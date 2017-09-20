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 Политика Украины, Курьезы
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Все про:курьез (4963) Гройсман (3426)

 "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?", - конфуз на встрече Гройсмана и представителей бизнеса. ВИДЕО

Курьезный случай произошел во время встречи главы украинского правительства Владимира Гройсмана и представителями бизнеса

Как сообщает Цензор.НЕТ, после обращения к предпринимателям, Гройсман направился на свое место, но модератор встречи поспешила задать вопрос и сказала фразу с неоднозначным смыслом: "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?".

После небольшой паузы, присутствующие отреагировали на произнесенное и засмеялись. Гройсман не успел отреагировать на слова модератора, которая продолжила задавать вопрос.

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ні,ці слова написав єврей.Еміль Брагінський
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Ну что можно сказать... авторитетный тип, три ходки отбыл на четвёртую зашёл, одна точно за разбой но вообще вор-карманник, авторитет по отрицаловке,
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просто никто не знает то что у него на душе в этот момент творилось.....
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Журналистка спрашивает на пресс-конференции у Виктора Януковича:
- Виктор Федорович, скажите какие Вы любите передачи? ?
Янукович:
- Ну-у-у-у... сигареты, чай, журналы с голыми женщинами ...
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Цей же Папанов про свою шайку: "Сядем усе"! Хоча тут садити саме Гройсмана дійсно нема за що. Для нього відповідальність може бути лише політична.
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Бо Яник овоч - дурак! Яник де? А вся когорта - в політиці далі! І будуть одне одного міняти.І ніхто нікого садити не буде. Овоч порушив правило - і випав з обойми.
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Пробував. Тільки речі, про які я говорю, більшості людей не подобаються. Всі. хто гарно говорить і багато обіцяє, стають кумирами. Потім цих кумирів з п'єдесталів скидують, за деякий час про їхні шури-мури забувають і знову за них голосують. Мабудь, повинен пройти час, а люди - набити гулі на лобі, на дупі, аби щось змінилося.
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В любой шутке есть доля... шутки.
Очень надеюсь, что в этом случае мы имеем дело с исключением.
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Если бриллиантовые прокуроры не сели, то Гнойсман и подавно не сядет.
Хватит уже иллюзии строить о какой-то неминуемой справедливости, которая обязательно наступит... когда-то... может быть.
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нахрена их сажать.. они же не хотят... то уж лучше сразу положить, как соседи наши..
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Сядет ? Сядут они ВСЕ только в том случае ,если им ОЧЕНЬ сильно подфартит !!!
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Независимые журналисты , почаще пользуйтесь этой фразой при общении с нынешней властью ...
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Ничего ему, конечно не будет... но протролили на 1000%
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А что страшного случилось с Януковичем? Украденное сберег ,живет в элитном поселке подмосковья в богатстве. Не забывайте что ему уже под 70,что еще нужно человеку?
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А он не может сесть...

Он вчера с радикльной партией встречался.


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Не только простой люд интересуется, а уже и бизнес намекает...
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товарищ Сралин в ГУЛАГе держал пол страны,чтобы за 5 копеек построить Светлое будущее человечества.Если бы Америкосы повторили подвиги советского быдла,то сейчас были те нищие Штаты там где и сегодня РАБссия
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Того и занимает Украина такое место в рейтинге бо гройсман пока что не сел
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КрымРукаЛицо‏ @crimea_john
В ялтинских школах сделают козачьи классы.
Урок 1 Тунеядство
Урок 2 Пьянство
Урок 3 Собирать плату за входы
Урок 4 Навешивание медалей
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ну да, в большой пост-совковой политике только такая жизнь ))
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Семен Слепаков прав сто пудов.
Как же так в стране всё есть
А народу нехер есть,
Ка же так всё есть в стране
А народ живёт в Гоффне
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Можливо ведуча мітить на місце Ванги...
Ми тільки ЗА...
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не в бровь, а в глаз
жаль, что он не сядет...
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армейка.строй солдат на утреннем разводе,Комбат :
-тааак пацаны,на сегодня будут наряды.Кухня 5 человек.Весь батальон шаг вперёд молча.
-я сказал пятеро,а не всё быдло....
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Не сядет, это точно, с таким баблом, как у него, никто не сидел.
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Первого миллиардера в ССРе дохлом маршала Жюкова не посадил Сралин,отправил командовать Краснознаменным Одесскоим военным округом.
Втора попытка маршала взять реванш в 1957 году также закончилась ничем.Никита Хрущев подавил Майдан Жюкова и его банды,а самого маршала отправили на пенсию без почестей.
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"А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"(с)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?", - конфуз на встрече Гройсмана и представителей бизнеса. ВИДЕО
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