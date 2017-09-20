 Участники акции Рабиновича-Мураева под НБУ получают вознаграждение: "Здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80". ВИДЕО

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Так несколько человек подтвердили, что получают вознаграждение за участие в акции протеста под зданием Нацбанка, которая проходит под флагами партии "За життя", главой которой является нардеп ("Оппоблок") Вадим Рабинович, а главой политсовета нардеп (внефракционный) Евгений Мураев.
В ходе проведения опроса участников акции под зданием Нацбанка, которые расходились, корреспондент Цензор.НЕТ спрашивал, когда будет расчет за участии получил следующие ответы: "Это по разным группам", "Ты смотри, с кем ты стоял", "Они пошли вниз и будут построение делать, пересчитывать. Пойди туда", "Уже пораздавали, надо было здесь стоять", "Это другая компания, я вчера с ними пошел, так они до 5 часов вечера ждали. А здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80".
Вместе с тем, в понедельник, 18 сентября, корреспондент Цензор.НЕТ на акции, организованной той же политсилой, большая часть участников не смогли ответить почему они пришли протестовать и какие их требования. Двое из них заявили, что протестуют: "Против хорошей жизни".
Стоит отметить, что на сайте "За життя" размещена информация о бессрочной акции под НБУ, а 18 сентября и 20 сентября на митингах под Нацбанком выступал нардеп Вадим Рабинович.
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Обличает власть и обещает, что когда его партия будет рулить - о! тогда будет счастье.
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Вот, видно как они вышли.
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Главное без паники, все будет гуд.
ВОт уже и Льовочкина за яелы взяли...
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