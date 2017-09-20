 Комитет ВР по свободе слова рассмотрел нападение сотрудников УГО на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ВИДЕО

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.
На комитете, кроме его членов, присутствуют сам журналист Ткач и глава УГО Валерий Гелетей.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж
Напомним, 16 сентября журналист Михаил Ткач заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на него и оператора, возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где находилось высшее руководство страны Порошенко, Гройсман и др. "Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.
При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.
2953 10
"Там какой горб! Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - Гелетей уверяет, что сотрудники УГО не нападали на журналистов. ВИДЕО(92)
Комитет по вопросам свободы слова и информполитики предложит Раде ввести акцизные марки на российские книги, - Сюмар(94)
В Киеве простились с Максимом Шаповалом - начальником управления спецрезерва ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(42)
Где-то взяли 200 млн на футбольные поля и 52 млн на памятник жертвам Голодомора. Вопросов много, - Сюмар об измениях в бюджет. ВИДЕО(34)
Лисичанский "акцент" Виктории Сюмар(0)
Сюмар о снятии неприкосновенности с Полякова: "Если будет достаточная доказательная база, то подход должен быть однозначным". ВИДЕО(30)
В деле Гонгадзе надо назвать заказчика. Он должен попасть на скамью подсудимых, - Сюмар. ВИДЕО(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Из разряда почему Боинг упал, или Курск утонул.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить