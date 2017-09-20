 Комитет ВР по свободе слова рассматривает нападение сотрудников УГО на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания комитета.
На комитете, кроме его членов, присутствуют сам журналист Ткач и глава УГО Валерий Гелетей.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж
Напомним, 16 сентября журналист Михаил Ткач заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на него и оператора, возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где находилось высшее руководство страны Порошенко, Гройсман и др. "Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.
При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.
1483 8
"Там какой горб! Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - Гелетей уверяет, что сотрудники УГО не нападали на журналистов. ВИДЕО(92)
Закон о выдаче разрешений на вещание в зоне АТО будет принят в ближайшие полтора месяца, - Сюмар(7)
Заявление Путина по миротворцам на Донбассе является реакцией на завершение подготовки законопроекта о деоккупации, - Сюмар(21)
Комитет по вопросам свободы слова и информполитики предложит Раде ввести акцизные марки на российские книги, - Сюмар(94)
Чому референдум зі статусу Донбасу - невдала ідея(0)
Профессиональная деятельность Шаповала главная причина совершенного против него теракта, - Гелетей. ВИДЕО(31)
Сюмар о снятии неприкосновенности с Полякова: "Если будет достаточная доказательная база, то подход должен быть однозначным". ВИДЕО(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Из разряда почему Боинг упал, или Курск утонул.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить