 Задержаны 27 участников криминальной "сходки" из трех областей в Кропивницком: некоторые из них имеют статус "авторитетов", - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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"В рамках всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники оперативных подразделений полиции Кировоградщины при поддержке воинов спецподразделения полиции КОРД обнаружили на территории одного из кафе г. Кропивницкий группу вооруженных лиц. По оперативной информации, 27 мужчин прибыли в Кропивницкого, чтобы "обсудить" вопрос о перераспределении сфер "влияния". Часть из них - ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления. Некоторые из этих граждан в уголовном мире имеют статус "авторитетов". Оперативники обнаружили среди участников "сходки" жителей трех областей: Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской. У нескольких мужчин полицейские обнаружили оружие: четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле - гранату Ф-1", - рассказали в полиции.
По этим фактам возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия. Изъятый "арсенал" направлен на проведение соответствующих экспертиз.
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Это люди Викула... Будет компенсация за моральный и материальный ущерб...
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Это и есть те гниды,про которых Петлюра говорил......
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- Так я и думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал»."
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Хоть и из Австралии.
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Большинство из них абхазы и грузины-еще со времен Сталина.
А в Грузии их абхазские или российские паспорта до Фене.
Будут сидеть только за то,что воры в законе.
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какое то место для сходняка не ахти или так измельчали афторитеты?
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Друг работает в миграционной, говорит что они,эти авторитеты уже в хлам ипанулезь, коронуют пацанов которым 30 нет)) И гордо величают себя вары)
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