 at 3:41 PM

"Сегодня нам нужно миротворческие плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс - Цензор.НЕТ 907

Как известно Сенат США утвердил размеры бюджета Пентагона на следующий год и многие уже говорят о его небывалых объемах. Как никак, а не каждая страна в мире способна выделить $700 млрд на свою армию. Единственный кому дается хоть как-то конкурировать с США в этой области - Китай и то, даже его $146 млрд смотрятся весьма скромно.

Но, одно дело обсуждать общую сумму, а совсем другое обратить внимание, куда будут направлены финансовые потоки Пентагона и вот здесь возникают интересные нюансы, наталкивающие на недвусмысленные раздумья.
Прежде всего, почти 10% от бюджета Пентагон направит на финансирование операций за пределами США. Речь идёт о $60 млрд которые будут распределены между Афганистаном, Сирией и Ираком, где проводятся спецоперации с участием военнослужащих Армии США, а так же направлены на поддержание союзников в таких странах как Йемен, Пакистан… Украина.
А теперь самое интересное, а именно - нынешний бюджет грубо и бескомпромиссно пренебрегает ограничением на финансирование Пентагона, введённое Бараком Обамой. И это демонстративное пренебрежение размером в $83 млрд. Цифра, многим ни о чем не говорящая, но, конечно, не хотелось бы впадать в конспирологическую эйфории, однако, эти $83 млрд говорят о многом.
Дело в том, что я неоднократно писал о затратах Россией на вооруженные силы, в частности, упоминал исследование «Института Гайдара» о том, что Кремль скрывает значительную часть своих затрат. В частности, в 2016 году на военщину РФ потратила не $51 млрд, а $83,3 млрд! Это ей стоило значительных усилий по сокращению благосостояния населения и кардинального урезания бюджетной сферы. И, уверен, в Вашингтоне прекрасно известно о тех потугах, которые прилагает Кремль, дабы реанимировать свою военную машину, а потому…
А потому, это превышение ограничений на $83 млрд для меня весьма символично. Сенат словно плюёт в лицо имперским амбициям гибридной сверхдержавы - ваш бюджет для нас не более чем цифра на бумаге, при этом траву есть американцы не будут. Переиграли?"Сегодня нам нужно миротворческие плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс - Цензор.НЕТ 8898
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Панэ Президент,вы такие правильные слова всегда говорите...а шо ж с делами?
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Украина участвует в Миротворческих миссиях под эгидой ООН с 1992 года.За это время в операциях по всему мира приняло участие 42 000 украинских солдат и офицеров знающих английский язык.Погибло 53 человека.Царство им Небесное ,Честь и хвала за мужество и стойкость.
Сегодня Украине тяжело и это знает весь Мир.Бороться с крысами кремля нелегко но можно.НовоРоссия плешивого по факту сдохла,потому и бесятся в Ютубе Крысы путлерские,обливая грязью Украину по полному тарифу.Что будет в итоге спросите вы?Весной узнаете,а именно 18 марта 2018 года.Запомните эту дату.
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Педро, бросай все ехай домой. Уехал, а на Банковой все разваливается. Конон не справляется. Михо в Киев приехал, наличку надо из АП вывозить, Холодницкого за Злочевского прищучили, Нафтогаз, который ты у Бени отжал, какие-то Уорвики и Ричардсы шатают, да еще и Transparency International подосрала ( создание антикоррупционной палаты при нынешней системе не даст результата ). Все твои 144 реформы горят синим пламенем. Куда бежать, за шо хвататься? Все горит.
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Если Штаты дадут оружие-то зачем миротварцы,а если введут миротворцев-то зачем оружие?Многовекторность может привести к разбитому корыту.
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Какие миротворцы? Кого и с кем мирить? Раз объявили ато - так и боритесь с террористами. С террами никто мир не заключает.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сегодня нам нужно миротворческое плечо ООН", - Порошенко на Совбезе ООН заявил о введении "голубых касок" на Донбасс. ВИДЕО
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