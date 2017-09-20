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 Политика Украины
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Все про:ВР (23026) Гелетей (268) журналистика (2553) нападение (1709) УГО (106) Сюмар (260)

 Комитет ВР по свободе слова рассмотрел нападение сотрудников УГО на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ВИДЕО

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики на своем заседании рассматривает инцидент с нападением работников Управления государственной охраны Украины (УГО) на журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.

На комитете, кроме его членов, присутствуют сам журналист Ткач и глава УГО Валерий Гелетей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж





Напомним, 16 сентября журналист Михаил Ткач заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на него и оператора, возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где находилось высшее руководство страны Порошенко, Гройсман и др. "Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.

При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.
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пэтю с вовиком будут расспрашивать, что они там дерибанили?
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одни педерасты в кабаке, не в госкабинетах, договорняки "обсуждали", а другие педерасты их защищали
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Ну так Генеталий уже все объяснил,Земля не ровная,перецепились и упали на оператора,шо не ясно?
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Ну да....
Из разряда почему Боинг упал, или Курск утонул.
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Галатей там на когось завалився чогось...О,придурок,це ж треба таке зморозити!
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Почувстуєш .....! Головне - тебе казлятіна запросили, чи ти ....воно лізе .....В Україні є гарна спеціальність -журналіст хамло. Гарно проплачується такимиж спонсоравми.
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минёры и те подрываются...а уж о паппараци и говорить нечего!! Чёрств хлебушек любителей поглазеть в замочную скважинку!!! так оно везде в мире...и нехрен им теперь сопли по щекам размазывать- получили заработанное)))
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Папарацци никто и нигде не любит - лезут всюду без мыла. Ну вот, нарвались.
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Шоколадную будку вместе с ее содержимым дерьмом нужно с корнями вырвать и выкинуть на свалку истории!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКомитет ВР по свободе слова рассмотрел нападение сотрудников УГО на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ВИДЕО
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