 "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?", - конфуз на встрече Гройсмана и представителей бизнеса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, после обращения к предпринимателям, Гройсман направился на свое место, но модератор встречи поспешила задать вопрос и сказала фразу с неоднозначным смыслом: "Владимир Борисович, а можно вопрос, пока вы не сели?".
После небольшой паузы, присутствующие отреагировали на произнесенное и засмеялись. Гройсман не успел отреагировать на слова модератора, которая продолжила задавать вопрос.
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- Виктор Федорович, скажите какие Вы любите передачи? ?
Янукович:
- Ну-у-у-у... сигареты, чай, журналы с голыми женщинами ...
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Быстрей бы только
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Очень надеюсь, что в этом случае мы имеем дело с исключением.
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Хватит уже иллюзии строить о какой-то неминуемой справедливости, которая обязательно наступит... когда-то... может быть.
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Он вчера с радикльной партией встречался.
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В ялтинских школах сделают козачьи классы.
Урок 1 Тунеядство
Урок 2 Пьянство
Урок 3 Собирать плату за входы
Урок 4 Навешивание медалей
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Как же так в стране всё есть
А народу нехер есть,
Ка же так всё есть в стране
А народ живёт в Гоффне
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Ми тільки ЗА...
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жаль, что он не сядет...
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-тааак пацаны,на сегодня будут наряды.Кухня 5 человек.Весь батальон шаг вперёд молча.
-я сказал пятеро,а не всё быдло....
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Втора попытка маршала взять реванш в 1957 году также закончилась ничем.Никита Хрущев подавил Майдан Жюкова и его банды,а самого маршала отправили на пенсию без почестей.
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Ее слова,да Богу в уши.
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