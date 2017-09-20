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 Политика Украины
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Все про:митинг (2866) НБУ (4301) подкуп (479) Рабинович (101)

 Участники акции Рабиновича-Мураева под НБУ получают вознаграждение: "Здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80". ВИДЕО

С участниками акции возле Нацбанка рассчитывают после ее завершения.

Об этом свидетельствует видео снятое корреспондентом Цензор.НЕТ.

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Так несколько человек подтвердили, что получают вознаграждение за участие в акции протеста под зданием Нацбанка, которая проходит под флагами партии "За життя", главой которой является нардеп ("Оппоблок") Вадим Рабинович, а главой политсовета нардеп (внефракционный) Евгений Мураев.

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В ходе проведения опроса участников акции под зданием Нацбанка, которые расходились, корреспондент Цензор.НЕТ спрашивал, когда будет расчет за участии получил следующие ответы: "Это по разным группам", "Ты смотри, с кем ты стоял", "Они пошли вниз и будут построение делать, пересчитывать. Пойди туда", "Уже пораздавали, надо было здесь стоять", "Это другая компания, я вчера с ними пошел, так они до 5 часов вечера ждали. А здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80".

Вместе с тем, в понедельник, 18 сентября, корреспондент Цензор.НЕТ на акции, организованной той же политсилой, большая часть участников не смогли ответить почему они пришли протестовать и какие их требования. Двое из них заявили, что протестуют: "Против хорошей жизни".



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Стоит отметить, что на сайте "За життя" размещена информация о бессрочной акции под НБУ, а 18 сентября и 20 сентября на митингах под Нацбанком выступал нардеп Вадим Рабинович.


Участники акции Рабиновича-Мураева под НБУ получают вознаграждение: Здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80 01Участники акции Рабиновича-Мураева под НБУ получают вознаграждение: Здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80 02Участники акции Рабиновича-Мураева под НБУ получают вознаграждение: Здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80 03
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Я бы сказал так не хотели коммуняк и кгбшных палачей вешать получите
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почему до сих пор не зажмурили мурлая малалая и его подельника реформаторской национальности? или опять тамжынашилюди?
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Намекнуть бы этим бабушкам что если они и дальше будут так хулиганить, у них из пенсии вычтут, двойную сумму.
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какой тупой лозунг и название За життя. Типа есть те, кто против життя. Рабиновичу нужно было назвать ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ.
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вся физиономия, риторикa, моторика, фейсконтроль, аура Рабиновича противно
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Театр абсурда который нравится людям. Вор и долларовый мультимиллионер Рабинович на 112 канале ведет авторскую программу, где в личине праведника учит народ жить честно.
Обличает власть и обещает, что когда его партия будет рулить - о! тогда будет счастье.
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КРЕМЛЕКСКАЯ ПРОСТИТУТКА,СТАРАЯ КОМУНЯКА ......ДЕНЬГИ ЗАРАБАТИВАЕТ, ОТ ПУТИНА . ДА ОН ИЗ НЕБЕС БУДЕТ БРОСАТЬ ЗОЛОТИЕ БАТОН ПРОПОГАНДИСТ ПРОПЛАЧЕН ............
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Да уж.... Публика из категории "и в ж@пу даст ,и мать продаст"( в данном случае за 80 грн)
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Интересно, а эти бабушки знают, что суд СССР, который они считают самым честным и гуманным в мире, присудил Рабиновичу 15лет (это максималка, выше только высшая мера) отсидки за хищения в особо крупных размерах?
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Вчера Мураев в споре с Гончаренко кричал полчаса: "Я даю работу тысячам людей!" Оказывается действительно дает и даже платит по 80гривень за голову.
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да, он вчера говорил - мы вышли к Нацбанку, протестуем против власти.
Вот, видно как они вышли.
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еще один подниматель майданов!борец с коррупцией и правительством! на всех "полезных идиотов" ведь не хватит!ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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блин слов нет,одни эмоции,хоть кто нибудь видит свет в конце этого тоннеля？.....
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Я да.
Главное без паники, все будет гуд.
ВОт уже и Льовочкина за яелы взяли...
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я не политик и скажу правду-это поколение и следующее-в Украине жить нормально не будут,кто бы не пришел к власти-100%,например случилось чудо и Саакашвили стал президентом,а Секварелидзе генпрокурором-провели настоящие реформы,как в Грузии-всех воров посадили вывели страну на уровень Польши ,я уверяю на следующих выборах-проголосуют за тех,кто пообещает еще поднять пенсии на миллион гривень в месяц и выберут Ляшка,Тимошенко или Рабиновича-этот народ безнадежен
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А надо-бы -- не по 80 , а по морде..... По этой наглой, гнусной морде....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУчастники акции Рабиновича-Мураева под НБУ получают вознаграждение: "Здесь сразу раздали. Но им по 90, а здесь по 80". ВИДЕО
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