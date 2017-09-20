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 Задержаны 27 участников криминальной "сходки" из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус "авторитетов", - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди задержанных - жители трех областей, некоторые из них имеют статус "авторитетов" в уголовном мире. У задержанных изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе - два автомата, а также гранату. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

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"В рамках всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники оперативных подразделений полиции Кировоградщины при поддержке воинов спецподразделения полиции КОРД обнаружили на территории одного из кафе г. Кропивницкий группу вооруженных лиц. По оперативной информации, 27 мужчин прибыли в Кропивницкого, чтобы "обсудить" вопрос о перераспределении сфер "влияния". Часть из них - ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления. Некоторые из этих граждан в уголовном мире имеют статус "авторитетов". Оперативники обнаружили среди участников "сходки" жителей трех областей: Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской. У нескольких мужчин полицейские обнаружили оружие: четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле - гранату Ф-1", - рассказали в полиции.

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По этим фактам возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия. Изъятый "арсенал" направлен на проведение соответствующих экспертиз.

Задержаны 27 участников криминальной сходки из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус авторитетов, - полиция 01

Задержаны 27 участников криминальной сходки из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус авторитетов, - полиция 02

Задержаны 27 участников криминальной сходки из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус авторитетов, - полиция 03

Задержаны 27 участников криминальной сходки из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус авторитетов, - полиция 04

Задержаны 27 участников криминальной сходки из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус авторитетов, - полиция 05

Задержаны 27 участников криминальной сходки из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус авторитетов, - полиция 06

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Ну хай тепер розподіляють сфери впливу кожен на своїй зоні
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никуда они не сядут

Это люди Викула... Будет компенсация за моральный и материальный ущерб...
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авторитеты держатели лотков и бабушек с семками
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А зачем в плен брали ? Надо было при оказании сопротивления почистить общество .
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ИМЕННО!!!! Всех,про кого точно знали,что есть оружие,надо было класть при задержании.
Это и есть те гниды,про которых Петлюра говорил......
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А этот холуй авакова уже политиком заделался .уже ролики смешные по тв крутят . А за четыре тысячи долларов , борец за народ , в отпуске уже отдыхал .
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Так сегодня и на Грушевского, и на Банковой то же сходняки были, при чём в большом количестве. Почему не среагировали наши доблестные органы?
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"- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...
- Так я и думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал»."
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как они из Николаева в Кировоград ехали? по какой трассе интересно?
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познакомились, сфоткались на память и отпустили
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надо было опустить всех резиновым "демократизатором" на видеокамеру и встречай турма...
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один раз расстрелять весь сходняк ,и больше границу Украине не будет пересекать ни один*вор в законе*
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Зачем? Отправьте их в Грузию.
Большинство из них абхазы и грузины-еще со времен Сталина.
А в Грузии их абхазские или российские паспорта до Фене.
Будут сидеть только за то,что воры в законе.
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ну как же так афторитетов и мордой в пыль?
какое то место для сходняка не ахти или так измельчали афторитеты?
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Их тоже вертолётами в Киев доставляли, а потом обратно развозили по домам?
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По ходу это "гангстеры", которые занимаются кражами еще мокрых рейтуз с веревок во дворах.
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Пля, я тоже у себя где живу авторитет.
Друг работает в миграционной, говорит что они,эти авторитеты уже в хлам ипанулезь, коронуют пацанов которым 30 нет)) И гордо величают себя вары)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержаны 27 участников криминальной "сходки" из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус "авторитетов", - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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